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Работы этой молодой художницы стоят целое состояние. Фото
Ее стиль легко узнать.
Молодая художница Димитра Милан (Dimitra Milan) начала рисовать 5 лет назад, а на данный момент она - известный в мире искусства художник-профессионал со своим уникальным стилем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Творения Димитры - микс техник, стилей, абстракции и реализма. Девушка самостоятельно занимается продвижением творчества и продажей своих картин, стоимость которых стартует от 10 000 долларов.
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Молодая художница Димитра Милан (Dimitra Milan) начала рисовать 5 лет назад, а на данный момент она - известный в мире искусства художник-профессионал со своим уникальным стилем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Творения Димитры - микс техник, стилей, абстракции и реализма. Девушка самостоятельно занимается продвижением творчества и продажей своих картин, стоимость которых стартует от 10 000 долларов.
Читайте также: Эти платья знаменитостей стоят целое состояние. Фото
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