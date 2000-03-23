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Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. ФотоЕго фантазия безгранична.

Художник-фотограф Платон Юрич - очень талантливый фотоманипулятор. Он создаёт сюрреалистические фотографии, объединяя великолепные пейзажи и людей. В результате получаются сюжеты, которые так похожи на кадры из самых волшебных снов. Эти фотографии позволяют перенестись в сказку, дарят хорошее настроение и вдохновение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. Детская проницательность

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Странный мир взрослых глазами детей.

2. Магия творчества

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Цифровой художник – человек меняющий реальность.

3. Воздушные мечты

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Невероятная сила детского воображения.

4. Яркое одиночество

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Отчаянная попытка привлечь внимание окружающих.

5. Первое впечатление

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Согласно пословице - «По одежке встречают…»

6. Мой личный лабиринт

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Человек, заблудившийся в себе.

7. Министр осени

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Волшебство, созданное с помощью фотоманипуляций.

8. Неполная картина

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Навязанное мировоззрение.

9. Мечты о море

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


…после тяжелого рабочего дня.

10. Взгляд из будущего

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Кажется, что раньше было лучше, чем есть сейчас.

11. Поймать удачу

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Точный расчет и никакого везения.

12. Взаимодействие с природой

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Невероятный сюрреализм без использования графических редакторов.

13. Непреодолимое влечение

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Люди, которым суждено встретиться.

14. Осколки

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


В поисках истинной красоты.

15. Умиротворение и свобода

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Альтернативное путешествие Мэри Поппинс.

16. Собирая реальность

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Последние кусочки головоломки.

17. В дремучем лесу

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Ожившая картинка из волшебной сказки.

18. В ожидании весны

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Птицы, красивые девушки и весенние грозы.

19. Поцелованная огнем

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Эффектное сочетание рыжих волос и света заходящего солнца.

20. Увязнуть в рутине

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Потерянные мечты, несбывшиеся желания и упущенные возможности.

21. В моей голове

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Удивительное путешествие по глубинам человеческого воображения.

22. Музыкальный талант

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Создатель музыки и повелитель нот.

23. Новая попытка

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Тяжелое рождение шедевра.

24. Грациозная танцовщица

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Яркая вспышка на границе сезонов.

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25. Рожденный приливом

Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото


Удивительный мир фантазий цифрового фотохудожника Платона Юрича.
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 Теги: фотограф, сюрреализм

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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