Древние изобретения, которыми пользуются до сих пор. Фото

Они не нуждаются в усовершенствовании.



Бытует мнение, что технические прогресс человеческой цивилизации начался с колеса. Но относительно всей человеческой истории колесо появилось не так давно. В Месопотамии колесо появилось всего 5500 нел назад, а представители многих других культур, в частности, жители острова Пасхи, и вовсе сумели добиться впечатляющих технических достижений, не используя колеса. Итак, какие же выдающиеся нововведения предшествовали колесу, передает



1. Алкоголь







7 000 д.н.э.

Некоторые археологи считают, что первые в мире фермеры одомашнили зерно, чтобы делать пиво, а не хлеб. Хотя масштабы влияния алкоголя на человеческую цивилизацию все еще обсуждаются, его древность — уже ни для кого не секрет. Самое древнее доказательство выпивки, найденное на данный момент, - 9000-летние химические следы ферментированного коктейля, обнаруженные на питьевом сосуде в неолитическом поселении Цзяху, Китай.



2. Одежда







150 000 д.н.э.

Поскольку текстиль, кожа и меха имеют тенденцию к разрушению с течением времени, ученым пришлось проявить творческий подход в том, чтобы определить происхождение одежды. Возраст платья на фото, которое было обнаружено в Египте, составляет как минимум 5 100 лет, т. е. оно относительно недавнее.



Одежда на самом деле гораздо старше: каменный инструмент, найденный во время археологических раскопок в Германии, имеет следы дубления кожи животных, что говорит о том, что неандертальцы носили выделанные шкуры 100 000 лет назад. Исследование 2011 года предполагает, что происхождение одежды можно проследить благодаря эволюции одежных вшей, т.е. ей около 170 000 лет.



3. Ювелирные украшения







110 000 д.н.э.

Одежда, безусловно, помогала людям компенсировать утерянную с эволюцией шерсть и мигрировать в места с более холодным климатом, но одежда, возможно, также была культурным изобретением. Как свидетельствуют археологические доказательства, люди уже в течение длительного времени украшали свои тела в декоративных целях. К самым древним сохранившимся ювелирным украшениям относятся 82 000-летние проколотые раковины, покрытые красным пигментом из пещеры в Марокко, а также ожерелье из когтей орла возрастом 130 000 лет, найденное в пещере Неандерталь в Хорватии.







В России на участке под названием Сунгирь были найдены 30 000 летние останки человека. Он был похоронен с «колье», сделанным из бусинок из кости мамонта, наручными повязками, оголовьем из проколотых зубов лисы и кулоном (некоторые предметы могли быть ранее пришиты к одежде).



4. Мореплавание







43 000 — 8000 д.н.э.

До того, как повозки, приводимые в движение животными, стали предпочтительным видом транспорта, существовали плоты и лодки. Предполагается, что 100-летнее каноэ «Пессе», найденное в Нидерландах, является самой древней сохранившейся в мире лодкой.



Но люди, вероятно, выяснили, как ориентироваться в море для рыбалки и разведки еще раньше. В конце концов, люди каким-то образом должны были пересечь моря, чтобы заселить Австралию, Индонезию и острова в Тихом океане не менее 45 000 лет назад.



5. Календарь







8 000 д.н.э.

Задолго до того, как были изобретены зубчатые шестеренки часов, люди использовали сложные методы для отслеживания времени. Одна группа археологов утверждает, что самым старым известным календарем может быть 10 000-летняя серия из 12 ям, найденных в Шотландии, которые, похоже, имитируют лунный цикл.



6. Географические карты







12 000 д.н.э.

Людям пришлось изобретать не только способы отслеживания времени, но и понять, как представлять пространство, чтобы ориентироваться в мире. Археологи все еще обсуждают значение раннего наскального искусства, но некоторые из самых старых примеров возможных доисторических карт происходят из пещеры Абаунц в Испании. Считается, что каменные таблички возрастом 14 000 лет изображают горы, реки и пруды, пересекающиеся маршруты и планы охоты.



