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Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото

Самая роскошная гостиница в Северной Корее. ФотоНастоящая гордость КНДР.

Северная Корея остается одной из самых загадочных стран современности, а потому приходящие из нее новости являются особенно интересными. Если же это не новости местных СМИ, а рассказы туристов, то они становятся еще более интересными, и один из таких рассказов и фото-отчет ждут вас далее. Автором является блогер-путешественник, решивший показать гостиницу, в которой он жил, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Международная гостиница Янгакто (​Yanggakdo International Hotel) находится на небольшом острове посередине реки Тэдонган, протекающей через Пхеньян. По этой причине незаметно покинуть гостиницу будет не так просто.

170-метровое здание с 1000 номеров построено в 1995 году.

В отеле есть все, что только может понадобиться туристам, включая рестораны, бары, казино, бассейны, сауну, массажный салон, салон красоты и парикмахерскую, бильярд, боулинг, караоке, книжный магазин, сувенирные магазины и многое другое.

В гостинице есть почтовое отделение с международной связью и интернетом. Интернетом можно пользоваться только для отправки электронных сообщений, стоимостью 2 евро 100кб.

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В номерах все стандартно - душ, кондиционер, телевизор и телефон.

Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
Самая роскошная гостиница в Северной Корее. Фото
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 Теги: гостиница, Северная Корея

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Сегодня, 11:38 » Автор: Анна Мартынова
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