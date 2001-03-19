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Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. ФотоОни заслуживают внимания.

Почти 50 тысяч фотографий из разных уголков мира прислали на конкурс The Smithsonian Magazine его участники. В этом обзоре фотографии, которые вышли в финал, и жюри предстоит ещё назвать лучшие. Это действительно мастерские и ослепительные кадры, и жюри несомненно будет непросто выбрать их них лидеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Кульутрологию.

1. «Любовь»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Флорида, США. Автор фотографии: Томас Чедвик (Thomas Chadwick).

2. «Наслаждение»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Остров Дюне в Германии. Автор фотографии: Эрика Валковикова (Erika Valkovicova).

3. «Пятнистый олень холодным зимним утром»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Зимнее утро в лесу. Автор фотографии: (Swaroop Singha Roy).

4. «Изготовление благовоний»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Кванг Фу Кау, Вьетнам. Автор фотографии: Тран Туан Виет (Tran Tuan Viet).

5. «Сардины в лучах солнца»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Моалбоал, Филиппины. Автор фотографии: Джакомо Марчионе (Giacomo Marchione).

6. «Медведь и лосось»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Курильское озеро, Камчатка. Автор фотографии: Роуи Галиц (Roie Galitz).

7. «Извержение вулкана»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Извержение вулкана около Калапаны на Большом острове, Гавайи. Автор фотографии: Флоран Мамелль (Florent Mamelle).

8. «Окно»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


В Коста-Рике. Автор фотографии: Сальвадор Колве (Salvador Colvee).

9. «Сборщики острого перца»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Богра, Бангладеш. Автор фотографии: Азим Хан Ронни (Azim Khan Ronnie).

10. «Вершина бытия»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Энергия Океана, Калифорния. Автор фотографии: Ореон Струсински (Oreon Strusinski).

11. «Морской конек»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Конек на коралле Горгония. Автор фотографии: Алекс Варани(ALEX VARANI).

12. «Лодочник»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Джамалпур, Западная Бенгалия, Индия. Автор фотографии: Дебашис Мукерджи (Debashis Mukherjee).

13. «Носорог из Читвана»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Национальный парк Читван, Непал. Автор фотографии: Таня Шарапова (Tatiana Sharapova).

14. «Яки рядом с озером Пангонг Цо»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Озеро Пангонг Цо в Гималаях. Автор фотографии: Юсуф Чинивала (Yusuf Chiniwala).

15. «Медовая медуза Лев»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Автор фотографии: Мартин Прочазка (Martin Prochazka).

16. «Нью-Йорк Сити»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Нью-Йорк, США. Автор фотографии: Татьяна Бородина (Tatiana Borodina).

17. «Дождь»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Нифулар, девушка из народа иранских кочевников. Автор фотографии: Сейед Мохаммед Садег (Seyed Mohammad Sadegh Hosseini).

18. «Работники солончака»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Вьетнам. Автор фотографии: Мэтти Карп (Matty Karp).

19. «Идеальный взмах»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Автор фотографии: Сирсенду Гайен (Sirsendu Gayen).

20. «Забота»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


В Бангладеш. Автор фотографии: Фархана Актер (Farhana Akther).

21. «Двоится в глазах»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Чайки, парящие над пляжем в Индии. Автор фотографии: Викас Датта (Vikas Datta).

22. «Скульптор и его творение»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Работа скульптора в Мьянме. Автор фотографии: Аунг Йя (Aung Ya).

23. «Работа на судоремонтном заводе»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Чистка корабля, Нидерланды. Автор фотографии: Wiebe Dekker.

24. «Король»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Белоголовый сип. Автор фотографии: Педро Кребс (Pedro Jarque Krebs).

25. «Рынок под зонтиками»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Хошимин, Вьетнам. Автор фотографии: Тхань Тран (Thanh Tran).

26. «После долгого дня»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Салем, Массачусетс, США. Автор фотографии: Джеффри Гиллер (Geoffrey Giller).

27. «Выйди из тени»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Автор фотографии: Лоренс Бушар (Laurence Bouchard).

28. «Необыкновенная»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Оклахома-Сити, США. Автор фотографии: Сара Якоби (Sara Jacoby).

29. «Простые движения»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Утро в деревне. Автор фотографии: Петр Ловигин (Petr Lovigin).

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30. «3/11»

Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото


Автор фотографии: Лоренс Бушар (Laurence Bouchard).
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 Теги: конкурс, фото

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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