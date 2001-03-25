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Ученые показали, как будут выглядеть люди в далеком будущем. Фото

Ученые показали, как будут выглядеть люди в далеком будущем. ФотоУченые пришли к любопытному выводу.

С самого первого момента, как зародился мир, животные и люди эволюционировали постоянно, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям. Со временем многие части тела, которые есть у человека, стали бесполезными, как например, аппендикс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Ученые показали, как будут выглядеть люди в далеком будущем. Фото


Основная причина, по которой люди эволюционировали, связана с серьезными изменениями климата. В прошлые 200-800 тысяч лет мозг и череп увеличились почти в три раза, после того, как человек стал умнее.

Ученые показали, как будут выглядеть люди в далеком будущем. Фото


Многие ученые предсказывают, что Солнце когда-нибудь перестанет поставлять Земле тепло, или произойдут другие климатические перемены. Однако, используя новаторскую технологию, которая уже скоро станет нормой, художник и исследователь Николай Ламм в сотрудничестве с вычислительным генетиком, решил узнать, как люди будут выглядеть в будущем.

Ученые показали, как будут выглядеть люди в далеком будущем. Фото


Согласно его теории, технология работы с зиготным геномом позволит людям в будущем выбирать, какими они хотят видеть человека. «Судьба человеческого лица будет все больше определяться нашими вкусами», — объясняет он.В течение следующих 20 тысяч лет человеческий мозг и череп будут продолжать расти, из-за чего лоб удлинится. Он также предсказывает, что каждый будет носить своего рода контактные линзы, которые помогут взаимодействовать с окружающим миром.

Ученые показали, как будут выглядеть люди в далеком будущем. Фото


Через 100 тысяч лет можно будет увидеть кардинальные изменения. В дополнение к увеличившемуся черепу, станут куда больше и глаза.

Ученые показали, как будут выглядеть люди в далеком будущем. Фото


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Он также предполагает, что цвет кожи будет намного темнее из-за вредных солнечных излучений, а ноздри увеличатся.

Ученые показали, как будут выглядеть люди в далеком будущем. Фото
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 Теги: будущее, ученые

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Сегодня, 15:12 » Автор: Анна Мартынова
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