Раздел: Фоторепортажи
Популярные туристические места на спутниковых снимках. Фото
Впечатляющие снимки показывают красоту нашей планеты.
Daily Overview — проект, который открывает доступ к самым прекрасным и актуальным спутниковым фотографиям, изменяющим привычный взгляд на планету Земля. Раньше подобная привилегия была доступна только астронавтам или специалистам космических исследовательских центров, теперь у каждого из нас тоже есть возможность ежедневно открывать для себя уникальные природные и урбанистические ландшафты самых затаенных мест планеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Ежедневно на сайт Digital Globe добавляется фотография дня, сделанная со спутниковой орбиты. Мы отобрали три десятка самых впечатляющих снимков проекта, чтобы вы смогли оценить тысячелетние деяния человечества на Земле.
1. Буртанж, Нидерланды.
Буртанж — голландская деревня с населением в 430 человек. Эта звезда была построена в 1593 году, во время Восьмидесятилетней войны, когда Вильгельм I Оранский захотел контролировать единственную дорогу между Германией и городом Гронинген. Буртанж был восстановлен в 1960 году, сегодня это музей под открытым небом.
2. Барселона, Испания.
3. Площадка для обновления и техобслуживания авиакосмических аппаратов в Тусоне, Аризона.
4. Центральный парк, Нью-Йорк.
Он занимает почти 340 га, а это 6% всего острова Манхэттен.
5. Великая Китайская стена, север страны.
6. Дезерт Шорс, Лас-Вегас, Невада.
Район Дезерт Шорс в Лас-Вегасе, штат Невада, состоит из 3351 дома и четырех искусственных озер.
7. Новый водоем в округе Юба, Калифорния.
8. Жилой район в Киллине, штат Техас.
Согласно официальным данным, в 2013 году в США было построено 923 400 домов.
9. Венеция, Италия.
10. Виноградники в Уэльве, Испания.
Виноградники обвивают холмы Уэльвы. Климат здесь идеален для выращивания винограда — средняя годовая температура равна 17 градусам, а относительная влажность — от 60 до 80%.
11. Теплицы в Альмерии, Испания.
Пластиккультура — это использование пластмассовых материалов в сельском хозяйстве. Подобные теплицы можно найти на равнинах и в долинах Альмерии, где они занимают почти 20 000 гектаров.
12. Дуррат-аль-Бахрейн, Бахрейн.
Дуррат-аль-Бахрейн состоит из 15 соединенных искусственных островов (включая шесть атоллов, пять в форме рыбы и два в форме полумесяца). На их строительство потратят около 6 миллиардов долларов, а завершить проект планируют в середине 2015 года.
13. Вырубка тропических лесов Амазонки, Пара, Бразилия.
14. Морской терминал Ньюарк-Элизабет, Ньюарк, Нью-Джерси, США.
15. Бока-Ратон, Флорида, США.
16. Курорт в Месе, Аризона, США.
17. Порт Лос-Анджелеса, Калифорния.
18. Пуэнте-де-Вальекас, Мадрид, Испания.
19. Сельскохозяйственные посевы, Аддис-Абеба, Эфиопия.
20. Кладбище Альмудена, Мадрид, Испания.
Это одно из крупнейших кладбищ в мире. Количество могил — всего их около 5 миллионов — больше, чем население современного Мадрида.
21. Остров пальмы / Остров гибискуса, Майами-Бич, штат Флорида.
Это два искусственных острова, расположенные в Майами-Бич. Хотя в жилых районах этих островов жилье одно из самых дорогих в городе, в случае урагана отсюда эвакуируют в первую очередь.
22. Грузовая ж/д станция, Атланта, Джорджия.
Южная железная дорога Норфолка обслуживает 34 279 км путей в 22 штатах, в основном на юго-востоке США. Эта станция в Атланте, штат Джорджия, одна из крупнейших: в ней зарегистрировано 3648 локомотивов на ходу и 79 082 товарных вагона.
23. Сложная транспортная развязка (А-3 и М-50), Мадрид, Испания.
Шоссе А-3 и М-50 сливаются в сложные «петли» к юго-востоку от Мадрида, Испания. Все эти переплетения здесь называют «спагетти».
24. Сельскохозяйственные посевы в Локсахатачи, Флорида, США.
25. Брондбю, Дания.
26. Рисовые террасы, Юньнань, Китай.
Последние 1300 лет народ хани выращивает рис на потрясающих террасах на склонах гор.
27. Вырубка лесов в Национальном лесу Эль-Дорадо, Джорджтаун, Калифорния, США.
8 гектаров уже вырублено.
28. Эдсон, Канзас, США.
29. Центральные круговые оросительные поля, Хаиль, Саудовская Аравия.
Эти круговые узоры появляются, когда урожай омывают разбрызгиватели, которые установлены на вращающихся башнях и распределяют воду равномерно по всем полям.
