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Эти снимки заставят вас полюбить лягушек. Фото
Необычные ракурсы и забавные позы зелёных земноводных.
Танто Йенсен — индонезийский фотограф, который делает невероятные снимки лягушек. Любитель природы из Джакарты обладает даром втираться в доверие и подбираться близко к этим удивительным земноводным, благодаря чему получаются детальные картины из их неожиданно интересного мира, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Йенсен использует камеру Canon Eos60D с объективом Canon EF100mm f/2,8L. На сайте для фотографов 500px у его работ более 500 тысяч просмотров, и неудивительно, если ознакомиться с его портфолио.
Он снимает лягушек под водой, на ветках, верхом на черепахах и крокодилах и даже использует улиток, чтобы соорудить лягушке прическу а-ля принцесса Лея из «Звездных войн».
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На снимках Йенсена лягушки получаются такими, какими мы их еще не видели, — не противными скользкими существами, а прекрасными подвижными живыми созданиями.
Танто Йенсен — индонезийский фотограф, который делает невероятные снимки лягушек. Любитель природы из Джакарты обладает даром втираться в доверие и подбираться близко к этим удивительным земноводным, благодаря чему получаются детальные картины из их неожиданно интересного мира, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Йенсен использует камеру Canon Eos60D с объективом Canon EF100mm f/2,8L. На сайте для фотографов 500px у его работ более 500 тысяч просмотров, и неудивительно, если ознакомиться с его портфолио.
Он снимает лягушек под водой, на ветках, верхом на черепахах и крокодилах и даже использует улиток, чтобы соорудить лягушке прическу а-ля принцесса Лея из «Звездных войн».
Читайте также: Самые милые снимки щенков, заснувших в нелепых позах. Фото
На снимках Йенсена лягушки получаются такими, какими мы их еще не видели, — не противными скользкими существами, а прекрасными подвижными живыми созданиями.
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