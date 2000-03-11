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Так выглядел дом Элвиса Пресли. Фото

Так выглядел дом Элвиса Пресли. ФотоДом расположен в Беверли-Хиллз.

Американская дизайн-галерея Casa Perfect переехала на виллу в Лос-Анджелесе, где раньше жил Элвис Пресли с семьей, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.

В отличие от многих других дизайн-студий, чьи шоу-румы имеют постоянную прописку, Casa Perfect в Лос-Анджелесе любит менять свое месторасположение. Она открылась в прошлом году в белой вилле 1958 года постройки на Западных Голливудских холмах.

Теперь ее новая локация – бывший дом Элвиса Пресли в районе Троусдейл, Беверли-Хиллз. В этих местах когда-то жили Фрэнк Синатра, Тони Кёртис, Рэй Чарльз и другие звезды эстрады и кино. Дом, в котором расположился шоу-рум Casa Perfect, был построен в 1958 году архитектором Рексом Лотери, а в 1967 году его купил Элвис Пресли и прожил здесь шесть лет с женой Присциллой и дочерью Лизой Марией.

“Casa Perfect — это пример антирозничного опыта в эпоху умирающих “кирпича и раствора” и развивающихся веб-конгломератов. В Casa Perfect у гостей есть время побродить по настоящему дому, разглядеть и прочувствовать единственные в своем роде студийные произведения бренда Future Perfect. Дизайн-кочевник Casa Perfect меняет места, чтобы экспериментировать с разными архитектурными решениями, обладающими культурной или исторической значимостью”, — рассказывают авторы проекта.

После реставрации на вилле сохранились многие из оригинальных решений Рекса Лотери (например, мраморные камины и кессонные потолки). Раздвижные стеклянные двери выходят на террасу с лужайкой и бассейном, откуда открывается завораживающий панорамный вид на Лос-Анджелес.

Пастельные оттенки стен, панорамные окна, большое количество света и нежный дизайн помещения — все это как будто предназначено для того, чтобы подчеркнуть мебель, которую здесь выставляет галерея Casa Perfect.

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Неизвестно, надолго ли студия задержится в бывшем доме Элвиса Пресли, однако пока что точно можно воспользоваться возможностью побывать на вилле, где король рок-н-ролла жил и творил.

Так выглядел дом Элвиса Пресли. Фото
Так выглядел дом Элвиса Пресли. Фото
Так выглядел дом Элвиса Пресли. Фото
Так выглядел дом Элвиса Пресли. Фото
Так выглядел дом Элвиса Пресли. Фото
Так выглядел дом Элвиса Пресли. Фото
Так выглядел дом Элвиса Пресли. Фото
Так выглядел дом Элвиса Пресли. Фото
Так выглядел дом Элвиса Пресли. Фото
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 Теги: Элвис Пресли, дом

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Сегодня, 16:39 » Автор: Анна Мартынова
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