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Раздел: Фоторепортажи  
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Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото

Популярные туристические места на спутниковых снимках. ФотоВпечатляющие снимки показывают красоту нашей планеты.

Daily Overview — проект, который открывает доступ к самым прекрасным и актуальным спутниковым фотографиям, изменяющим привычный взгляд на планету Земля. Раньше подобная привилегия была доступна только астронавтам или специалистам космических исследовательских центров, теперь у каждого из нас тоже есть возможность ежедневно открывать для себя уникальные природные и урбанистические ландшафты самых затаенных мест планеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Ежедневно на сайт Digital Globe добавляется фотография дня, сделанная со спутниковой орбиты. Мы отобрали три десятка самых впечатляющих снимков проекта, чтобы вы смогли оценить тысячелетние деяния человечества на Земле.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


1. Буртанж, Нидерланды.

Буртанж — голландская деревня с населением в 430 человек. Эта звезда была построена в 1593 году, во время Восьмидесятилетней войны, когда Вильгельм I Оранский захотел контролировать единственную дорогу между Германией и городом Гронинген. Буртанж был восстановлен в 1960 году, сегодня это музей под открытым небом.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


2. Барселона, Испания.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


3. Площадка для обновления и техобслуживания авиакосмических аппаратов в Тусоне, Аризона.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


4. Центральный парк, Нью-Йорк.

Он занимает почти 340 га, а это 6% всего острова Манхэттен.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


5. Великая Китайская стена, север страны.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


6. Дезерт Шорс, Лас-Вегас, Невада.

Район Дезерт Шорс в Лас-Вегасе, штат Невада, состоит из 3351 дома и четырех искусственных озер.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


7. Новый водоем в округе Юба, Калифорния.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


8. Жилой район в Киллине, штат Техас.

Согласно официальным данным, в 2013 году в США было построено 923 400 домов.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


9. Венеция, Италия.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


10. Виноградники в Уэльве, Испания.

Виноградники обвивают холмы Уэльвы. Климат здесь идеален для выращивания винограда — средняя годовая температура равна 17 градусам, а относительная влажность — от 60 до 80%.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


11. Теплицы в Альмерии, Испания.

Пластиккультура — это использование пластмассовых материалов в сельском хозяйстве. Подобные теплицы можно найти на равнинах и в долинах Альмерии, где они занимают почти 20 000 гектаров.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


12. Дуррат-аль-Бахрейн, Бахрейн.

Дуррат-аль-Бахрейн состоит из 15 соединенных искусственных островов (включая шесть атоллов, пять в форме рыбы и два в форме полумесяца). На их строительство потратят около 6 миллиардов долларов, а завершить проект планируют в середине 2015 года.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


13. Вырубка тропических лесов Амазонки, Пара, Бразилия.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


14. Морской терминал Ньюарк-Элизабет, Ньюарк, Нью-Джерси, США.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


15. Бока-Ратон, Флорида, США.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


16. Курорт в Месе, Аризона, США.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


17. Порт Лос-Анджелеса, Калифорния.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


18. Пуэнте-де-Вальекас, Мадрид, Испания.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


19. Сельскохозяйственные посевы, Аддис-Абеба, Эфиопия.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


20. Кладбище Альмудена, Мадрид, Испания.

Это одно из крупнейших кладбищ в мире. Количество могил — всего их около 5 миллионов — больше, чем население современного Мадрида.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


21. Остров пальмы / Остров гибискуса, Майами-Бич, штат Флорида.

Это два искусственных острова, расположенные в Майами-Бич. Хотя в жилых районах этих островов жилье одно из самых дорогих в городе, в случае урагана отсюда эвакуируют в первую очередь.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


22. Грузовая ж/д станция, Атланта, Джорджия.

Южная железная дорога Норфолка обслуживает 34 279 км путей в 22 штатах, в основном на юго-востоке США. Эта станция в Атланте, штат Джорджия, одна из крупнейших: в ней зарегистрировано 3648 локомотивов на ходу и 79 082 товарных вагона.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


23. Сложная транспортная развязка (А-3 и М-50), Мадрид, Испания.

Шоссе А-3 и М-50 сливаются в сложные «петли» к юго-востоку от Мадрида, Испания. Все эти переплетения здесь называют «спагетти».

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


24. Сельскохозяйственные посевы в Локсахатачи, Флорида, США.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


25. Брондбю, Дания.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


26. Рисовые террасы, Юньнань, Китай.

Последние 1300 лет народ хани выращивает рис на потрясающих террасах на склонах гор.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


27. Вырубка лесов в Национальном лесу Эль-Дорадо, Джорджтаун, Калифорния, США.

8 гектаров уже вырублено.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


28. Эдсон, Канзас, США.

Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


29. Центральные круговые оросительные поля, Хаиль, Саудовская Аравия.

Эти круговые узоры появляются, когда урожай омывают разбрызгиватели, которые установлены на вращающихся башнях и распределяют воду равномерно по всем полям.

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Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото


30. Национальный парк Йеллоустон, штат Вайоминг.
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 Теги: спутник, туризм

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Сегодня, 10:52 » Автор: Анна Мартынова
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