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30. Национальный парк Йеллоустон, штат Вайоминг.
Daily Overview — проект, который открывает доступ к самым прекрасным и актуальным спутниковым фотографиям, изменяющим привычный взгляд на планету Земля. Раньше подобная привилегия была доступна только астронавтам или специалистам космических исследовательских центров, теперь у каждого из нас тоже есть возможность ежедневно открывать для себя уникальные природные и урбанистические ландшафты самых затаенных мест планеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Ежедневно на сайт Digital Globe добавляется фотография дня, сделанная со спутниковой орбиты. Мы отобрали три десятка самых впечатляющих снимков проекта, чтобы вы смогли оценить тысячелетние деяния человечества на Земле.
1. Буртанж, Нидерланды.
Буртанж — голландская деревня с населением в 430 человек. Эта звезда была построена в 1593 году, во время Восьмидесятилетней войны, когда Вильгельм I Оранский захотел контролировать единственную дорогу между Германией и городом Гронинген. Буртанж был восстановлен в 1960 году, сегодня это музей под открытым небом.
2. Барселона, Испания.
3. Площадка для обновления и техобслуживания авиакосмических аппаратов в Тусоне, Аризона.
4. Центральный парк, Нью-Йорк.
Он занимает почти 340 га, а это 6% всего острова Манхэттен.
5. Великая Китайская стена, север страны.
6. Дезерт Шорс, Лас-Вегас, Невада.
Район Дезерт Шорс в Лас-Вегасе, штат Невада, состоит из 3351 дома и четырех искусственных озер.
7. Новый водоем в округе Юба, Калифорния.
8. Жилой район в Киллине, штат Техас.
Согласно официальным данным, в 2013 году в США было построено 923 400 домов.
9. Венеция, Италия.
10. Виноградники в Уэльве, Испания.
Виноградники обвивают холмы Уэльвы. Климат здесь идеален для выращивания винограда — средняя годовая температура равна 17 градусам, а относительная влажность — от 60 до 80%.
11. Теплицы в Альмерии, Испания.
Пластиккультура — это использование пластмассовых материалов в сельском хозяйстве. Подобные теплицы можно найти на равнинах и в долинах Альмерии, где они занимают почти 20 000 гектаров.
12. Дуррат-аль-Бахрейн, Бахрейн.
Дуррат-аль-Бахрейн состоит из 15 соединенных искусственных островов (включая шесть атоллов, пять в форме рыбы и два в форме полумесяца). На их строительство потратят около 6 миллиардов долларов, а завершить проект планируют в середине 2015 года.
13. Вырубка тропических лесов Амазонки, Пара, Бразилия.
14. Морской терминал Ньюарк-Элизабет, Ньюарк, Нью-Джерси, США.
15. Бока-Ратон, Флорида, США.
16. Курорт в Месе, Аризона, США.
17. Порт Лос-Анджелеса, Калифорния.
18. Пуэнте-де-Вальекас, Мадрид, Испания.
19. Сельскохозяйственные посевы, Аддис-Абеба, Эфиопия.
20. Кладбище Альмудена, Мадрид, Испания.
Это одно из крупнейших кладбищ в мире. Количество могил — всего их около 5 миллионов — больше, чем население современного Мадрида.
21. Остров пальмы / Остров гибискуса, Майами-Бич, штат Флорида.
Это два искусственных острова, расположенные в Майами-Бич. Хотя в жилых районах этих островов жилье одно из самых дорогих в городе, в случае урагана отсюда эвакуируют в первую очередь.
22. Грузовая ж/д станция, Атланта, Джорджия.
Южная железная дорога Норфолка обслуживает 34 279 км путей в 22 штатах, в основном на юго-востоке США. Эта станция в Атланте, штат Джорджия, одна из крупнейших: в ней зарегистрировано 3648 локомотивов на ходу и 79 082 товарных вагона.
23. Сложная транспортная развязка (А-3 и М-50), Мадрид, Испания.
Шоссе А-3 и М-50 сливаются в сложные «петли» к юго-востоку от Мадрида, Испания. Все эти переплетения здесь называют «спагетти».
24. Сельскохозяйственные посевы в Локсахатачи, Флорида, США.
25. Брондбю, Дания.
26. Рисовые террасы, Юньнань, Китай.
Последние 1300 лет народ хани выращивает рис на потрясающих террасах на склонах гор.
27. Вырубка лесов в Национальном лесу Эль-Дорадо, Джорджтаун, Калифорния, США.
8 гектаров уже вырублено.
28. Эдсон, Канзас, США.
29. Центральные круговые оросительные поля, Хаиль, Саудовская Аравия.
Эти круговые узоры появляются, когда урожай омывают разбрызгиватели, которые установлены на вращающихся башнях и распределяют воду равномерно по всем полям.
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30. Национальный парк Йеллоустон, штат Вайоминг.
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