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Раздел: Фоторепортажи  
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Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. ФотоИх работы популярны за рубежом.

В июне 2013 года на лондонском аукционе Sotheby’s в качестве одно из лотов была выставлена обширная коллекция фотографий «подпольных» фотографов бывшего СССР – всего 155 лотов. Из них было продано 34 лота на общую сумму 313 тысяч фунтов стерлингов. Сегодня эти фотографии позволяют увидеть события тех лет через объективы тех, кто снимал вне поля зрения советской цензуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. Фотография из «Красной серии»

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


Цветной фотография стала благодаря анилиновым красителям, которыми её вручную раскрасил харьковский фотограф Борис Михайлов.

2. Прощайте, товарищи!

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


Демонтаж Ленина. Автор фото: Antanas Sutkus.

3. Шимпанзе по имени Микки

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


Шимпанзе, которого Виталий Комар и Александр Меламид учат делать фотографии на Красной площади.

4. «Москва глазами Микки»

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


18 фотографий Микки, объединенных в один лот, ушли с молотка за 50 тысяч фунтов стерлингов.

5. Часть проекта «Сотрудничество с животными»

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


Не только люди способны создавать произведения искусства.

6. На первый взгляд, это обычная фотография

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


Уникальная работа Бориса Михайлова, которая была продана за 13 750 фунтов стерлингов.

7. Храм Василия Блаженного

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


Фотографы советской эпохи работали на грани официального искусства и культуры, выставляя свои работы «подпольно» вплоть до 1990-го года.

8. «Безмолвие»

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


Автор фотографии: Evgeny Raskopov.

9. «Молодежь большого города»

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


Фотография Игоря Мухина, которая была оценена специалистами в 6 тысяч фунтов стерлингов.

10. «Васара»

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


Эта фотография идёт вразрез с теми снимками, которые представляли публике власти СССР в целях пропаганды.

11. Дворник на Красной площади

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


Фотография Геннадия Бодрова, сделанная в 1988 году.

12. Фотография из серии «Подростки Санкт-Петербурга»

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


Этот снимок был продан в лоте с 7 другими работами автора за 5000 фунтов стерлингов.

13. Путешествие писателя Жана-Поля Сартра

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


Культовая фотография Антанаса Суткуса, которая не раз появлялась на обложках мировых изданий.

14. «На рынке»

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


Фотография, которая была продана в лоте из трех работ за 4 тысячи фунтов стерлингов.

15. Фотография из московской серии

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


Необычная фотография Сергея Борисова, которая была продано за 1500 фунтов стерлингов.

16. «Скорость»

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


Снимок эстонского фотографа Иси Трапидо, который был продан за 2250 фунтов стерлингов.

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17. Повседневная жизнь того времени

Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото


Одна из пяти работ Алексея Титаренко.
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 Теги: СССР, аукцион

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