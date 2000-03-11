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Странные сооружения, построенные в древние времена. Фото
Странные, но удивительные постройки.
Древние постройки не зря называют портретами цивилизаций, которые их построили. Причём, эти портреты таят в себе загадки целых культур. Ведь эти сооружения простояли в течение тысяч лет после того, как с лица земли исчезли их строители. Он странных захоронений до неизвестных до недавнего времени городов – все эти архитектурные артефакты иногда открывают древние тайны, а иногда ещё больше запутывают учёных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Древние постройки не зря называют портретами цивилизаций, которые их построили. Причём, эти портреты таят в себе загадки целых культур. Ведь эти сооружения простояли в течение тысяч лет после того, как с лица земли исчезли их строители. Он странных захоронений до неизвестных до недавнего времени городов – все эти архитектурные артефакты иногда открывают древние тайны, а иногда ещё больше запутывают учёных.
1. Туннели Теотиуакана
Мексика
В 2017 году был начат реставрационный проект по ремонту одного из самых известных мест Мексики - доацтековского города Теотиуакан. Во время работ на центральной площади археологи использовали неинвазивную технику для просмотра подземных пустот. Сканирование с помощью электроимпендансной томографии показало неожиданное — под площадью был туннель, ведущий в соседнюю пирамиду. Ученые пока недоумевают, зачем Пирамида Луны, которая является колоссальным подвигом древней архитектуры, могла быть связана с чем-то еще подземным туннелем.
Пока его невозможно исследовать, и одной из причин является глубина, на которой проходит туннель, - 10 метров. Что любопытно, этот туннель очень похож на другой, ранее обнаруженный в одном из храмов Теотиуакана. Учитывая, что они были построены людьми, которые жили 2000 лет назад, сегодня трудно сказать, служили ли туннели практической или мистической цели.
2. Тунгунджиские курганы
Австралия
На протяжении более 60 километров вдоль западного Кейп-Йорка, прибрежной зоны Австралии, можно увидеть ряд больших курганов. Исследователи обсуждали специфику этого явления в течение многих лет. По-видимому, они не воспринимали местное сообщество аборигенов всерьез (люди Тунгунджи утверждали, что их предки были погребены в курганах). Неудивительно, что появилось ряд странных теорий. Например, некоторые предположили, что эти 250 курганов создали... птицы.
В 2018 году, когда курганы просветили радаром, оказалось, что местные жители и археологи, считавшие курганы искусственными, были правы. Были просканированы одиннадцать песчаных сооружений, и во многих из них все еще содержались человеческие останки. Сопоставление интерьера также показало, как со временем менялись погребальные процедуры. Но даже в разное время во все гробницы клали различные вещи, такие как цветы, копья и кораллы. Возраст курганов пока неизвестен, но некоторым может быть около 6000 лет, т. е. они были созданы примерно в то же время, когда египтяне строили пирамиды.
3. Городской комплекс Тель-Эдфу
Египет
В 2018 году при раскопках в египетском Тель-Эдфу нашли двухэтажный комплекс возрастом 4000 лет, который был одним из самых ранних среди многочисленных крупных руин в данном регионе. Археологи определили комнаты, которые использовались для хранения, для плавки меди, для производства пива и хлеба. Однако, предназначение других помещений не было определено. Внешний вид фасада здания был типичным для древнего Египта, но при этом оно было очень мастерски построено. Другой тайной является то, почему люди забросили комплекс после его постройки.
Обычно подобные заброшенные места разбирали на кирпичи для других строительных проектов. Этот же комплекс не только сохранил свои стены толщиной 1,5 - 2 метра, но и входные двери. Учитывая, что они были сделаны из крайне редкой в Египте древесины, двери должны были украсть давным-давно. Эта пивоварня-пекарня отличается от любой другой, которые сохранились со времен Древнего Царства. Ученые считают, что древний город Эдфу был важным поселением и являлся отправной точкой для экспедиций, отправляющихся в отдаленные места.
