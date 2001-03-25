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Работы этой молодой художницы стоят целое состояние. Фото

Работы этой молодой художницы стоят целое состояние. ФотоЕе стиль легко узнать.

Молодая художница Димитра Милан (Dimitra Milan) начала рисовать 5 лет назад, а на данный момент она - известный в мире искусства художник-профессионал со своим уникальным стилем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Творения Димитры - микс техник, стилей, абстракции и реализма. Девушка самостоятельно занимается продвижением творчества и продажей своих картин, стоимость которых стартует от 10 000 долларов.

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Работы этой молодой художницы стоят целое состояние. Фото
Работы этой молодой художницы стоят целое состояние. Фото
Работы этой молодой художницы стоят целое состояние. Фото
Работы этой молодой художницы стоят целое состояние. Фото
Работы этой молодой художницы стоят целое состояние. Фото
Работы этой молодой художницы стоят целое состояние. Фото
Работы этой молодой художницы стоят целое состояние. Фото
Работы этой молодой художницы стоят целое состояние. Фото
Работы этой молодой художницы стоят целое состояние. Фото
Работы этой молодой художницы стоят целое состояние. Фото
Работы этой молодой художницы стоят целое состояние. Фото
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 Теги: художницы, искусство

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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