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Раздел: Фоторепортажи  
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Сеть в восторге от нестареющих красавиц из Тайваня. Фото

Сеть в восторге от нестареющих красавиц из Тайваня. ФотоОни явно знают какой-то секрет.

Недавно мы знакомили вас с дизайнером из Тайваня Луэр Сюй (Lure Hsu), которая выглядит вдвое моложе своего истинного возраста. Как оказалось, так повезло не только Луэр, но и двум ее сестрам и матери, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Все женщины в этой семье выглядят невероятно молодо, из-за чего их уже назвали «нестареющими». Родственницы Луэр используют тот же секрет молодости — они едят много овощей, пьют много воды, отказываются от сахара и регулярно увлажняют кожу.

Сеть в восторге от нестареющих красавиц из Тайваня. Фото
Сеть в восторге от нестареющих красавиц из Тайваня. Фото
Сеть в восторге от нестареющих красавиц из Тайваня. Фото
Сеть в восторге от нестареющих красавиц из Тайваня. Фото


41-летняя Луэр (Lure Hsu)

Сеть в восторге от нестареющих красавиц из Тайваня. Фото
Сеть в восторге от нестареющих красавиц из Тайваня. Фото


40-летняя Фэйфэй (Fayfay Hsu)

Сеть в восторге от нестареющих красавиц из Тайваня. Фото
Сеть в восторге от нестареющих красавиц из Тайваня. Фото


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36-летняя Шэрон (Sharon Hsu)

Сеть в восторге от нестареющих красавиц из Тайваня. Фото
Сеть в восторге от нестареющих красавиц из Тайваня. Фото
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 Теги: Тайвань, красота

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Сегодня, 10:08 » Автор: Анна Мартынова
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