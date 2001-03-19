Раздел: Фоторепортажи
Так выглядят в Словакии цыганские «гетто». Фото
Они живут в ужасных условиях.
Многие бывали в Кошице, но не все слышали о районе этого города, где компактно и плотно живут ромы. Он называется Lunik 9, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Тут и дальше – фото Сергея Гришкевича
Года четыре назад меня повез туда на экскурсию двоюродный брат. Из машины мы не выходили. Нас и без того окружили любопытные дети с кульками клея в руках.
Если не приукрашивать – это, собственно, цыганское гетто.
Микрорайон построили в 1970-х. Он рассчитан на проживание 2400 человек, но в 2010 году там было зарегистрировано 6600 жителей, из которых около 2200 – это дети. В среднем в одной квартире живет 14-16 человек.
Там есть небольшая поликлиника, где лечат ромов и их детей. Ее грабили так много раз, что всю, сверху донизу, обшили непробиваемой решеткой, до самой крыши.
Рождаемость от 150 до 170 детей в год, смертность около 5%.
Когда я был там, горы мусора доходили до четвертого этажа.
Вживую всё это очень впечатляет, мягко говоря.
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Если хотите больше картинок, загуглите Lunik IX.
Многие бывали в Кошице, но не все слышали о районе этого города, где компактно и плотно живут ромы. Он называется Lunik 9, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Тут и дальше – фото Сергея Гришкевича
Года четыре назад меня повез туда на экскурсию двоюродный брат. Из машины мы не выходили. Нас и без того окружили любопытные дети с кульками клея в руках.
Если не приукрашивать – это, собственно, цыганское гетто.
Микрорайон построили в 1970-х. Он рассчитан на проживание 2400 человек, но в 2010 году там было зарегистрировано 6600 жителей, из которых около 2200 – это дети. В среднем в одной квартире живет 14-16 человек.
Там есть небольшая поликлиника, где лечат ромов и их детей. Ее грабили так много раз, что всю, сверху донизу, обшили непробиваемой решеткой, до самой крыши.
Рождаемость от 150 до 170 детей в год, смертность около 5%.
Когда я был там, горы мусора доходили до четвертого этажа.
Вживую всё это очень впечатляет, мягко говоря.
Читайте также: Чудом уцелевшие редчайшие снимки из Лодзинского гетто. Фото
Если хотите больше картинок, загуглите Lunik IX.
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