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Марк Цукерберг похвастался своим домом. Фото
Цукерберг показал свой «умный дом».
Основатель одной из самых популярных соцсетей и один из самых богатейших людей на планете Марк Цукерберг славится тем, что никогда не удовлетворяется достигнутым и всегда двигается еще дальше. Он не перестает поражать публику разнообразными изобретениями, которыми охотно делится с другими. Так, недавно на своей страничке в интернете он поделился видеороликом, на котором доступно изложил о своем новом творении — системе «умный дом». На записи можно увидеть жилые помещения дома олигарха, но поражает то, насколько скромно внутреннее убранство, с учетом дохода его владельца, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
За свой «уголок» в Пало-Альто Марк отдал $7 000 000. До некоторого времени никто не знал, где конкретно проживает одаренный миллиардер. Но потом местный девелопер решил скупить дома, которые окружали жилище Цукерберга, чтобы затем возвести элитную недвижимость и продать тем, кто желал проживать рядом с олигархом. Дабы предотвратить подобное соседство, Марк сам выкупил дома, хоть и потратил на это порядка $30 000 000.
В опубликованном видео миллиардер не только показывал свое жилье, но и просветил зрителей о своем новаторстве. По опубликованным данным, новинка разрабатывалась на протяжении года и получила имя «Джарвис», как кибер-дворецкий из киноленты «Железный человек».
В презентации Цукерберг наглядно показывает все возможности своей разработки. С помощью программы домом можно управлять с использованием текстовых и голосовых команд всех жильцов. Искусственный интеллект в состоянии контролировать распорядок дня своих хозяев, а также при необходимости планировать их встречи. С помощью «Джарвиса» можно включать и выключать музыку и свет, раздвигать и задвигать шторы, для этого нужно просто произнести вслух соответствующую команду.
Под силу электронному помощнику и более сложные задачи. Он, например, может приготовить несложный завтрак, а также будить детей по утрам. Система наделена и чувством юмора — в один из моментов Марк попросил «Джарвиса» включить какую-нибудь хорошую песню группы «Nickelback», но тот ответил, что у них таких нет.
Одна из отличительных «изюминок» системы «умный дом» в исполнении Цукерберга — возможность распознавания лиц гостей, которые стоят на пороге. «Джарвису» не составит труда последить за маленькими детишками, а в случае ЧП позвать родителей.
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Под конец ролика Марк пояснил, что программа еще неполностью готова, поэтому предлагает всем желающим в комментариях указать, что еще можно внедрить в систему для ее полного развития. В будущем же, Цукерберг планирует вывести «Джарвиса» на достояние общественности.
Основатель одной из самых популярных соцсетей и один из самых богатейших людей на планете Марк Цукерберг славится тем, что никогда не удовлетворяется достигнутым и всегда двигается еще дальше. Он не перестает поражать публику разнообразными изобретениями, которыми охотно делится с другими. Так, недавно на своей страничке в интернете он поделился видеороликом, на котором доступно изложил о своем новом творении — системе «умный дом». На записи можно увидеть жилые помещения дома олигарха, но поражает то, насколько скромно внутреннее убранство, с учетом дохода его владельца, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
За свой «уголок» в Пало-Альто Марк отдал $7 000 000. До некоторого времени никто не знал, где конкретно проживает одаренный миллиардер. Но потом местный девелопер решил скупить дома, которые окружали жилище Цукерберга, чтобы затем возвести элитную недвижимость и продать тем, кто желал проживать рядом с олигархом. Дабы предотвратить подобное соседство, Марк сам выкупил дома, хоть и потратил на это порядка $30 000 000.
В опубликованном видео миллиардер не только показывал свое жилье, но и просветил зрителей о своем новаторстве. По опубликованным данным, новинка разрабатывалась на протяжении года и получила имя «Джарвис», как кибер-дворецкий из киноленты «Железный человек».
В презентации Цукерберг наглядно показывает все возможности своей разработки. С помощью программы домом можно управлять с использованием текстовых и голосовых команд всех жильцов. Искусственный интеллект в состоянии контролировать распорядок дня своих хозяев, а также при необходимости планировать их встречи. С помощью «Джарвиса» можно включать и выключать музыку и свет, раздвигать и задвигать шторы, для этого нужно просто произнести вслух соответствующую команду.
Под силу электронному помощнику и более сложные задачи. Он, например, может приготовить несложный завтрак, а также будить детей по утрам. Система наделена и чувством юмора — в один из моментов Марк попросил «Джарвиса» включить какую-нибудь хорошую песню группы «Nickelback», но тот ответил, что у них таких нет.
Одна из отличительных «изюминок» системы «умный дом» в исполнении Цукерберга — возможность распознавания лиц гостей, которые стоят на пороге. «Джарвису» не составит труда последить за маленькими детишками, а в случае ЧП позвать родителей.
Читайте также: Марк Цукерберг шокировал общественность своим домом
Под конец ролика Марк пояснил, что программа еще неполностью готова, поэтому предлагает всем желающим в комментариях указать, что еще можно внедрить в систему для ее полного развития. В будущем же, Цукерберг планирует вывести «Джарвиса» на достояние общественности.
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