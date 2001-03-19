Раздел: Фоторепортажи
Лучшие снимки по версии The Smithsonian Magazine. Фото
Они заслуживают внимания.
Почти 50 тысяч фотографий из разных уголков мира прислали на конкурс The Smithsonian Magazine его участники. В этом обзоре фотографии, которые вышли в финал, и жюри предстоит ещё назвать лучшие. Это действительно мастерские и ослепительные кадры, и жюри несомненно будет непросто выбрать их них лидеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Кульутрологию.
1. «Любовь»
Флорида, США. Автор фотографии: Томас Чедвик (Thomas Chadwick).
2. «Наслаждение»
Остров Дюне в Германии. Автор фотографии: Эрика Валковикова (Erika Valkovicova).
3. «Пятнистый олень холодным зимним утром»
Зимнее утро в лесу. Автор фотографии: (Swaroop Singha Roy).
4. «Изготовление благовоний»
Кванг Фу Кау, Вьетнам. Автор фотографии: Тран Туан Виет (Tran Tuan Viet).
5. «Сардины в лучах солнца»
Моалбоал, Филиппины. Автор фотографии: Джакомо Марчионе (Giacomo Marchione).
6. «Медведь и лосось»
Курильское озеро, Камчатка. Автор фотографии: Роуи Галиц (Roie Galitz).
7. «Извержение вулкана»
Извержение вулкана около Калапаны на Большом острове, Гавайи. Автор фотографии: Флоран Мамелль (Florent Mamelle).
8. «Окно»
В Коста-Рике. Автор фотографии: Сальвадор Колве (Salvador Colvee).
9. «Сборщики острого перца»
Богра, Бангладеш. Автор фотографии: Азим Хан Ронни (Azim Khan Ronnie).
10. «Вершина бытия»
Энергия Океана, Калифорния. Автор фотографии: Ореон Струсински (Oreon Strusinski).
11. «Морской конек»
Конек на коралле Горгония. Автор фотографии: Алекс Варани(ALEX VARANI).
12. «Лодочник»
Джамалпур, Западная Бенгалия, Индия. Автор фотографии: Дебашис Мукерджи (Debashis Mukherjee).
13. «Носорог из Читвана»
Национальный парк Читван, Непал. Автор фотографии: Таня Шарапова (Tatiana Sharapova).
14. «Яки рядом с озером Пангонг Цо»
Озеро Пангонг Цо в Гималаях. Автор фотографии: Юсуф Чинивала (Yusuf Chiniwala).
15. «Медовая медуза Лев»
Автор фотографии: Мартин Прочазка (Martin Prochazka).
16. «Нью-Йорк Сити»
Нью-Йорк, США. Автор фотографии: Татьяна Бородина (Tatiana Borodina).
17. «Дождь»
Нифулар, девушка из народа иранских кочевников. Автор фотографии: Сейед Мохаммед Садег (Seyed Mohammad Sadegh Hosseini).
18. «Работники солончака»
Вьетнам. Автор фотографии: Мэтти Карп (Matty Karp).
19. «Идеальный взмах»
Автор фотографии: Сирсенду Гайен (Sirsendu Gayen).
20. «Забота»
В Бангладеш. Автор фотографии: Фархана Актер (Farhana Akther).
21. «Двоится в глазах»
Чайки, парящие над пляжем в Индии. Автор фотографии: Викас Датта (Vikas Datta).
22. «Скульптор и его творение»
Работа скульптора в Мьянме. Автор фотографии: Аунг Йя (Aung Ya).
23. «Работа на судоремонтном заводе»
Чистка корабля, Нидерланды. Автор фотографии: Wiebe Dekker.
24. «Король»
Белоголовый сип. Автор фотографии: Педро Кребс (Pedro Jarque Krebs).
25. «Рынок под зонтиками»
Хошимин, Вьетнам. Автор фотографии: Тхань Тран (Thanh Tran).
26. «После долгого дня»
Салем, Массачусетс, США. Автор фотографии: Джеффри Гиллер (Geoffrey Giller).
27. «Выйди из тени»
Автор фотографии: Лоренс Бушар (Laurence Bouchard).
28. «Необыкновенная»
Оклахома-Сити, США. Автор фотографии: Сара Якоби (Sara Jacoby).
29. «Простые движения»
Утро в деревне. Автор фотографии: Петр Ловигин (Petr Lovigin).
