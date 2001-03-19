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Гурнаон: город мечты, превратившийся в пустырь. Фото

Гурнаон: город мечты, превратившийся в пустырь. Фото Идею не удалось воплотить в жизнь.

Всего в 30 км к югу от Нью-Дели находится необычный город Гургаон, известный как Город тысячелетия. Несколько десятилетий назад на его месте была сельская местность, где индийские фермеры разводили скот. Но сюда пришли корпорации и начался строительный бум. У людей появились мечты о сказочном благоустроенном месте, где они будут жить, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Реальность оказалась другой. Сегодня в Гургаоне расположено порядка 1100 жилых небоскребов, здесь находятся офисы 50% компаний, входящих в список Fortune 500 и продается модное жилье для богатых. Но стоит выйти их центра, начинаются пустыри, где обитают бывшие владельцы этих земель. Основная часть людей как была, так и осталась ни с чем. Их мечты так и остались несбыточными.

Интересный проект фотографа Артура Крестани с названием «Мечты плохого города» показывает ожидаемое с глянцевых рекламных буклетов и реальность.

Мечты плохого города

Названия фотография совпадают с лозунгами а рекламных буклетах.

1. «Грандиозно выглядит, грандиозно получится». (Фото Arthur Crestani):

Гурнаон: город мечты, превратившийся в пустырь. Фото


2. «Небесный Клуб на 18-м этаже». (Фото Arthur Crestani):

Гурнаон: город мечты, превратившийся в пустырь. Фото


3. «Редкое сочетание элегантности.» (Фото Arthur Crestani):

Гурнаон: город мечты, превратившийся в пустырь. Фото


4. «Вдохновение от просторов Центрального парка Нью-Йорка и Гайд-парка в Лондоне». (Фото Arthur Crestani):

Гурнаон: город мечты, превратившийся в пустырь. Фото


5. «Блистательный образ жизни.» (Фото Arthur Crestani):

Гурнаон: город мечты, превратившийся в пустырь. Фото


6. «Зеленые насаждения — 85% пространства». (Фото Arthur Crestani):

Гурнаон: город мечты, превратившийся в пустырь. Фото


7. «Клубная зона 12 000 квадратных футов». (Фото Arthur Crestani):

Гурнаон: город мечты, превратившийся в пустырь. Фото


8. «Сбывшиеся мечты о доме высоко в небесах». (Фото Arthur Crestani):

Гурнаон: город мечты, превратившийся в пустырь. Фото


9. «Инновация, определяемая страстью». (Фото Arthur Crestani):
Гурнаон: город мечты, превратившийся в пустырь. Фото


10. «Сделано для победителей». (Фото Arthur Crestani):

Гурнаон: город мечты, превратившийся в пустырь. Фото


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11. «Совершенный образ жизни.» (Фото Arthur Crestani):

Гурнаон: город мечты, превратившийся в пустырь. Фото
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 Теги: Индия, город

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Сегодня, 16:41 » Автор: Анна Мартынова
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