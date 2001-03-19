Раздел: Фоторепортажи
Советские снимки, проданные на аукционе за большие деньги. Фото
Их работы популярны за рубежом.
В июне 2013 года на лондонском аукционе Sotheby’s в качестве одно из лотов была выставлена обширная коллекция фотографий «подпольных» фотографов бывшего СССР – всего 155 лотов. Из них было продано 34 лота на общую сумму 313 тысяч фунтов стерлингов. Сегодня эти фотографии позволяют увидеть события тех лет через объективы тех, кто снимал вне поля зрения советской цензуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Фотография из «Красной серии»
Цветной фотография стала благодаря анилиновым красителям, которыми её вручную раскрасил харьковский фотограф Борис Михайлов.
2. Прощайте, товарищи!
Демонтаж Ленина. Автор фото: Antanas Sutkus.
3. Шимпанзе по имени Микки
Шимпанзе, которого Виталий Комар и Александр Меламид учат делать фотографии на Красной площади.
4. «Москва глазами Микки»
18 фотографий Микки, объединенных в один лот, ушли с молотка за 50 тысяч фунтов стерлингов.
5. Часть проекта «Сотрудничество с животными»
Не только люди способны создавать произведения искусства.
6. На первый взгляд, это обычная фотография
Уникальная работа Бориса Михайлова, которая была продана за 13 750 фунтов стерлингов.
7. Храм Василия Блаженного
Фотографы советской эпохи работали на грани официального искусства и культуры, выставляя свои работы «подпольно» вплоть до 1990-го года.
8. «Безмолвие»
Автор фотографии: Evgeny Raskopov.
9. «Молодежь большого города»
Фотография Игоря Мухина, которая была оценена специалистами в 6 тысяч фунтов стерлингов.
10. «Васара»
Эта фотография идёт вразрез с теми снимками, которые представляли публике власти СССР в целях пропаганды.
11. Дворник на Красной площади
Фотография Геннадия Бодрова, сделанная в 1988 году.
12. Фотография из серии «Подростки Санкт-Петербурга»
Этот снимок был продан в лоте с 7 другими работами автора за 5000 фунтов стерлингов.
13. Путешествие писателя Жана-Поля Сартра
Культовая фотография Антанаса Суткуса, которая не раз появлялась на обложках мировых изданий.
14. «На рынке»
Фотография, которая была продана в лоте из трех работ за 4 тысячи фунтов стерлингов.
15. Фотография из московской серии
Необычная фотография Сергея Борисова, которая была продано за 1500 фунтов стерлингов.
16. «Скорость»
Снимок эстонского фотографа Иси Трапидо, который был продан за 2250 фунтов стерлингов.
Читайте также: Странные картины, проданные за баснословные деньги. Фото
17. Повседневная жизнь того времени
Одна из пяти работ Алексея Титаренко.
В июне 2013 года на лондонском аукционе Sotheby’s в качестве одно из лотов была выставлена обширная коллекция фотографий «подпольных» фотографов бывшего СССР – всего 155 лотов. Из них было продано 34 лота на общую сумму 313 тысяч фунтов стерлингов. Сегодня эти фотографии позволяют увидеть события тех лет через объективы тех, кто снимал вне поля зрения советской цензуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Фотография из «Красной серии»
Цветной фотография стала благодаря анилиновым красителям, которыми её вручную раскрасил харьковский фотограф Борис Михайлов.
2. Прощайте, товарищи!
Демонтаж Ленина. Автор фото: Antanas Sutkus.
3. Шимпанзе по имени Микки
Шимпанзе, которого Виталий Комар и Александр Меламид учат делать фотографии на Красной площади.
4. «Москва глазами Микки»
18 фотографий Микки, объединенных в один лот, ушли с молотка за 50 тысяч фунтов стерлингов.
5. Часть проекта «Сотрудничество с животными»
Не только люди способны создавать произведения искусства.
6. На первый взгляд, это обычная фотография
Уникальная работа Бориса Михайлова, которая была продана за 13 750 фунтов стерлингов.
7. Храм Василия Блаженного
Фотографы советской эпохи работали на грани официального искусства и культуры, выставляя свои работы «подпольно» вплоть до 1990-го года.
8. «Безмолвие»
Автор фотографии: Evgeny Raskopov.
9. «Молодежь большого города»
Фотография Игоря Мухина, которая была оценена специалистами в 6 тысяч фунтов стерлингов.
10. «Васара»
Эта фотография идёт вразрез с теми снимками, которые представляли публике власти СССР в целях пропаганды.
11. Дворник на Красной площади
Фотография Геннадия Бодрова, сделанная в 1988 году.
12. Фотография из серии «Подростки Санкт-Петербурга»
Этот снимок был продан в лоте с 7 другими работами автора за 5000 фунтов стерлингов.
13. Путешествие писателя Жана-Поля Сартра
Культовая фотография Антанаса Суткуса, которая не раз появлялась на обложках мировых изданий.
14. «На рынке»
Фотография, которая была продана в лоте из трех работ за 4 тысячи фунтов стерлингов.
15. Фотография из московской серии
Необычная фотография Сергея Борисова, которая была продано за 1500 фунтов стерлингов.
16. «Скорость»
Снимок эстонского фотографа Иси Трапидо, который был продан за 2250 фунтов стерлингов.
Читайте также: Странные картины, проданные за баснословные деньги. Фото
17. Повседневная жизнь того времени
Одна из пяти работ Алексея Титаренко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1743
0
Оставьте свой комментарий