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30. «3/11»
Автор фотографии: Лоренс Бушар (Laurence Bouchard).
Почти 50 тысяч фотографий из разных уголков мира прислали на конкурс The Smithsonian Magazine его участники. В этом обзоре фотографии, которые вышли в финал, и жюри предстоит ещё назвать лучшие. Это действительно мастерские и ослепительные кадры, и жюри несомненно будет непросто выбрать их них лидеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Кульутрологию.
1. «Любовь»
Флорида, США. Автор фотографии: Томас Чедвик (Thomas Chadwick).
2. «Наслаждение»
Остров Дюне в Германии. Автор фотографии: Эрика Валковикова (Erika Valkovicova).
3. «Пятнистый олень холодным зимним утром»
Зимнее утро в лесу. Автор фотографии: (Swaroop Singha Roy).
4. «Изготовление благовоний»
Кванг Фу Кау, Вьетнам. Автор фотографии: Тран Туан Виет (Tran Tuan Viet).
5. «Сардины в лучах солнца»
Моалбоал, Филиппины. Автор фотографии: Джакомо Марчионе (Giacomo Marchione).
6. «Медведь и лосось»
Курильское озеро, Камчатка. Автор фотографии: Роуи Галиц (Roie Galitz).
7. «Извержение вулкана»
Извержение вулкана около Калапаны на Большом острове, Гавайи. Автор фотографии: Флоран Мамелль (Florent Mamelle).
8. «Окно»
В Коста-Рике. Автор фотографии: Сальвадор Колве (Salvador Colvee).
9. «Сборщики острого перца»
Богра, Бангладеш. Автор фотографии: Азим Хан Ронни (Azim Khan Ronnie).
10. «Вершина бытия»
Энергия Океана, Калифорния. Автор фотографии: Ореон Струсински (Oreon Strusinski).
11. «Морской конек»
Конек на коралле Горгония. Автор фотографии: Алекс Варани(ALEX VARANI).
12. «Лодочник»
Джамалпур, Западная Бенгалия, Индия. Автор фотографии: Дебашис Мукерджи (Debashis Mukherjee).
13. «Носорог из Читвана»
Национальный парк Читван, Непал. Автор фотографии: Таня Шарапова (Tatiana Sharapova).
14. «Яки рядом с озером Пангонг Цо»
Озеро Пангонг Цо в Гималаях. Автор фотографии: Юсуф Чинивала (Yusuf Chiniwala).
15. «Медовая медуза Лев»
Автор фотографии: Мартин Прочазка (Martin Prochazka).
16. «Нью-Йорк Сити»
Нью-Йорк, США. Автор фотографии: Татьяна Бородина (Tatiana Borodina).
17. «Дождь»
Нифулар, девушка из народа иранских кочевников. Автор фотографии: Сейед Мохаммед Садег (Seyed Mohammad Sadegh Hosseini).
18. «Работники солончака»
Вьетнам. Автор фотографии: Мэтти Карп (Matty Karp).
19. «Идеальный взмах»
Автор фотографии: Сирсенду Гайен (Sirsendu Gayen).
20. «Забота»
В Бангладеш. Автор фотографии: Фархана Актер (Farhana Akther).
21. «Двоится в глазах»
Чайки, парящие над пляжем в Индии. Автор фотографии: Викас Датта (Vikas Datta).
22. «Скульптор и его творение»
Работа скульптора в Мьянме. Автор фотографии: Аунг Йя (Aung Ya).
23. «Работа на судоремонтном заводе»
Чистка корабля, Нидерланды. Автор фотографии: Wiebe Dekker.
24. «Король»
Белоголовый сип. Автор фотографии: Педро Кребс (Pedro Jarque Krebs).
25. «Рынок под зонтиками»
Хошимин, Вьетнам. Автор фотографии: Тхань Тран (Thanh Tran).
26. «После долгого дня»
Салем, Массачусетс, США. Автор фотографии: Джеффри Гиллер (Geoffrey Giller).
27. «Выйди из тени»
Автор фотографии: Лоренс Бушар (Laurence Bouchard).
28. «Необыкновенная»
Оклахома-Сити, США. Автор фотографии: Сара Якоби (Sara Jacoby).
29. «Простые движения»
Утро в деревне. Автор фотографии: Петр Ловигин (Petr Lovigin).
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30. «3/11»
Автор фотографии: Лоренс Бушар (Laurence Bouchard).
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