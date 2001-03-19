Сеть в восторге от нестареющих красавиц из Тайваня. Фото

Они явно знают какой-то секрет.



Недавно мы знакомили вас с дизайнером из Тайваня Луэр Сюй (Lure Hsu), которая выглядит вдвое моложе своего истинного возраста. Как оказалось, так повезло не только Луэр, но и двум ее сестрам и матери, передает



Все женщины в этой семье выглядят невероятно молодо, из-за чего их уже назвали «нестареющими». Родственницы Луэр используют тот же секрет молодости — они едят много овощей, пьют много воды, отказываются от сахара и регулярно увлажняют кожу.













41-летняя Луэр (Lure Hsu)









40-летняя Фэйфэй (Fayfay Hsu)









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36-летняя Шэрон (Sharon Hsu)





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Недавно мы знакомили вас с дизайнером из Тайваня Луэр Сюй (Lure Hsu), которая выглядит вдвое моложе своего истинного возраста. Как оказалось, так повезло не только Луэр, но и двум ее сестрам и матери, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Все женщины в этой семье выглядят невероятно молодо, из-за чего их уже назвали «нестареющими». Родственницы Луэр используют тот же секрет молодости — они едят много овощей, пьют много воды, отказываются от сахара и регулярно увлажняют кожу.41-летняя Луэр (Lure Hsu)40-летняя Фэйфэй (Fayfay Hsu)36-летняя Шэрон (Sharon Hsu)



