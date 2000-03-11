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Как живется будущему правителю Дубая. Фото

Как живется будущему правителю Дубая. ФотоУ принца насыщенные будни.

Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактум - 35-летний наследник престола эмирата Дубай. Шейх Хамдан - настоящий восточный принц: он сказочно красив, владеет огромным состоянием и увлекается такими типичными для королевских особ вещами, как соколиная охота, конный спорт и гонки «Формулы-1», передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Его состояние оценивается свыше 18 миллиардов долларов. Расскажем вам о жизни молодого миллиардера.

Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
Как живется будущему правителю Дубая. Фото
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 Теги: Дубай, принц

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Сегодня, 15:21 » Автор: Анна Мартынова
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