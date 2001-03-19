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Гурнаон: город мечты, превратившийся в пустырь. Фото
Идею не удалось воплотить в жизнь.
Всего в 30 км к югу от Нью-Дели находится необычный город Гургаон, известный как Город тысячелетия. Несколько десятилетий назад на его месте была сельская местность, где индийские фермеры разводили скот. Но сюда пришли корпорации и начался строительный бум. У людей появились мечты о сказочном благоустроенном месте, где они будут жить, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Реальность оказалась другой. Сегодня в Гургаоне расположено порядка 1100 жилых небоскребов, здесь находятся офисы 50% компаний, входящих в список Fortune 500 и продается модное жилье для богатых. Но стоит выйти их центра, начинаются пустыри, где обитают бывшие владельцы этих земель. Основная часть людей как была, так и осталась ни с чем. Их мечты так и остались несбыточными.
Интересный проект фотографа Артура Крестани с названием «Мечты плохого города» показывает ожидаемое с глянцевых рекламных буклетов и реальность.
Мечты плохого города
Названия фотография совпадают с лозунгами а рекламных буклетах.
1. «Грандиозно выглядит, грандиозно получится». (Фото Arthur Crestani):
2. «Небесный Клуб на 18-м этаже». (Фото Arthur Crestani):
3. «Редкое сочетание элегантности.» (Фото Arthur Crestani):
4. «Вдохновение от просторов Центрального парка Нью-Йорка и Гайд-парка в Лондоне». (Фото Arthur Crestani):
5. «Блистательный образ жизни.» (Фото Arthur Crestani):
6. «Зеленые насаждения — 85% пространства». (Фото Arthur Crestani):
7. «Клубная зона 12 000 квадратных футов». (Фото Arthur Crestani):
8. «Сбывшиеся мечты о доме высоко в небесах». (Фото Arthur Crestani):
9. «Инновация, определяемая страстью». (Фото Arthur Crestani):
10. «Сделано для победителей». (Фото Arthur Crestani):
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11. «Совершенный образ жизни.» (Фото Arthur Crestani):
Всего в 30 км к югу от Нью-Дели находится необычный город Гургаон, известный как Город тысячелетия. Несколько десятилетий назад на его месте была сельская местность, где индийские фермеры разводили скот. Но сюда пришли корпорации и начался строительный бум. У людей появились мечты о сказочном благоустроенном месте, где они будут жить, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Реальность оказалась другой. Сегодня в Гургаоне расположено порядка 1100 жилых небоскребов, здесь находятся офисы 50% компаний, входящих в список Fortune 500 и продается модное жилье для богатых. Но стоит выйти их центра, начинаются пустыри, где обитают бывшие владельцы этих земель. Основная часть людей как была, так и осталась ни с чем. Их мечты так и остались несбыточными.
Интересный проект фотографа Артура Крестани с названием «Мечты плохого города» показывает ожидаемое с глянцевых рекламных буклетов и реальность.
Мечты плохого города
Названия фотография совпадают с лозунгами а рекламных буклетах.
1. «Грандиозно выглядит, грандиозно получится». (Фото Arthur Crestani):
2. «Небесный Клуб на 18-м этаже». (Фото Arthur Crestani):
3. «Редкое сочетание элегантности.» (Фото Arthur Crestani):
4. «Вдохновение от просторов Центрального парка Нью-Йорка и Гайд-парка в Лондоне». (Фото Arthur Crestani):
5. «Блистательный образ жизни.» (Фото Arthur Crestani):
6. «Зеленые насаждения — 85% пространства». (Фото Arthur Crestani):
7. «Клубная зона 12 000 квадратных футов». (Фото Arthur Crestani):
8. «Сбывшиеся мечты о доме высоко в небесах». (Фото Arthur Crestani):
9. «Инновация, определяемая страстью». (Фото Arthur Crestani):
10. «Сделано для победителей». (Фото Arthur Crestani):
Читайте также: Уникальные снимки затонувшего «Титаника». Фото
11. «Совершенный образ жизни.» (Фото Arthur Crestani):
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