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Так выглядел дом Элвиса Пресли. Фото
Дом расположен в Беверли-Хиллз.
Американская дизайн-галерея Casa Perfect переехала на виллу в Лос-Анджелесе, где раньше жил Элвис Пресли с семьей, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
В отличие от многих других дизайн-студий, чьи шоу-румы имеют постоянную прописку, Casa Perfect в Лос-Анджелесе любит менять свое месторасположение. Она открылась в прошлом году в белой вилле 1958 года постройки на Западных Голливудских холмах.
Теперь ее новая локация – бывший дом Элвиса Пресли в районе Троусдейл, Беверли-Хиллз. В этих местах когда-то жили Фрэнк Синатра, Тони Кёртис, Рэй Чарльз и другие звезды эстрады и кино. Дом, в котором расположился шоу-рум Casa Perfect, был построен в 1958 году архитектором Рексом Лотери, а в 1967 году его купил Элвис Пресли и прожил здесь шесть лет с женой Присциллой и дочерью Лизой Марией.
“Casa Perfect — это пример антирозничного опыта в эпоху умирающих “кирпича и раствора” и развивающихся веб-конгломератов. В Casa Perfect у гостей есть время побродить по настоящему дому, разглядеть и прочувствовать единственные в своем роде студийные произведения бренда Future Perfect. Дизайн-кочевник Casa Perfect меняет места, чтобы экспериментировать с разными архитектурными решениями, обладающими культурной или исторической значимостью”, — рассказывают авторы проекта.
После реставрации на вилле сохранились многие из оригинальных решений Рекса Лотери (например, мраморные камины и кессонные потолки). Раздвижные стеклянные двери выходят на террасу с лужайкой и бассейном, откуда открывается завораживающий панорамный вид на Лос-Анджелес.
Пастельные оттенки стен, панорамные окна, большое количество света и нежный дизайн помещения — все это как будто предназначено для того, чтобы подчеркнуть мебель, которую здесь выставляет галерея Casa Perfect.
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Неизвестно, надолго ли студия задержится в бывшем доме Элвиса Пресли, однако пока что точно можно воспользоваться возможностью побывать на вилле, где король рок-н-ролла жил и творил.
Американская дизайн-галерея Casa Perfect переехала на виллу в Лос-Анджелесе, где раньше жил Элвис Пресли с семьей, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
В отличие от многих других дизайн-студий, чьи шоу-румы имеют постоянную прописку, Casa Perfect в Лос-Анджелесе любит менять свое месторасположение. Она открылась в прошлом году в белой вилле 1958 года постройки на Западных Голливудских холмах.
Теперь ее новая локация – бывший дом Элвиса Пресли в районе Троусдейл, Беверли-Хиллз. В этих местах когда-то жили Фрэнк Синатра, Тони Кёртис, Рэй Чарльз и другие звезды эстрады и кино. Дом, в котором расположился шоу-рум Casa Perfect, был построен в 1958 году архитектором Рексом Лотери, а в 1967 году его купил Элвис Пресли и прожил здесь шесть лет с женой Присциллой и дочерью Лизой Марией.
“Casa Perfect — это пример антирозничного опыта в эпоху умирающих “кирпича и раствора” и развивающихся веб-конгломератов. В Casa Perfect у гостей есть время побродить по настоящему дому, разглядеть и прочувствовать единственные в своем роде студийные произведения бренда Future Perfect. Дизайн-кочевник Casa Perfect меняет места, чтобы экспериментировать с разными архитектурными решениями, обладающими культурной или исторической значимостью”, — рассказывают авторы проекта.
После реставрации на вилле сохранились многие из оригинальных решений Рекса Лотери (например, мраморные камины и кессонные потолки). Раздвижные стеклянные двери выходят на террасу с лужайкой и бассейном, откуда открывается завораживающий панорамный вид на Лос-Анджелес.
Пастельные оттенки стен, панорамные окна, большое количество света и нежный дизайн помещения — все это как будто предназначено для того, чтобы подчеркнуть мебель, которую здесь выставляет галерея Casa Perfect.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Неизвестно, надолго ли студия задержится в бывшем доме Элвиса Пресли, однако пока что точно можно воспользоваться возможностью побывать на вилле, где король рок-н-ролла жил и творил.
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