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Этот лес поражает своей величественностью. Фото

Этот лес поражает своей величественностью. ФотоЭто особенное место.

Национальный парк "Секвойя" - уникальная местность сочетающая в себе горный рельеф и растительность, состоящую из гигантских секвой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Одна из примечательностей данной местности - рельеф, поднимающийся высь на 4 км до вершины горы Уитни высотою 4421,1 метров, высочайшей точки в 48 штатах.

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Вторая, и впечатляющая, примечательность парка - Гигантский лес, область, где произрастают самые объемистые деревья на планете.Эти деревья во взрослом периоде могут достигать высоты до 100 метров при диаметре ствола варьирующем в пределах 10-12 метров. На планете осталось не так много мест, где произрастают секвойядендроны.

Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
Этот лес поражает своей величественностью. Фото
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 Теги: лес, туризм

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Сегодня, 11:10 » Автор: Анна Мартынова
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