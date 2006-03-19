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Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото

Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото Необычные ракурсы и забавные позы зелёных земноводных.

Танто Йенсен — индонезийский фотограф, который делает невероятные снимки лягушек. Любитель природы из Джакарты обладает даром втираться в доверие и подбираться близко к этим удивительным земноводным, благодаря чему получаются детальные картины из их неожиданно интересного мира, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Йенсен использует камеру Canon Eos60D с объективом Canon EF100mm f/2,8L. На сайте для фотографов 500px у его работ более 500 тысяч просмотров, и неудивительно, если ознакомиться с его портфолио.

Он снимает лягушек под водой, на ветках, верхом на черепахах и крокодилах и даже использует улиток, чтобы соорудить лягушке прическу а-ля принцесса Лея из «Звездных войн».

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На снимках Йенсена лягушки получаются такими, какими мы их еще не видели, — не противными скользкими существами, а прекрасными подвижными живыми созданиями.

Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
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 Теги: лягушки, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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