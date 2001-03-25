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Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото

Весенний Китай в ярких пейзажах. ФотоВсе цветет и благоухает.

Подборка невероятной красоты фотографий, которые покажут вам всю прелесть китайской весны. Сакура считается одним из символов Японии, но вы знали, что в Китае тоже есть небольшой культ этого дерева? Еще бы, вы только посмотрите, как же красиво цветет эта вишня! Целый мир, наполненный легкостью и любовью, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
Весенний Китай в ярких пейзажах. Фото
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 Теги: Китай, пейзажи

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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