7. Кулинария







1 800 000 - 500 000 д.н.э.

Когда люди научились контролировать огонь, они изобрели кулинарию. Ведь если пожарить мясо и растения над открытым пламенем, то не нужно тратить столько энергии на пережевывание и переваривание этих продуктов. Ранее считалось, что кулинария возникла 500 000 лет назад, но, согласно недавней статье в Scientific American, некоторые исследователи утверждают, что кулинария появилась около 1,8 миллиона лет назад и является изобретением Homo erectus, прямого предка Homo sapiens.



8. Музыкальные инструменты







41 000 д.н.э.

Темные проходы внутри пещеры Холе-Фельс в Германии становятся еще более странными, если представить звуки флейт, раздающиеся в пещерах. Это археологический объект, в котором были найдены самые древние в мире музыкальные инструменты - 43 000-летние костные флейты из крыла стервятника и бивня мамонта.



9. Клей







200 000 д.н.э.

У современного суперклея на самом деле длинная родословная. Около 200 000 лет назад неандертальцы, блуждающие по Европе, использовали клейкую смолу из бересты, чтобы прикрепить свои каменные наконечники инструментов к рукояткам. Недавние эксперименты показывают, что этот тип клея был довольно сложным.



10. Керамика







18 000 д.н.э.

За тысячи лет до изобретения колеса люди делали сосуды для питья, еды и хранения путем создания формы из глины и ее дальнейшего обжига. Самые древние керамические сосуды были найдены в Китае и им исполнилось 20 000 лет. Некоторые даже утверждают, что гончарный круг является первым типом колеса, когда-либо созданным.



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11. Лук и стрелы







7 000 д.н.э.

