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Эти изобретения пригодятся многим лентяям. Фото
Лень - двигатель прогресса.
Чтобы кто не говорил про лень, а именно она является двигателем неукоснительно нарастающего прогресса, в первую очередь – технического. Именно благодаря этому качеству, люди создают удивительные, пускай и местами немного странные устройства и аксессуары, способны сделать жизнь лучше, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Беспроводные электрические ножницы
В первую очередь хочется спросить, кто вообще такое мог придумать? Второй вопрос – для чего? Наверняка, даже самый ленивый человек мог себе представить, что кому-то придет в голову сделать работу ножницами еще проще, чем она есть.
2. Консервированные бутерброды
Современный ритм жизни далеко не всегда позволяет хорошо и самое главное правильно питаться. Кто-то подумал, что «консервировать» в упаковки сэндвичи – это прекрасная идея. Все, что нужно сделать – это открыть набор и собрать бутерброд. Идея хорошая, но все-таки питаться следует правильно.
3. Самозаправляющаяся кровать
Признайтесь – вы тоже далеко не всегда заправляете за собой кровать. Иногда это «далеко не всегда» растягивается на дни и недели. Теперь выход есть. Достаточно установить у себя в доме самозаправляющуюся кровать, и проблема решена раз и навсегда. Правда стоит это счастье столько, что куда проще начать приводить свое место для сна в порядок.
4. «Ленивый» чайник
Интересно, есть ли хоть один человек на свете, который захотел чая, но не пошел его делать потому, что ему было лень поднимать чайник, чтобы налить воды в чашку? Если пакетики уже не достаточный ответ на эту проблему, можно приобрести чайник, который не нужно отрывать от поверхности для того, чтобы налить из него воды.
5. Совок с щекой
Даже самый усердный и трудолюбивый человек согласится с тем, что чистить метлу от прилипшей пыли и мусора после уборки - не самое приятное занятие. Решить эту проблему можно вот таким вот совком - специальной щеткой, которая позволит не марать руки лишний раз и избавит инструмент от мусора самостоятельно.
6. «Умное» мусорное ведро
Современные технологии добрались и до мусорных ведер. Перед вами первая урна с Wi-Fi и Bluetooth, которая сама знает, когда ей нужно открыться. У ее основания есть мощный пылесос, который соберет весь мусор, упавший мимо без команды человека. Кроме того, урна заботливо напомнит о том, что иногда все-таки полезно шевелиться и попросит вынести мусорный пакет, когда он будет заполнен на 95%.
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7. Коврики для плиты
Каждая хозяйка знает, что когда готовишь, вечно что-то попадает из кастрюли на плиту. Со временем она и вовсе «обрастает» знатным слоем жира. Чистить все это достаточно утомительно. Интересным решением проблемы могут стать вот такие вот съемные защитные пластинки.
Чтобы кто не говорил про лень, а именно она является двигателем неукоснительно нарастающего прогресса, в первую очередь – технического. Именно благодаря этому качеству, люди создают удивительные, пускай и местами немного странные устройства и аксессуары, способны сделать жизнь лучше, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Беспроводные электрические ножницы
В первую очередь хочется спросить, кто вообще такое мог придумать? Второй вопрос – для чего? Наверняка, даже самый ленивый человек мог себе представить, что кому-то придет в голову сделать работу ножницами еще проще, чем она есть.
2. Консервированные бутерброды
Современный ритм жизни далеко не всегда позволяет хорошо и самое главное правильно питаться. Кто-то подумал, что «консервировать» в упаковки сэндвичи – это прекрасная идея. Все, что нужно сделать – это открыть набор и собрать бутерброд. Идея хорошая, но все-таки питаться следует правильно.
3. Самозаправляющаяся кровать
Признайтесь – вы тоже далеко не всегда заправляете за собой кровать. Иногда это «далеко не всегда» растягивается на дни и недели. Теперь выход есть. Достаточно установить у себя в доме самозаправляющуюся кровать, и проблема решена раз и навсегда. Правда стоит это счастье столько, что куда проще начать приводить свое место для сна в порядок.
4. «Ленивый» чайник
Интересно, есть ли хоть один человек на свете, который захотел чая, но не пошел его делать потому, что ему было лень поднимать чайник, чтобы налить воды в чашку? Если пакетики уже не достаточный ответ на эту проблему, можно приобрести чайник, который не нужно отрывать от поверхности для того, чтобы налить из него воды.
5. Совок с щекой
Даже самый усердный и трудолюбивый человек согласится с тем, что чистить метлу от прилипшей пыли и мусора после уборки - не самое приятное занятие. Решить эту проблему можно вот таким вот совком - специальной щеткой, которая позволит не марать руки лишний раз и избавит инструмент от мусора самостоятельно.
6. «Умное» мусорное ведро
Современные технологии добрались и до мусорных ведер. Перед вами первая урна с Wi-Fi и Bluetooth, которая сама знает, когда ей нужно открыться. У ее основания есть мощный пылесос, который соберет весь мусор, упавший мимо без команды человека. Кроме того, урна заботливо напомнит о том, что иногда все-таки полезно шевелиться и попросит вынести мусорный пакет, когда он будет заполнен на 95%.
Читайте также: Эти изобретения наверняка пригодятся туристам. Фото
7. Коврики для плиты
Каждая хозяйка знает, что когда готовишь, вечно что-то попадает из кастрюли на плиту. Со временем она и вовсе «обрастает» знатным слоем жира. Чистить все это достаточно утомительно. Интересным решением проблемы могут стать вот такие вот съемные защитные пластинки.
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