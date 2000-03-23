Раздел: Фоторепортажи
Фотограф превращает свои сны в сюрреалистичные снимки. Фото
Его фантазия безгранична.
Художник-фотограф Платон Юрич - очень талантливый фотоманипулятор. Он создаёт сюрреалистические фотографии, объединяя великолепные пейзажи и людей. В результате получаются сюжеты, которые так похожи на кадры из самых волшебных снов. Эти фотографии позволяют перенестись в сказку, дарят хорошее настроение и вдохновение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Детская проницательность
Странный мир взрослых глазами детей.
2. Магия творчества
Цифровой художник – человек меняющий реальность.
3. Воздушные мечты
Невероятная сила детского воображения.
4. Яркое одиночество
Отчаянная попытка привлечь внимание окружающих.
5. Первое впечатление
Согласно пословице - «По одежке встречают…»
6. Мой личный лабиринт
Человек, заблудившийся в себе.
7. Министр осени
Волшебство, созданное с помощью фотоманипуляций.
8. Неполная картина
Навязанное мировоззрение.
9. Мечты о море
…после тяжелого рабочего дня.
10. Взгляд из будущего
Кажется, что раньше было лучше, чем есть сейчас.
11. Поймать удачу
Точный расчет и никакого везения.
12. Взаимодействие с природой
Невероятный сюрреализм без использования графических редакторов.
13. Непреодолимое влечение
Люди, которым суждено встретиться.
14. Осколки
В поисках истинной красоты.
15. Умиротворение и свобода
Альтернативное путешествие Мэри Поппинс.
16. Собирая реальность
Последние кусочки головоломки.
17. В дремучем лесу
Ожившая картинка из волшебной сказки.
18. В ожидании весны
Птицы, красивые девушки и весенние грозы.
19. Поцелованная огнем
Эффектное сочетание рыжих волос и света заходящего солнца.
20. Увязнуть в рутине
Потерянные мечты, несбывшиеся желания и упущенные возможности.
21. В моей голове
Удивительное путешествие по глубинам человеческого воображения.
22. Музыкальный талант
Создатель музыки и повелитель нот.
23. Новая попытка
Тяжелое рождение шедевра.
24. Грациозная танцовщица
Яркая вспышка на границе сезонов.
Читайте также: Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
25. Рожденный приливом
Удивительный мир фантазий цифрового фотохудожника Платона Юрича.
Художник-фотограф Платон Юрич - очень талантливый фотоманипулятор. Он создаёт сюрреалистические фотографии, объединяя великолепные пейзажи и людей. В результате получаются сюжеты, которые так похожи на кадры из самых волшебных снов. Эти фотографии позволяют перенестись в сказку, дарят хорошее настроение и вдохновение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Детская проницательность
Странный мир взрослых глазами детей.
2. Магия творчества
Цифровой художник – человек меняющий реальность.
3. Воздушные мечты
Невероятная сила детского воображения.
4. Яркое одиночество
Отчаянная попытка привлечь внимание окружающих.
5. Первое впечатление
Согласно пословице - «По одежке встречают…»
6. Мой личный лабиринт
Человек, заблудившийся в себе.
7. Министр осени
Волшебство, созданное с помощью фотоманипуляций.
8. Неполная картина
Навязанное мировоззрение.
9. Мечты о море
…после тяжелого рабочего дня.
10. Взгляд из будущего
Кажется, что раньше было лучше, чем есть сейчас.
11. Поймать удачу
Точный расчет и никакого везения.
12. Взаимодействие с природой
Невероятный сюрреализм без использования графических редакторов.
13. Непреодолимое влечение
Люди, которым суждено встретиться.
14. Осколки
В поисках истинной красоты.
15. Умиротворение и свобода
Альтернативное путешествие Мэри Поппинс.
16. Собирая реальность
Последние кусочки головоломки.
17. В дремучем лесу
Ожившая картинка из волшебной сказки.
18. В ожидании весны
Птицы, красивые девушки и весенние грозы.
19. Поцелованная огнем
Эффектное сочетание рыжих волос и света заходящего солнца.
20. Увязнуть в рутине
Потерянные мечты, несбывшиеся желания и упущенные возможности.
21. В моей голове
Удивительное путешествие по глубинам человеческого воображения.
22. Музыкальный талант
Создатель музыки и повелитель нот.
23. Новая попытка
Тяжелое рождение шедевра.
24. Грациозная танцовщица
Яркая вспышка на границе сезонов.
Читайте также: Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото
25. Рожденный приливом
Удивительный мир фантазий цифрового фотохудожника Платона Юрича.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
308
0
Оставьте свой комментарий