4. Вилла в Уорвике
Англия
В английском городе Уорвике недавно решили перенести среднюю школу. Строители, которые рыли котлован, обнаружили крупную римскую виллу. Ее размер составлял 28 метров в длину и 14,5 метров в ширину. По их собственным словам, эта вилла была «размером со средневековую церковь». Вырезанная из местного песчаника, она, вероятно, была частью обширного поместья во втором века нашей эры.
Сама вилла была очень внушительным зданием. Кроме того, что она была самой большой структурой в регионе, она была связана с римской дорогой. Находка камер для сушки кукурузы показало, что здание помимо того, что было чьим-то домом, использовалось в сельском хозяйствен. Тот, кто жил в вилле, покинул ее около 200 лет спустя.
5. Лагерь строителей Стоунхенджа
Англия
В нескольких минутах ходьбы от Стоунхенджа есть военная база в Ларкхилле. Во время подготовки к новым армейским учениям в 2018 году были обнаружены остатки древнего забора. Считается, что в таких местах происходила древняя торговля и встречи. Девять деревянных столбов стояли точно в таком же положении, как и дольмены в каменном кольце Стоунхенджа.
Это показало, что Ларкхилл был своего рода конструкторским центром для капитального ремонта знаменитого храма, который также когда-то также был скромным кольцом деревянных столбов. Первоначальная версия Стоунхенджа была возведена около 3000 г. до н.э., но археологи полагают, что забор старше его на шесть-семь веков. Вероятно, это был лагерь строителей.
6. Форт перевала Харднотт
Англия
Во время правления римского императора Адриана (117-138 г.г. н.э.) в территорию империи входила часть Британии. Чтобы защитить эту границу, было построено несколько фортов. Одна крепость стоит возле перевала Харднотт в Камбрии. Только в 2015 году ученые заметили, что ее ворота идеально совпадают с Солнцем во время солнцестояний. Расположенные в квадратном здании, ворота обращены друг к другу двумя парами.
В самый длинный день года (летнее солнцестояние) при восходе Солнце светит в северо-восточные ворота, а при заходе — в юго-западные. В самый короткий день (зимнее солнцестояние) процесс повторяется, но наоборот. Почему этот конкретный форт был сделан именно так, неизвестно. Также непонятно, почему четыре башни форта были построены идеально в соответствии со сторонами света. Одна правдоподобная идея предполагает связь форта с религией (подобное встречалось в нескольких древних религиях).
7. Ритуальный зал и трон Моче
Перу
В 2018 году в прессе появилась новость о замечательной находке, после того, как перуанские археологи исследовали памятник Уака Лимон де Укупе. Они нашли два помещения таинственной культуры. Задолго до инков в Перу процветала культура Моче. Существовавшая на протяжении многих веков до 700 г. н.э. эта великолепная культура оставила после себя памятники, золотые артефакты и развитую сельскохозяйственную технику. Любые новые находки могут помочь объяснить загадочное исчезновение данной культуры или, по крайней мере, предоставить больше знаний о ней.
В одном помещении был прекрасный ритуальный зал. В отличие от геометрических и мифических росписей, найденных в других местах, стены зала были украшены реалистичными морскими сценами. Одна картина была размером 10 метров. На более чем 100 столах когда-то стояли тарелки, что намекает на большие и разнообразные банкеты. Два ступенчатых трона смотрели друг на друга. Более высокий предназначался для правителя, а другой, вероятно, был предназначен для покровителя праздника. Рядом с дверью другой комнаты был подиум, возможно, чтобы делать объявления во время встреч.
8. Зловещее захоронение каменного века
Швеция
В 2009 году в Швеции нашли странную могилу, которая озадачила даже экспертов. В ней на огромной платформе известняка размером 12 на 14 метров покоились 11 черепов без челюстей. Более того, когда это захоронение было создано 8000 лет назад, оно находилось на дне озера. Также были найдены скелет новорожденного и кости животных. Почему они были «похоронены» под водой, это всего лишь одна из загадок могилы. На семи черепах были найдены следы от травм тупым предметом. Мужчин ударяли сверху или спереди, а женщин сзади.
