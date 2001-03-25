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Трогательные улыбки маленьких детей. Фото

Трогательные улыбки маленьких детей. Фото Снимки сделаны британским фотографом.

Лондонский фотограф Сэнди Форд (Sandi Ford) прославилась на весь мир трогательными фотографиями спящих детей. Самые очаровательные из ее детских портретов — те, на которых спящие малыши улыбаются. Это выглядит настолько искренне, что вызывает ответную аналогичную реакцию у окружающих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

О Сэнди Форд из студии Bumps, Babes and Beyond Photography не раз писали в международной прессе. Она также выиграла ряд наград в области свадебной и портретной фотографии.

Фотограф рассказала, что раньше снимала беременных женщин и новорожденных детей, но один раз у нее получился отличный кадр спящего, но при этом улыбающегося малыша. С тех пор она решила развиваться в этом направлении.

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Сэнди признается, что чувствует, когда спящий малыш улыбнется. «Я заметила, что дети гораздо чаще улыбаются, нежели взрослые. Можно слегка дотронуться до кончика носика или ушка, и они сразу улыбаются. Работать с детьми — одно наслаждение», — поделилась Форд.

Трогательные улыбки маленьких детей. Фото
Трогательные улыбки маленьких детей. Фото
Трогательные улыбки маленьких детей. Фото
Трогательные улыбки маленьких детей. Фото
Трогательные улыбки маленьких детей. Фото
Трогательные улыбки маленьких детей. Фото
Трогательные улыбки маленьких детей. Фото
Трогательные улыбки маленьких детей. Фото
Трогательные улыбки маленьких детей. Фото
Трогательные улыбки маленьких детей. Фото
Трогательные улыбки маленьких детей. Фото
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 Теги: дети, улыбки

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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