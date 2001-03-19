Раздел: Фоторепортажи
Лас Вегас в редких снимках середины ХХ века. Фото
Здесь царит вечная атмосфера праздника.
Эти цветные фотографии изображают улицы Лас-Вегаса в 1950-х годах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Советские дети в душевных снимках середины ХХ века. Фото
Эти цветные фотографии изображают улицы Лас-Вегаса в 1950-х годах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Советские дети в душевных снимках середины ХХ века. Фото
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