Жертвоприношение было маловероятным. Все травмы явно лечили, и люди жили еще в течение некоторого времени. Кости также были странно выложены. Черепа людей находились посередине, причем два из них были пронизанными кольями. На юге были кости медведей. Дикий кабан, олень и лоси «украшали» юго-восточную часть. Кроме того, большая часть костей была взята с правой стороны тела. По правде говоря, исследователи не могут понять местоположение или смысл ритуала.
9. Культовые объекты в горах Эйлата
Израиль
В 2015 году в израильских горах Эйлата было обнаружено около 100 ритуальных объектов. В пустыне Негев плотными группами были расположены каменные круги и фаллообразные структуры. На площади в 80 гектаров археологи насчитали 44 культовых места. Хотя мало что известно о том, что происходило в этих местах, особенно часто встречались темы изобилия и смерти. Около 8000 лет назад на этих объектах были созданы мужские символы, такие как каменные фаллосы, указывающие на «женские» каменные круги диаметром 1,5-2,5 метра.
В качестве местоположений объектов выбирали плоские участки с хорошим видом на окрестности. Учитывая малочисленность населения и пустыню вокруг, огромное количество памятников является загадкой. Кроме того, подобные находки продолжают делать и в других местах. Только во время одного исследования нашли 349 ритуальных мест за пределами гор Эйлата.
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10. Археология Майя
Гватемала
Во время недавней аэрофотосъемки северной Гватемалы на карту было добавлено более 60 000 неизвестных майянских археологических объектов. Под густым покровом лесов нашли пирамиды, стены, городские укрепления, дамбы и оборонительные сооружения - все это в пределах 2100 квадратных километров. Исследование выявило совершенно новые места для изучения, но также сразу подсказало о других аспектах цивилизации.
Огромное количество частных домов предполагало, что майя превосходили численностью тех, кто живет в этом районе сегодня. Они избегали вырубки и выпала лесов для сельского хозяйства, как современные фермеры, доказывая, что большое население может процветать и без обезлесения. Одна крепость была достаточно крепкой, чтобы можно было утверждать, что майя вели серьезные войны. Хотя большинство новых структур являются домами, число дорог является столь же удивительным.
Древние постройки не зря называют портретами цивилизаций, которые их построили. Причём, эти портреты таят в себе загадки целых культур. Ведь эти сооружения простояли в течение тысяч лет после того, как с лица земли исчезли их строители. Он странных захоронений до неизвестных до недавнего времени городов – все эти архитектурные артефакты иногда открывают древние тайны, а иногда ещё больше запутывают учёных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Древние постройки не зря называют портретами цивилизаций, которые их построили. Причём, эти портреты таят в себе загадки целых культур. Ведь эти сооружения простояли в течение тысяч лет после того, как с лица земли исчезли их строители. Он странных захоронений до неизвестных до недавнего времени городов – все эти архитектурные артефакты иногда открывают древние тайны, а иногда ещё больше запутывают учёных.
1. Туннели Теотиуакана
Мексика
В 2017 году был начат реставрационный проект по ремонту одного из самых известных мест Мексики - доацтековского города Теотиуакан. Во время работ на центральной площади археологи использовали неинвазивную технику для просмотра подземных пустот. Сканирование с помощью электроимпендансной томографии показало неожиданное — под площадью был туннель, ведущий в соседнюю пирамиду. Ученые пока недоумевают, зачем Пирамида Луны, которая является колоссальным подвигом древней архитектуры, могла быть связана с чем-то еще подземным туннелем.
Пока его невозможно исследовать, и одной из причин является глубина, на которой проходит туннель, - 10 метров. Что любопытно, этот туннель очень похож на другой, ранее обнаруженный в одном из храмов Теотиуакана. Учитывая, что они были построены людьми, которые жили 2000 лет назад, сегодня трудно сказать, служили ли туннели практической или мистической цели.
2. Тунгунджиские курганы
Австралия
На протяжении более 60 километров вдоль западного Кейп-Йорка, прибрежной зоны Австралии, можно увидеть ряд больших курганов. Исследователи обсуждали специфику этого явления в течение многих лет. По-видимому, они не воспринимали местное сообщество аборигенов всерьез (люди Тунгунджи утверждали, что их предки были погребены в курганах). Неудивительно, что появилось ряд странных теорий. Например, некоторые предположили, что эти 250 курганов создали... птицы.
