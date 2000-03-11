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Главные изобретения, сделанные древними римлянами. Фото
Они сделали для развития мира многое.
Несмотря на то, что Римской империи более 2000 лет, ее вклад в мир продолжается и сегодня. Обычно мы предполагаем, что древние люди были отсталыми и простыми, но это просто неверно. Мы многими технологиям обязаны древним римлянам. От архитектуры до развлечений — римские обычаи, знания и проекты были переданы на протяжении веков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Бетон.
Римляне умели делать твердые, долговечные формы бетона. В то время как сегодняшний бетон будет разрушаться через 50 лет или раньше, римский бетон все еще остается прочным.
2. Дороги и шоссе.
Как только римляне поняли, что вымощенные дороги могут помочь им сохранить сильную армию и империю, они построили их повсюду. В течение 700 лет они проложили 88 500 км дорог по всей Европе. Эти дороги были хорошо спроектированы, рассчитаны на длительный срок и позволили быстро путешествовать по империи. Даже после 2000 лет многие римские дороги все еще существуют сегодня.
3. Рестораны.
Римляне любили хорошую еду, и их столовая была важной частью их жизненного пространства. Типичный римский ужин, который напоминает большую часть современного ужина в ресторане, состоял из трех блюд: закуски, основного блюда и десерта. Они также пили вино на протяжении всей трапезы. Это отличало их от от греков, которые пили вино после еды.
4. Водопровод.
Древние римляне разработали революционную систему водопровода, которая сначала началась с акведуков, что позволило им транспортировать проточную воду в развитые районы и закончилось разработкой сложной системы трубопроводов из свинца.
5. Газеты.
Газеты прошли долгий путь. Первоначально римляне начали запись сенатских собраний под названием «Acta Senatus», доступных только сенаторам. Позже, однако, после 27 г. до н. э. существовала «Acta diurna», которая была как ежедневная газета для публики, выступая в качестве ранней газеты.
6. Граффити.
Верьте или нет, граффити — это не современная художественная форма, а древняя, зародившаяся в Риме.
7. Центральное отопление.
Одна из первых известных систем центрального отопления была создана римлянами. Она была обнаружена в основном в больших общественных банях. С фальшполом и постоянно горящим огнем система нагревала комнату и воду, идущую в баню.
8. Военная медицина.
В древние времена большинству солдат приходилось заботиться о себе на поле боя, когда они были ранены. Однако во времена императора Траяна во втором веке римские военные обзавелись врачами, которые могли перевязывать раны и выполнять мелкие операции. Вскоре были созданы полевые больницы, и более тщательно обученные врачи шли вместе с римскими солдатами.
9. Кесарево сечение.
Согласно римскому праву Цезарь постановил, что все женщины, которые были уже мертвы или умирали во время родов, должны были быть вскрыты для спасения ребенка. Операция никогда не предназначалась для спасения жизни матери, потому что лекарств для этого не существовало. Однако сегодня процедура радикально изменилась и стала более распространенной.
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10. Быстрое питание.
Макдональдсу, вероятно, нравится думать, что он изобрел фаст-фуд, но это просто не так. Например, в древнем городе Помпеи никто не любил готовить. Вместо этого граждане отправились в старинные рестораны. Еда на вынос была довольно распространенной.
Несмотря на то, что Римской империи более 2000 лет, ее вклад в мир продолжается и сегодня. Обычно мы предполагаем, что древние люди были отсталыми и простыми, но это просто неверно. Мы многими технологиям обязаны древним римлянам. От архитектуры до развлечений — римские обычаи, знания и проекты были переданы на протяжении веков, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Бетон.
Римляне умели делать твердые, долговечные формы бетона. В то время как сегодняшний бетон будет разрушаться через 50 лет или раньше, римский бетон все еще остается прочным.
2. Дороги и шоссе.
Как только римляне поняли, что вымощенные дороги могут помочь им сохранить сильную армию и империю, они построили их повсюду. В течение 700 лет они проложили 88 500 км дорог по всей Европе. Эти дороги были хорошо спроектированы, рассчитаны на длительный срок и позволили быстро путешествовать по империи. Даже после 2000 лет многие римские дороги все еще существуют сегодня.
3. Рестораны.
Римляне любили хорошую еду, и их столовая была важной частью их жизненного пространства. Типичный римский ужин, который напоминает большую часть современного ужина в ресторане, состоял из трех блюд: закуски, основного блюда и десерта. Они также пили вино на протяжении всей трапезы. Это отличало их от от греков, которые пили вино после еды.
4. Водопровод.
Древние римляне разработали революционную систему водопровода, которая сначала началась с акведуков, что позволило им транспортировать проточную воду в развитые районы и закончилось разработкой сложной системы трубопроводов из свинца.
5. Газеты.
Газеты прошли долгий путь. Первоначально римляне начали запись сенатских собраний под названием «Acta Senatus», доступных только сенаторам. Позже, однако, после 27 г. до н. э. существовала «Acta diurna», которая была как ежедневная газета для публики, выступая в качестве ранней газеты.
6. Граффити.
Верьте или нет, граффити — это не современная художественная форма, а древняя, зародившаяся в Риме.
7. Центральное отопление.
Одна из первых известных систем центрального отопления была создана римлянами. Она была обнаружена в основном в больших общественных банях. С фальшполом и постоянно горящим огнем система нагревала комнату и воду, идущую в баню.
8. Военная медицина.
В древние времена большинству солдат приходилось заботиться о себе на поле боя, когда они были ранены. Однако во времена императора Траяна во втором веке римские военные обзавелись врачами, которые могли перевязывать раны и выполнять мелкие операции. Вскоре были созданы полевые больницы, и более тщательно обученные врачи шли вместе с римскими солдатами.
9. Кесарево сечение.
Согласно римскому праву Цезарь постановил, что все женщины, которые были уже мертвы или умирали во время родов, должны были быть вскрыты для спасения ребенка. Операция никогда не предназначалась для спасения жизни матери, потому что лекарств для этого не существовало. Однако сегодня процедура радикально изменилась и стала более распространенной.
Читайте также: Уникальные снимки затонувшего «Титаника». Фото
10. Быстрое питание.
Макдональдсу, вероятно, нравится думать, что он изобрел фаст-фуд, но это просто не так. Например, в древнем городе Помпеи никто не любил готовить. Вместо этого граждане отправились в старинные рестораны. Еда на вынос была довольно распространенной.
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