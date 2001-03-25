Ученые показали, как будут выглядеть люди в далеком будущем. Фото

Ученые пришли к любопытному выводу.



С самого первого момента, как зародился мир, животные и люди эволюционировали постоянно, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям. Со временем многие части тела, которые есть у человека, стали бесполезными, как например, аппендикс, передает







Основная причина, по которой люди эволюционировали, связана с серьезными изменениями климата. В прошлые 200-800 тысяч лет мозг и череп увеличились почти в три раза, после того, как человек стал умнее.







Многие ученые предсказывают, что Солнце когда-нибудь перестанет поставлять Земле тепло, или произойдут другие климатические перемены. Однако, используя новаторскую технологию, которая уже скоро станет нормой, художник и исследователь Николай Ламм в сотрудничестве с вычислительным генетиком, решил узнать, как люди будут выглядеть в будущем.







Согласно его теории, технология работы с зиготным геномом позволит людям в будущем выбирать, какими они хотят видеть человека. «Судьба человеческого лица будет все больше определяться нашими вкусами», — объясняет он.В течение следующих 20 тысяч лет человеческий мозг и череп будут продолжать расти, из-за чего лоб удлинится. Он также предсказывает, что каждый будет носить своего рода контактные линзы, которые помогут взаимодействовать с окружающим миром.







Через 100 тысяч лет можно будет увидеть кардинальные изменения. В дополнение к увеличившемуся черепу, станут куда больше и глаза.







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Он также предполагает, что цвет кожи будет намного темнее из-за вредных солнечных излучений, а ноздри увеличатся.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter С самого первого момента, как зародился мир, животные и люди эволюционировали постоянно, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям. Со временем многие части тела, которые есть у человека, стали бесполезными, как например, аппендикс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Основная причина, по которой люди эволюционировали, связана с серьезными изменениями климата. В прошлые 200-800 тысяч лет мозг и череп увеличились почти в три раза, после того, как человек стал умнее.Многие ученые предсказывают, что Солнце когда-нибудь перестанет поставлять Земле тепло, или произойдут другие климатические перемены. Однако, используя новаторскую технологию, которая уже скоро станет нормой, художник и исследователь Николай Ламм в сотрудничестве с вычислительным генетиком, решил узнать, как люди будут выглядеть в будущем.Согласно его теории, технология работы с зиготным геномом позволит людям в будущем выбирать, какими они хотят видеть человека. «Судьба человеческого лица будет все больше определяться нашими вкусами», — объясняет он.В течение следующих 20 тысяч лет человеческий мозг и череп будут продолжать расти, из-за чего лоб удлинится. Он также предсказывает, что каждый будет носить своего рода контактные линзы, которые помогут взаимодействовать с окружающим миром.Через 100 тысяч лет можно будет увидеть кардинальные изменения. В дополнение к увеличившемуся черепу, станут куда больше и глаза.Он также предполагает, что цвет кожи будет намного темнее из-за вредных солнечных излучений, а ноздри увеличатся.



