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Самые большие клады в истории. Фото
Клады невероятной ценности.
Кто не мечтает в своей жизни найти клад? Такой, чтобы больше не приходилось заботиться о хлебе насущном и можно было бы до конца своих дней заниматься тем, что тебе действительно нравится. Несмотря на весь «романтический налет» сомневаться в существовании кладов все-таки не стоит. И счастливчики находят их порой в самых неожиданных местах, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Клад Шри Падманамбхасвами
Крупнейшие клад в истории был найден в Индии в 2011 году в храме с невыговариваемым названием. Только примерная стоимость найденных сокровищ составила сумму в 22 млрд американских долларов. Точная стоимость не разглашалась. Выносили драгоценности буквально мешками.
2. Бочки мертвеца
Второй по значимости клад был найден в 2005 году в Чили. На глубине всего 50 метров поисковики обнаружили 600 бочек наполненных золотыми слитками. Общая стоимость клада составила 10 млрд долларов. Несмотря на всю легкость открытия, на подъем клада ушло несколько лет.
3. Спор двух корон
Еще один очень большой клад стоимостью в 3 млрд долларов был найден на дне Атлантического океана. В нем была платина, золото и алмазы, принадлежащие России и Великобритании. Нашли клад еще в 2009 году, однако судебные разбирательства о его принадлежности идут и сегодня. Дальнейшую судьбу сокровища предсказать сложно.
4. Золото конкистадоров
В декабре 2015 года у берегов Колумбии было обнаружено затонувшее испанское судно с золотым грузом. На дне корабль пролежал более 300 лет. Помимо золота на борту есть серебряные слитки и драгоценные камни. Было решено, что после подъема сокровище отойдет Колумбии. Оценивается клад в 1 млрд долларов США.
5. Nuesta Senora de las Mersedes
Испанский золотой галеон Nuesta Senora de las Mersedes был найден на морском дне в 2007 году у берегов Португалии. Кладоискателям пришлось вернуть все Испании, так как правительство страны смогло доказать в суде, что найденный клад является ее культурным и историческим наследием. Стоимость находки превысила 500 млн долларов.
6. Nuesta Senora De Atocha
Еще один испанский галеон с печальной судьбой и сокровищами, которые сегодня оцениваются в 450 тысяч долларов. Корабль пролежал на морском дне почти 400 лет. На нем было найдено более 500 тысяч артефактов. Одних лишь изумрудов поисковики подняли со дна более 4 тысяч штук.
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7. Серебро Великобритании
В Северной Атлантике был найден корабль с серебряными слитками принадлежащими Великобритании. Стоимость клада оценивается в 200 млн долларов США. Затонул корабль в самом начале Второй мировой войны.
Кто не мечтает в своей жизни найти клад? Такой, чтобы больше не приходилось заботиться о хлебе насущном и можно было бы до конца своих дней заниматься тем, что тебе действительно нравится. Несмотря на весь «романтический налет» сомневаться в существовании кладов все-таки не стоит. И счастливчики находят их порой в самых неожиданных местах, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Клад Шри Падманамбхасвами
Крупнейшие клад в истории был найден в Индии в 2011 году в храме с невыговариваемым названием. Только примерная стоимость найденных сокровищ составила сумму в 22 млрд американских долларов. Точная стоимость не разглашалась. Выносили драгоценности буквально мешками.
2. Бочки мертвеца
Второй по значимости клад был найден в 2005 году в Чили. На глубине всего 50 метров поисковики обнаружили 600 бочек наполненных золотыми слитками. Общая стоимость клада составила 10 млрд долларов. Несмотря на всю легкость открытия, на подъем клада ушло несколько лет.
3. Спор двух корон
Еще один очень большой клад стоимостью в 3 млрд долларов был найден на дне Атлантического океана. В нем была платина, золото и алмазы, принадлежащие России и Великобритании. Нашли клад еще в 2009 году, однако судебные разбирательства о его принадлежности идут и сегодня. Дальнейшую судьбу сокровища предсказать сложно.
4. Золото конкистадоров
В декабре 2015 года у берегов Колумбии было обнаружено затонувшее испанское судно с золотым грузом. На дне корабль пролежал более 300 лет. Помимо золота на борту есть серебряные слитки и драгоценные камни. Было решено, что после подъема сокровище отойдет Колумбии. Оценивается клад в 1 млрд долларов США.
5. Nuesta Senora de las Mersedes
Испанский золотой галеон Nuesta Senora de las Mersedes был найден на морском дне в 2007 году у берегов Португалии. Кладоискателям пришлось вернуть все Испании, так как правительство страны смогло доказать в суде, что найденный клад является ее культурным и историческим наследием. Стоимость находки превысила 500 млн долларов.
6. Nuesta Senora De Atocha
Еще один испанский галеон с печальной судьбой и сокровищами, которые сегодня оцениваются в 450 тысяч долларов. Корабль пролежал на морском дне почти 400 лет. На нем было найдено более 500 тысяч артефактов. Одних лишь изумрудов поисковики подняли со дна более 4 тысяч штук.
Читайте также: Самые большие лотерейные выигрыши в истории. Фото
7. Серебро Великобритании
В Северной Атлантике был найден корабль с серебряными слитками принадлежащими Великобритании. Стоимость клада оценивается в 200 млн долларов США. Затонул корабль в самом начале Второй мировой войны.
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