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Лихие 90-е в провокационных снимках французского фотографа. Фото
Работы Лиз Сарфати.
Французский фотограф Лиз Сарфати с 1989 по 1998 год жила в России, снимая страну на перепутье в лихие 90-е. Эти кадры из Москвы, Норильска и Воркуты объединились в фотокнигу «Acta Est», передает Хроника.инфо со ссылкой на cameralabs.org.
Лиз Сарфати родилась в 1958 году в алжирском городе Оран, выросла в Ницце. Фотографировать начала с 13 лет. В подростковом возрасте училась на фильмах Робера Брессона, Алена Рене и на картинах российского пионера документального кино Дзиги Вертова, а позже изучала русский язык в Сорбонне. В 1986 году стала официальным фотографом в Academie des Beaux-Arts. В 2003 году Лиз переехала в Калифорнию, а до того 10 лет жила и работала в России.
«Acta Est» стала первой книгой французской фотохудожницы. Состоит она из снимков, сделанных во время длительного пребывания в России в 1990-х годах. Издание не имеет отношения ни к путевым заметкам, ни к фотожурналистскому очерку. Этими снимками Сарфати скорее сплела смелое и детальное описание заворожившей её русской среды, чтобы создать визуальную драму о неблагополучии и разрушении, об изменениях и красоте. Название фотокниги происходит от латинского выражения «Acta Est Fabula», что означает «представление окончено». Этим названием фотограф настаивает на том, что её работа не должна расцениваться как фотожурналистика, а как произведение из разряда театральной фантазии.
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В снимках Сарфати запечатлелись потёртые интерьеры, разрушающиеся здания и заброшенные фабрики, которые часто оживляют потерянные персонажи: подростки и беспризорники. «Acta Est» – это волнующий материал из фотографий, которые имеют одинаковую ценность как исторический документ о России конца прошлого века и как пример поэтичной визуализации фотографа.
Французский фотограф Лиз Сарфати с 1989 по 1998 год жила в России, снимая страну на перепутье в лихие 90-е. Эти кадры из Москвы, Норильска и Воркуты объединились в фотокнигу «Acta Est», передает Хроника.инфо со ссылкой на cameralabs.org.
Лиз Сарфати родилась в 1958 году в алжирском городе Оран, выросла в Ницце. Фотографировать начала с 13 лет. В подростковом возрасте училась на фильмах Робера Брессона, Алена Рене и на картинах российского пионера документального кино Дзиги Вертова, а позже изучала русский язык в Сорбонне. В 1986 году стала официальным фотографом в Academie des Beaux-Arts. В 2003 году Лиз переехала в Калифорнию, а до того 10 лет жила и работала в России.
«Acta Est» стала первой книгой французской фотохудожницы. Состоит она из снимков, сделанных во время длительного пребывания в России в 1990-х годах. Издание не имеет отношения ни к путевым заметкам, ни к фотожурналистскому очерку. Этими снимками Сарфати скорее сплела смелое и детальное описание заворожившей её русской среды, чтобы создать визуальную драму о неблагополучии и разрушении, об изменениях и красоте. Название фотокниги происходит от латинского выражения «Acta Est Fabula», что означает «представление окончено». Этим названием фотограф настаивает на том, что её работа не должна расцениваться как фотожурналистика, а как произведение из разряда театральной фантазии.
Читайте также: Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото
В снимках Сарфати запечатлелись потёртые интерьеры, разрушающиеся здания и заброшенные фабрики, которые часто оживляют потерянные персонажи: подростки и беспризорники. «Acta Est» – это волнующий материал из фотографий, которые имеют одинаковую ценность как исторический документ о России конца прошлого века и как пример поэтичной визуализации фотографа.
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