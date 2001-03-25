Раздел: Фоторепортажи
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Настоящая гордость КНДР.
Северная Корея остается одной из самых загадочных стран современности, а потому приходящие из нее новости являются особенно интересными. Если же это не новости местных СМИ, а рассказы туристов, то они становятся еще более интересными, и один из таких рассказов и фото-отчет ждут вас далее. Автором является блогер-путешественник, решивший показать гостиницу, в которой он жил, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Международная гостиница Янгакто (Yanggakdo International Hotel) находится на небольшом острове посередине реки Тэдонган, протекающей через Пхеньян. По этой причине незаметно покинуть гостиницу будет не так просто.
170-метровое здание с 1000 номеров построено в 1995 году.
В отеле есть все, что только может понадобиться туристам, включая рестораны, бары, казино, бассейны, сауну, массажный салон, салон красоты и парикмахерскую, бильярд, боулинг, караоке, книжный магазин, сувенирные магазины и многое другое.
В гостинице есть почтовое отделение с международной связью и интернетом. Интернетом можно пользоваться только для отправки электронных сообщений, стоимостью 2 евро 100кб.
Читайте также: Так отмечают Праздник Солнца в Северной Корее. Фото
В номерах все стандартно - душ, кондиционер, телевизор и телефон.
Северная Корея остается одной из самых загадочных стран современности, а потому приходящие из нее новости являются особенно интересными. Если же это не новости местных СМИ, а рассказы туристов, то они становятся еще более интересными, и один из таких рассказов и фото-отчет ждут вас далее. Автором является блогер-путешественник, решивший показать гостиницу, в которой он жил, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Международная гостиница Янгакто (Yanggakdo International Hotel) находится на небольшом острове посередине реки Тэдонган, протекающей через Пхеньян. По этой причине незаметно покинуть гостиницу будет не так просто.
170-метровое здание с 1000 номеров построено в 1995 году.
В отеле есть все, что только может понадобиться туристам, включая рестораны, бары, казино, бассейны, сауну, массажный салон, салон красоты и парикмахерскую, бильярд, боулинг, караоке, книжный магазин, сувенирные магазины и многое другое.
В гостинице есть почтовое отделение с международной связью и интернетом. Интернетом можно пользоваться только для отправки электронных сообщений, стоимостью 2 евро 100кб.
Читайте также: Так отмечают Праздник Солнца в Северной Корее. Фото
В номерах все стандартно - душ, кондиционер, телевизор и телефон.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
405
0
Оставьте свой комментарий