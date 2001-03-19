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Названы 15 наиболее вероятных вариантов Апокалипсиса. Фото
Каждый из этих финалов действительно возможен.
Выживание человечества и цивилизации - естественный инстинкт, благодаря которому люди существуют на протяжении тысяч лет. Тем не менее, в течение последних нескольких десятилетий научное сообщество выдвигает гипотезы, что какие-либо глобальные катастрофические риски могут нанести значительный ущерб человеческой цивилизации или даже полностью уничтожить ее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Эра черных дыр
«Эра черных дыр» – гипотетический возраст Вселенной, во время которого организованная материя останется только в виде черных дыр. Сами черные дыры медленно будут «испаряться» посредством квантово-механического процесса излучения Хокинга. К концу этой эпохи останутся только чрезвычайно низкоэнергетические фотоны, электроны, позитроны и нейтрино. Другими словами, с Землей можно будет попрощаться.
2. Серая слизь
Подобным термином назвали гипотетический риск «конца света». В соответствии с этим сценарием, в результате развития молекулярной нанотехнологии самовоспроизводящиеся роботы выйдут из-под контроля, убьют людей и покорят планету. Не правда ли, напоминает «Терминатор».
3. Гамма-всплеск
Некоторые ученые опасаются, что гамма-всплеск, самый мощный вид взрыва, известный во Вселенной (сегодня он наблюдается в далеких галактиках), может вызвать массовое вымирание на Земле буквально за один день. Эти смертельные взрывы также могут помочь объяснить так называемый парадокс Ферми - кажущееся противоречие между высокой вероятностью существования инопланетной жизни и отсутствием доказательств ее существования.
4. Изменение климата
Пожалуй самый известный риск во всем мире в течение последних нескольких десятилетий - риск глобального потепления на Земле. Из-за сильного изменения климата могут полностью исчезнуть разные виды, включая человека.
5. Выброс корональной массы
Корональные выбросы - огромные пузыри газа, которые выбрасываются из Солнца в течение нескольких часов. По мнению некоторых ученых, неконтролируемый выброс корональной массы может однажды стать причиной гибели нашей планеты.
6. Большой разрыв
«Большой разрыв» является еще одной спорной космологической гипотезой. Согласно этой гипотезе, материя Вселенной, от звезд и галактик до атомов и субатомных частиц, постепенно «разорвется» из-за расширения Вселенной.
7. Генетическое загрязнение
«Генетическое загрязнение» является спорным термином, используемым для описания возможности попадания генетически измененных организмов в дикие популяции. Этот «поток новых генов» является крайне нежелательным по мнению некоторых экологов, потому что новые живые организмы, созданные с помощью генной инженерии, будут взаимодействовать с другими формами жизни, воспроизводиться с ними, передавать свои характеристики и становиться доминирующими.
8. Естественная пандемия
Еще одним риском, который выглядит вполне реалистичным по мнению ученых, является естественная пандемия, которая может передаваться по воздуху и убивать людей в течение нескольких часов, в то время как научное сообщество не будет в состоянии найти эффективное лечение за это время. Стоит только вспомнить про Черную смерть, в результате которой погибла половина населения Европы в средние века.
9. Конец Вселенной
Эта теория утверждает, что есть два возможных пути уничтожения Вселенной. Одни говорят, что мир «закончится в огне», а другие утверждают, что конец всему придет «во льду». Так или иначе, обе стороны согласны с тем, что будет тотальное разрушение.
10. Перенаселенность
Сегодня постоянно слышны утверждения об опасности перенаселения. Большинство экспертов предсказывают, что к 2050 году это станет одной из самых больших проблем в мире. Человеческое население будет настолько велико, что ограниченных ресурсов планеты, таких как вода и нефть, не будет хватать на всех. Это приведет к голоду, засухе, болезням и бесконечной войны между странами.
11. Третья мировая война
Альберт Эйнштейн был одним из первых, кто описал трагические последствия третьей мировой войны для общества и планеты. Он заявил: «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая мировая война будет вестись палками и камнями».
12. Ядерный апокалипсис
Ядерный холокост или апокалипсис - возможное полное или почти полное уничтожение человеческой жизни с помощью большого количества ядерного оружия. В таком случае, полностью вся территория Земли или ее большая часть станет непригодной для жизни.
13. Новый мировой порядок
Новый мировой порядок — это скорее теория заговора. Она предполагает, что некая мощная группировка (иллюминаты, масоны, сионисты и т.д.) контролирует человеческое общество и будет делать все возможное, чтобы уничтожить большую часть человечества или просто поработить его.
14. Инопланетное вторжение
Эта теория существует с древних времен. Большинство людей (если не все) видели фильмы, в которых странно выглядящие пришельцы из космоса вторгаются на нашу планету и пытаются уничтожить всю жизнь на ней. Естественно, этого до сих пор не произошло, да и никто не думает, что подобное произойдет в ближайшее время.
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15. Трансгуманизм
«Трансгуманизм» определяется как международное культурное и интеллектуальное движение, возникшее в течение последних нескольких лет. Его основной целью является полная трансформация человеческого состояния путем разработки и широкого распространения технологий, которые значительно повысят интеллектуальные, физические и психологические возможности. Несмотря на то, что это вроде бы звучит вполне «хорошо», по мнению большинства мыслителей, трансгуманизм может положить конец человеческой жизни в нынешней форме.