Остатки пяти луков, созданных 9000 лет назад, были найдены в поселке каменного века Холмегардс Мозе в Дании. Но луки и стрелы, возможно, были изобретены гораздо раньше опытными охотниками, которые хотели обладать эффективным оружием, убивающим добычу на расстоянии. Некоторые археологи утверждают, что Пещера Сибуду в Южной Африке содержит доказательства существования 64 000-летних луков и стрел с каменными наконечниками. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Бытует мнение, что технические прогресс человеческой цивилизации начался с колеса. Но относительно всей человеческой истории колесо появилось не так давно. В Месопотамии колесо появилось всего 5500 нел назад, а представители многих других культур, в частности, жители острова Пасхи, и вовсе сумели добиться впечатляющих технических достижений, не используя колеса. Итак, какие же выдающиеся нововведения предшествовали колесу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию 7 000 д.н.э.Некоторые археологи считают, что первые в мире фермеры одомашнили зерно, чтобы делать пиво, а не хлеб. Хотя масштабы влияния алкоголя на человеческую цивилизацию все еще обсуждаются, его древность — уже ни для кого не секрет. Самое древнее доказательство выпивки, найденное на данный момент, - 9000-летние химические следы ферментированного коктейля, обнаруженные на питьевом сосуде в неолитическом поселении Цзяху, Китай.150 000 д.н.э.Поскольку текстиль, кожа и меха имеют тенденцию к разрушению с течением времени, ученым пришлось проявить творческий подход в том, чтобы определить происхождение одежды. Возраст платья на фото, которое было обнаружено в Египте, составляет как минимум 5 100 лет, т. е. оно относительно недавнее.Одежда на самом деле гораздо старше: каменный инструмент, найденный во время археологических раскопок в Германии, имеет следы дубления кожи животных, что говорит о том, что неандертальцы носили выделанные шкуры 100 000 лет назад. Исследование 2011 года предполагает, что происхождение одежды можно проследить благодаря эволюции одежных вшей, т.е. ей около 170 000 лет.110 000 д.н.э.Одежда, безусловно, помогала людям компенсировать утерянную с эволюцией шерсть и мигрировать в места с более холодным климатом, но одежда, возможно, также была культурным изобретением. Как свидетельствуют археологические доказательства, люди уже в течение длительного времени украшали свои тела в декоративных целях. К самым древним сохранившимся ювелирным украшениям относятся 82 000-летние проколотые раковины, покрытые красным пигментом из пещеры в Марокко, а также ожерелье из когтей орла возрастом 130 000 лет, найденное в пещере Неандерталь в Хорватии.В России на участке под названием Сунгирь были найдены 30 000 летние останки человека. Он был похоронен с «колье», сделанным из бусинок из кости мамонта, наручными повязками, оголовьем из проколотых зубов лисы и кулоном (некоторые предметы могли быть ранее пришиты к одежде).43 000 — 8000 д.н.э.До того, как повозки, приводимые в движение животными, стали предпочтительным видом транспорта, существовали плоты и лодки. Предполагается, что 100-летнее каноэ «Пессе», найденное в Нидерландах, является самой древней сохранившейся в мире лодкой.Но люди, вероятно, выяснили, как ориентироваться в море для рыбалки и разведки еще раньше. В конце концов, люди каким-то образом должны были пересечь моря, чтобы заселить Австралию, Индонезию и острова в Тихом океане не менее 45 000 лет назад.8 000 д.н.э.Задолго до того, как были изобретены зубчатые шестеренки часов, люди использовали сложные методы для отслеживания времени. Одна группа археологов утверждает, что самым старым известным календарем может быть 10 000-летняя серия из 12 ям, найденных в Шотландии, которые, похоже, имитируют лунный цикл.12 000 д.н.э.Людям пришлось изобретать не только способы отслеживания времени, но и понять, как представлять пространство, чтобы ориентироваться в мире. Археологи все еще обсуждают значение раннего наскального искусства, но некоторые из самых старых примеров возможных доисторических карт происходят из пещеры Абаунц в Испании. Считается, что каменные таблички возрастом 14 000 лет изображают горы, реки и пруды, пересекающиеся маршруты и планы охоты.1 800 000 - 500 000 д.н.э.Когда люди научились контролировать огонь, они изобрели кулинарию. Ведь если пожарить мясо и растения над открытым пламенем, то не нужно тратить столько энергии на пережевывание и переваривание этих продуктов. Ранее считалось, что кулинария возникла 500 000 лет назад, но, согласно недавней статье в Scientific American, некоторые исследователи утверждают, что кулинария появилась около 1,8 миллиона лет назад и является изобретением Homo erectus, прямого предка Homo sapiens.41 000 д.н.э.Темные проходы внутри пещеры Холе-Фельс в Германии становятся еще более странными, если представить звуки флейт, раздающиеся в пещерах. Это археологический объект, в котором были найдены самые древние в мире музыкальные инструменты - 43 000-летние костные флейты из крыла стервятника и бивня мамонта.200 000 д.н.э.У современного суперклея на самом деле длинная родословная. Около 200 000 лет назад неандертальцы, блуждающие по Европе, использовали клейкую смолу из бересты, чтобы прикрепить свои каменные наконечники инструментов к рукояткам. Недавние эксперименты показывают, что этот тип клея был довольно сложным.18 000 д.н.э.За тысячи лет до изобретения колеса люди делали сосуды для питья, еды и хранения путем создания формы из глины и ее дальнейшего обжига. Самые древние керамические сосуды были найдены в Китае и им исполнилось 20 000 лет. Некоторые даже утверждают, что гончарный круг является первым типом колеса, когда-либо созданным.7 000 д.н.э.Остатки пяти луков, созданных 9000 лет назад, были найдены в поселке каменного века Холмегардс Мозе в Дании. Но луки и стрелы, возможно, были изобретены гораздо раньше опытными охотниками, которые хотели обладать эффективным оружием, убивающим добычу на расстоянии. Некоторые археологи утверждают, что Пещера Сибуду в Южной Африке содержит доказательства существования 64 000-летних луков и стрел с каменными наконечниками.