В 2018 году, когда курганы просветили радаром, оказалось, что местные жители и археологи, считавшие курганы искусственными, были правы. Были просканированы одиннадцать песчаных сооружений, и во многих из них все еще содержались человеческие останки. Сопоставление интерьера также показало, как со временем менялись погребальные процедуры. Но даже в разное время во все гробницы клали различные вещи, такие как цветы, копья и кораллы. Возраст курганов пока неизвестен, но некоторым может быть около 6000 лет, т. е. они были созданы примерно в то же время, когда египтяне строили пирамиды.
3. Городской комплекс Тель-Эдфу
Египет
В 2018 году при раскопках в египетском Тель-Эдфу нашли двухэтажный комплекс возрастом 4000 лет, который был одним из самых ранних среди многочисленных крупных руин в данном регионе. Археологи определили комнаты, которые использовались для хранения, для плавки меди, для производства пива и хлеба. Однако, предназначение других помещений не было определено. Внешний вид фасада здания был типичным для древнего Египта, но при этом оно было очень мастерски построено. Другой тайной является то, почему люди забросили комплекс после его постройки.
Обычно подобные заброшенные места разбирали на кирпичи для других строительных проектов. Этот же комплекс не только сохранил свои стены толщиной 1,5 - 2 метра, но и входные двери. Учитывая, что они были сделаны из крайне редкой в Египте древесины, двери должны были украсть давным-давно. Эта пивоварня-пекарня отличается от любой другой, которые сохранились со времен Древнего Царства. Ученые считают, что древний город Эдфу был важным поселением и являлся отправной точкой для экспедиций, отправляющихся в отдаленные места.
4. Вилла в Уорвике
Англия
В английском городе Уорвике недавно решили перенести среднюю школу. Строители, которые рыли котлован, обнаружили крупную римскую виллу. Ее размер составлял 28 метров в длину и 14,5 метров в ширину. По их собственным словам, эта вилла была «размером со средневековую церковь». Вырезанная из местного песчаника, она, вероятно, была частью обширного поместья во втором века нашей эры.
Сама вилла была очень внушительным зданием. Кроме того, что она была самой большой структурой в регионе, она была связана с римской дорогой. Находка камер для сушки кукурузы показало, что здание помимо того, что было чьим-то домом, использовалось в сельском хозяйствен. Тот, кто жил в вилле, покинул ее около 200 лет спустя.
5. Лагерь строителей Стоунхенджа
Англия
В нескольких минутах ходьбы от Стоунхенджа есть военная база в Ларкхилле. Во время подготовки к новым армейским учениям в 2018 году были обнаружены остатки древнего забора. Считается, что в таких местах происходила древняя торговля и встречи. Девять деревянных столбов стояли точно в таком же положении, как и дольмены в каменном кольце Стоунхенджа.
Это показало, что Ларкхилл был своего рода конструкторским центром для капитального ремонта знаменитого храма, который также когда-то также был скромным кольцом деревянных столбов. Первоначальная версия Стоунхенджа была возведена около 3000 г. до н.э., но археологи полагают, что забор старше его на шесть-семь веков. Вероятно, это был лагерь строителей.
6. Форт перевала Харднотт
Англия
Во время правления римского императора Адриана (117-138 г.г. н.э.) в территорию империи входила часть Британии. Чтобы защитить эту границу, было построено несколько фортов. Одна крепость стоит возле перевала Харднотт в Камбрии. Только в 2015 году ученые заметили, что ее ворота идеально совпадают с Солнцем во время солнцестояний. Расположенные в квадратном здании, ворота обращены друг к другу двумя парами.
В самый длинный день года (летнее солнцестояние) при восходе Солнце светит в северо-восточные ворота, а при заходе — в юго-западные. В самый короткий день (зимнее солнцестояние) процесс повторяется, но наоборот. Почему этот конкретный форт был сделан именно так, неизвестно. Также непонятно, почему четыре башни форта были построены идеально в соответствии со сторонами света. Одна правдоподобная идея предполагает связь форта с религией (подобное встречалось в нескольких древних религиях).
