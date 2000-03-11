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Как живется будущему правителю Дубая. Фото
У принца насыщенные будни.
Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактум - 35-летний наследник престола эмирата Дубай. Шейх Хамдан - настоящий восточный принц: он сказочно красив, владеет огромным состоянием и увлекается такими типичными для королевских особ вещами, как соколиная охота, конный спорт и гонки «Формулы-1», передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Его состояние оценивается свыше 18 миллиардов долларов. Расскажем вам о жизни молодого миллиардера.
Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактум - 35-летний наследник престола эмирата Дубай. Шейх Хамдан - настоящий восточный принц: он сказочно красив, владеет огромным состоянием и увлекается такими типичными для королевских особ вещами, как соколиная охота, конный спорт и гонки «Формулы-1», передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Любимые развлечения «золотой молодежи» Дубая. Фото
Его состояние оценивается свыше 18 миллиардов долларов. Расскажем вам о жизни молодого миллиардера.
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