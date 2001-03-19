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Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Работы Лилиан Лиу.
Фотограф Лилиан Лиу (Lillian Liu) создает фантазийные портреты красивых девушек, превращая их в героинь средневековых эпосов, эльфийских сказок и поэм из будущего. Немного фотошопа и грамотно продуманные декорации — и вот портрет готов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Читайте также: Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
Фотограф Лилиан Лиу (Lillian Liu) создает фантазийные портреты красивых девушек, превращая их в героинь средневековых эпосов, эльфийских сказок и поэм из будущего. Немного фотошопа и грамотно продуманные декорации — и вот портрет готов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Читайте также: Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
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