7. Ритуальный зал и трон Моче
Перу
В 2018 году в прессе появилась новость о замечательной находке, после того, как перуанские археологи исследовали памятник Уака Лимон де Укупе. Они нашли два помещения таинственной культуры. Задолго до инков в Перу процветала культура Моче. Существовавшая на протяжении многих веков до 700 г. н.э. эта великолепная культура оставила после себя памятники, золотые артефакты и развитую сельскохозяйственную технику. Любые новые находки могут помочь объяснить загадочное исчезновение данной культуры или, по крайней мере, предоставить больше знаний о ней.
В одном помещении был прекрасный ритуальный зал. В отличие от геометрических и мифических росписей, найденных в других местах, стены зала были украшены реалистичными морскими сценами. Одна картина была размером 10 метров. На более чем 100 столах когда-то стояли тарелки, что намекает на большие и разнообразные банкеты. Два ступенчатых трона смотрели друг на друга. Более высокий предназначался для правителя, а другой, вероятно, был предназначен для покровителя праздника. Рядом с дверью другой комнаты был подиум, возможно, чтобы делать объявления во время встреч.
8. Зловещее захоронение каменного века
Швеция
В 2009 году в Швеции нашли странную могилу, которая озадачила даже экспертов. В ней на огромной платформе известняка размером 12 на 14 метров покоились 11 черепов без челюстей. Более того, когда это захоронение было создано 8000 лет назад, оно находилось на дне озера. Также были найдены скелет новорожденного и кости животных. Почему они были «похоронены» под водой, это всего лишь одна из загадок могилы. На семи черепах были найдены следы от травм тупым предметом. Мужчин ударяли сверху или спереди, а женщин сзади.
Жертвоприношение было маловероятным. Все травмы явно лечили, и люди жили еще в течение некоторого времени. Кости также были странно выложены. Черепа людей находились посередине, причем два из них были пронизанными кольями. На юге были кости медведей. Дикий кабан, олень и лоси «украшали» юго-восточную часть. Кроме того, большая часть костей была взята с правой стороны тела. По правде говоря, исследователи не могут понять местоположение или смысл ритуала.
9. Культовые объекты в горах Эйлата
Израиль
В 2015 году в израильских горах Эйлата было обнаружено около 100 ритуальных объектов. В пустыне Негев плотными группами были расположены каменные круги и фаллообразные структуры. На площади в 80 гектаров археологи насчитали 44 культовых места. Хотя мало что известно о том, что происходило в этих местах, особенно часто встречались темы изобилия и смерти. Около 8000 лет назад на этих объектах были созданы мужские символы, такие как каменные фаллосы, указывающие на «женские» каменные круги диаметром 1,5-2,5 метра.
В качестве местоположений объектов выбирали плоские участки с хорошим видом на окрестности. Учитывая малочисленность населения и пустыню вокруг, огромное количество памятников является загадкой. Кроме того, подобные находки продолжают делать и в других местах. Только во время одного исследования нашли 349 ритуальных мест за пределами гор Эйлата.
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10. Археология Майя
Гватемала
Во время недавней аэрофотосъемки северной Гватемалы на карту было добавлено более 60 000 неизвестных майянских археологических объектов. Под густым покровом лесов нашли пирамиды, стены, городские укрепления, дамбы и оборонительные сооружения - все это в пределах 2100 квадратных километров. Исследование выявило совершенно новые места для изучения, но также сразу подсказало о других аспектах цивилизации.
Огромное количество частных домов предполагало, что майя превосходили численностью тех, кто живет в этом районе сегодня. Они избегали вырубки и выпала лесов для сельского хозяйства, как современные фермеры, доказывая, что большое население может процветать и без обезлесения. Одна крепость была достаточно крепкой, чтобы можно было утверждать, что майя вели серьезные войны. Хотя большинство новых структур являются домами, число дорог является столь же удивительным.
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