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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото

Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. ФотоРаботы Лилиан Лиу.

Фотограф Лилиан Лиу (Lillian Liu) создает фантазийные портреты красивых девушек, превращая их в героинь средневековых эпосов, эльфийских сказок и поэм из будущего. Немного фотошопа и грамотно продуманные декорации — и вот портрет готов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Читайте также: Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото

Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
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 Теги: фотограф, девушки

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Сегодня, 13:37 » Автор: Анна Мартынова
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