Выживание человечества и цивилизации - естественный инстинкт, благодаря которому люди существуют на протяжении тысяч лет. Тем не менее, в течение последних нескольких десятилетий научное сообщество выдвигает гипотезы, что какие-либо глобальные катастрофические риски могут нанести значительный ущерб человеческой цивилизации или даже полностью уничтожить ее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Эра черных дыр
«Эра черных дыр» – гипотетический возраст Вселенной, во время которого организованная материя останется только в виде черных дыр. Сами черные дыры медленно будут «испаряться» посредством квантово-механического процесса излучения Хокинга. К концу этой эпохи останутся только чрезвычайно низкоэнергетические фотоны, электроны, позитроны и нейтрино. Другими словами, с Землей можно будет попрощаться.
2. Серая слизь
Подобным термином назвали гипотетический риск «конца света». В соответствии с этим сценарием, в результате развития молекулярной нанотехнологии самовоспроизводящиеся роботы выйдут из-под контроля, убьют людей и покорят планету. Не правда ли, напоминает «Терминатор».
3. Гамма-всплеск
Некоторые ученые опасаются, что гамма-всплеск, самый мощный вид взрыва, известный во Вселенной (сегодня он наблюдается в далеких галактиках), может вызвать массовое вымирание на Земле буквально за один день. Эти смертельные взрывы также могут помочь объяснить так называемый парадокс Ферми - кажущееся противоречие между высокой вероятностью существования инопланетной жизни и отсутствием доказательств ее существования.
4. Изменение климата
Пожалуй самый известный риск во всем мире в течение последних нескольких десятилетий - риск глобального потепления на Земле. Из-за сильного изменения климата могут полностью исчезнуть разные виды, включая человека.
5. Выброс корональной массы
Корональные выбросы - огромные пузыри газа, которые выбрасываются из Солнца в течение нескольких часов. По мнению некоторых ученых, неконтролируемый выброс корональной массы может однажды стать причиной гибели нашей планеты.
6. Большой разрыв
«Большой разрыв» является еще одной спорной космологической гипотезой. Согласно этой гипотезе, материя Вселенной, от звезд и галактик до атомов и субатомных частиц, постепенно «разорвется» из-за расширения Вселенной.
7. Генетическое загрязнение
«Генетическое загрязнение» является спорным термином, используемым для описания возможности попадания генетически измененных организмов в дикие популяции. Этот «поток новых генов» является крайне нежелательным по мнению некоторых экологов, потому что новые живые организмы, созданные с помощью генной инженерии, будут взаимодействовать с другими формами жизни, воспроизводиться с ними, передавать свои характеристики и становиться доминирующими.
8. Естественная пандемия
Еще одним риском, который выглядит вполне реалистичным по мнению ученых, является естественная пандемия, которая может передаваться по воздуху и убивать людей в течение нескольких часов, в то время как научное сообщество не будет в состоянии найти эффективное лечение за это время. Стоит только вспомнить про Черную смерть, в результате которой погибла половина населения Европы в средние века.
9. Конец Вселенной
Эта теория утверждает, что есть два возможных пути уничтожения Вселенной. Одни говорят, что мир «закончится в огне», а другие утверждают, что конец всему придет «во льду». Так или иначе, обе стороны согласны с тем, что будет тотальное разрушение.
10. Перенаселенность
Сегодня постоянно слышны утверждения об опасности перенаселения. Большинство экспертов предсказывают, что к 2050 году это станет одной из самых больших проблем в мире. Человеческое население будет настолько велико, что ограниченных ресурсов планеты, таких как вода и нефть, не будет хватать на всех. Это приведет к голоду, засухе, болезням и бесконечной войны между странами.
11. Третья мировая война
Альберт Эйнштейн был одним из первых, кто описал трагические последствия третьей мировой войны для общества и планеты. Он заявил: «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая мировая война будет вестись палками и камнями».
12. Ядерный апокалипсис
Ядерный холокост или апокалипсис - возможное полное или почти полное уничтожение человеческой жизни с помощью большого количества ядерного оружия. В таком случае, полностью вся территория Земли или ее большая часть станет непригодной для жизни.
13. Новый мировой порядок
Новый мировой порядок — это скорее теория заговора. Она предполагает, что некая мощная группировка (иллюминаты, масоны, сионисты и т.д.) контролирует человеческое общество и будет делать все возможное, чтобы уничтожить большую часть человечества или просто поработить его.
14. Инопланетное вторжение
Эта теория существует с древних времен. Большинство людей (если не все) видели фильмы, в которых странно выглядящие пришельцы из космоса вторгаются на нашу планету и пытаются уничтожить всю жизнь на ней. Естественно, этого до сих пор не произошло, да и никто не думает, что подобное произойдет в ближайшее время.
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15. Трансгуманизм
«Трансгуманизм» определяется как международное культурное и интеллектуальное движение, возникшее в течение последних нескольких лет. Его основной целью является полная трансформация человеческого состояния путем разработки и широкого распространения технологий, которые значительно повысят интеллектуальные, физические и психологические возможности. Несмотря на то, что это вроде бы звучит вполне «хорошо», по мнению большинства мыслителей, трансгуманизм может положить конец человеческой жизни в нынешней форме.
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