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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото

Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». ФотоОни живут в ужасных условиях.

Многие бывали в Кошице, но не все слышали о районе этого города, где компактно и плотно живут ромы. Он называется Lunik 9, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Тут и дальше – фото Сергея Гришкевича

Года четыре назад меня повез туда на экскурсию двоюродный брат. Из машины мы не выходили. Нас и без того окружили любопытные дети с кульками клея в руках.

Если не приукрашивать – это, собственно, цыганское гетто.

Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото


Микрорайон построили в 1970-х. Он рассчитан на проживание 2400 человек, но в 2010 году там было зарегистрировано 6600 жителей, из которых около 2200 – это дети. В среднем в одной квартире живет 14-16 человек.

Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото


Там есть небольшая поликлиника, где лечат ромов и их детей. Ее грабили так много раз, что всю, сверху донизу, обшили непробиваемой решеткой, до самой крыши.

Рождаемость от 150 до 170 детей в год, смертность около 5%.

Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото


Когда я был там, горы мусора доходили до четвертого этажа.

Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото


Вживую всё это очень впечатляет, мягко говоря.

Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото


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Если хотите больше картинок, загуглите Lunik IX.

Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
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 Теги: Словакия, цыгане

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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