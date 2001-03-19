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Раздел: Фоторепортажи  
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Эти изобретения пригодятся многим лентяям. Фото

Эти изобретения пригодятся многим лентяям. ФотоЛень - двигатель прогресса.

Чтобы кто не говорил про лень, а именно она является двигателем неукоснительно нарастающего прогресса, в первую очередь – технического. Именно благодаря этому качеству, люди создают удивительные, пускай и местами немного странные устройства и аксессуары, способны сделать жизнь лучше, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Беспроводные электрические ножницы

Эти изобретения пригодятся многим лентяям. Фото


В первую очередь хочется спросить, кто вообще такое мог придумать? Второй вопрос – для чего? Наверняка, даже самый ленивый человек мог себе представить, что кому-то придет в голову сделать работу ножницами еще проще, чем она есть.

2. Консервированные бутерброды

Эти изобретения пригодятся многим лентяям. Фото


Современный ритм жизни далеко не всегда позволяет хорошо и самое главное правильно питаться. Кто-то подумал, что «консервировать» в упаковки сэндвичи – это прекрасная идея. Все, что нужно сделать – это открыть набор и собрать бутерброд. Идея хорошая, но все-таки питаться следует правильно.

3. Самозаправляющаяся кровать

Эти изобретения пригодятся многим лентяям. Фото


Признайтесь – вы тоже далеко не всегда заправляете за собой кровать. Иногда это «далеко не всегда» растягивается на дни и недели. Теперь выход есть. Достаточно установить у себя в доме самозаправляющуюся кровать, и проблема решена раз и навсегда. Правда стоит это счастье столько, что куда проще начать приводить свое место для сна в порядок.

4. «Ленивый» чайник

Эти изобретения пригодятся многим лентяям. Фото


Интересно, есть ли хоть один человек на свете, который захотел чая, но не пошел его делать потому, что ему было лень поднимать чайник, чтобы налить воды в чашку? Если пакетики уже не достаточный ответ на эту проблему, можно приобрести чайник, который не нужно отрывать от поверхности для того, чтобы налить из него воды.

5. Совок с щекой

Эти изобретения пригодятся многим лентяям. Фото


Даже самый усердный и трудолюбивый человек согласится с тем, что чистить метлу от прилипшей пыли и мусора после уборки - не самое приятное занятие. Решить эту проблему можно вот таким вот совком - специальной щеткой, которая позволит не марать руки лишний раз и избавит инструмент от мусора самостоятельно.

6. «Умное» мусорное ведро

Эти изобретения пригодятся многим лентяям. Фото


Современные технологии добрались и до мусорных ведер. Перед вами первая урна с Wi-Fi и Bluetooth, которая сама знает, когда ей нужно открыться. У ее основания есть мощный пылесос, который соберет весь мусор, упавший мимо без команды человека. Кроме того, урна заботливо напомнит о том, что иногда все-таки полезно шевелиться и попросит вынести мусорный пакет, когда он будет заполнен на 95%.

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7. Коврики для плиты

Эти изобретения пригодятся многим лентяям. Фото


Каждая хозяйка знает, что когда готовишь, вечно что-то попадает из кастрюли на плиту. Со временем она и вовсе «обрастает» знатным слоем жира. Чистить все это достаточно утомительно. Интересным решением проблемы могут стать вот такие вот съемные защитные пластинки.
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 Теги: изобретения, лень

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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