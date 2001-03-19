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Так выглядят самые узкие в мире улицы. Фото
Это необычное зрелище.
В какой момент улица перестает быть улицей? Согласно Книге рекордов Гиннеса, самая узкая улица в мире расположена в старом городе Ройтлинген, в Германии. Это фактически узкая аллея, называемая Spreuerhofstraße, между двумя близко расположенными домами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
«Улица» имеет ширину всего лишь 31 сантиметр в самой узкой точке, а в среднем — 40 сантиметров. Улица не особенно длинная — всего 3,8 метра. Но поскольку она расположен на муниципальной земле, люди Ройтлингена настаивают на том, что это общественная улица.
Для того, чтобы использовать улицу, нужно протискиваться мимо двух пустых стен, а когда идет дождь, вода течет из желоба старого фахверкового дома, с одной стороны. Хотя тонна туристов из Азии и Америки стекается, чтобы осмотреть аллею, посетителей не всегда охватывает желание влезать в трещину, потому что есть хорошая возможность в ней застрять. Любой человек ростом более 1,8 метра должен согнуться, чтобы пройти. Некоторые местные жители, как известно, с юмором относятся к Spreuerhofstrasse.
Переулок был построен в 1727 году во время восстановительных работ после того, как район был полностью разрушен в массовом обстреле в городе в 1726 году.
В 1820 году администратор мэрии решил повысить статус этого конкретного пробела до уровня полноценной общественной улицы.
В 2007 году он вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самую узкую улицу в мире.
Власти опасались, что, если это будет продолжаться, улица может стать настолько узкой, что люди больше не смогут ее использовать.
В этом случае Spreuerhofstraße потеряет свой статус «улицы» вместе со своим рекордом. Таким образом, город решил укрепить здание и, вероятно, продолжит поддерживать эту структуру как можно дольше.
Парламентская улица в Англии, которая, на наш взгляд, лучше подходит к определению «улицы».
Фан Тан Элли. Это самая узкая улица в Канаде с самой узкой точкой размером всего в 89 см.
Отель Mårten Trotzigs Gränd расположен в старом городе Стокгольме, в Швеции, в Гамла-стан. Улица спускается по лестнице, сужающейся по мере ее спуска, чтобы достичь всего лишь 90 сантиметров, что делает переулок самой узкой улицей в Стокгольме.
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Отель Strada Sforii расположен недалеко от ворот Şchei в городе Брашов, Румыния. Первоначально он был построен как коридор, который могли использовать пожарные, и он впервые упоминается в документах 17-го века. Strada Sforii теперь является достопримечательностью и местом для встреч. Его ширина колеблется от 111 до 135 сантиметров.
В какой момент улица перестает быть улицей? Согласно Книге рекордов Гиннеса, самая узкая улица в мире расположена в старом городе Ройтлинген, в Германии. Это фактически узкая аллея, называемая Spreuerhofstraße, между двумя близко расположенными домами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
«Улица» имеет ширину всего лишь 31 сантиметр в самой узкой точке, а в среднем — 40 сантиметров. Улица не особенно длинная — всего 3,8 метра. Но поскольку она расположен на муниципальной земле, люди Ройтлингена настаивают на том, что это общественная улица.
Для того, чтобы использовать улицу, нужно протискиваться мимо двух пустых стен, а когда идет дождь, вода течет из желоба старого фахверкового дома, с одной стороны. Хотя тонна туристов из Азии и Америки стекается, чтобы осмотреть аллею, посетителей не всегда охватывает желание влезать в трещину, потому что есть хорошая возможность в ней застрять. Любой человек ростом более 1,8 метра должен согнуться, чтобы пройти. Некоторые местные жители, как известно, с юмором относятся к Spreuerhofstrasse.
Переулок был построен в 1727 году во время восстановительных работ после того, как район был полностью разрушен в массовом обстреле в городе в 1726 году.
В 1820 году администратор мэрии решил повысить статус этого конкретного пробела до уровня полноценной общественной улицы.
В 2007 году он вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самую узкую улицу в мире.
Власти опасались, что, если это будет продолжаться, улица может стать настолько узкой, что люди больше не смогут ее использовать.
В этом случае Spreuerhofstraße потеряет свой статус «улицы» вместе со своим рекордом. Таким образом, город решил укрепить здание и, вероятно, продолжит поддерживать эту структуру как можно дольше.
Парламентская улица в Англии, которая, на наш взгляд, лучше подходит к определению «улицы».
Фан Тан Элли. Это самая узкая улица в Канаде с самой узкой точкой размером всего в 89 см.
Отель Mårten Trotzigs Gränd расположен в старом городе Стокгольме, в Швеции, в Гамла-стан. Улица спускается по лестнице, сужающейся по мере ее спуска, чтобы достичь всего лишь 90 сантиметров, что делает переулок самой узкой улицей в Стокгольме.
Читайте также: Необычные рынки в разных странах мира. Фото
Отель Strada Sforii расположен недалеко от ворот Şchei в городе Брашов, Румыния. Первоначально он был построен как коридор, который могли использовать пожарные, и он впервые упоминается в документах 17-го века. Strada Sforii теперь является достопримечательностью и местом для встреч. Его ширина колеблется от 111 до 135 сантиметров.
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