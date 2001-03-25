Раздел: Фоторепортажи
Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото
Комиксы от талантливой художницы.
Siyu Cao — графический дизайнер родом из Пекина. За годы учебы и работы в США, Франции и Великобритании она пришла к выводу, что иностранцы знают о ее стране очень мало и в основном мыслят стереотипами. И тогда девушка решила создать комиксы, посвященные китайской культуре. Так появился проект Tiny Eyes, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Уже больше года Siyu публикует в своем инстаграм-аккаунте истории из жизни, знакомя подписчиков с традициями и менталитетом ее соотечественников. По словам девушки, эти душевные, веселые и аутентичные комиксы служат альтернативным источником информации о Китае.
Мы предлагаем вам взглянуть на мир глазами автора и вместе с ней подметить разницу между Востоком и Западом.
1. Универсальность — она такая
2. Общение с продавцом
3. Так много поводов для пельменей (цзяоцзы)
4. Подарки в упаковках vs. деньги в конвертах
5. Кто как одевается
6. Известные бренды
7. Проявление заботы вместо выражения чувств
8. Желание жить с родителями после колледжа
9. Реакция на комплимент
10. От идеи к действию
11. Отсутствие зрительного контакта как способ проявить уважение
12. Отношение к природе
13. Смирение и молчание, пока тебя не спросят
14. Самые популярные специи
15. Коллективизм превыше всего
16. Как характеризует людей ответ на один и тот же вопрос
17. Еда важнее
18. Китайцы не едят кошек!
19. Азиатки молодо выглядят
20. Скромность даже в деловой среде
21. Студенческое общежитие
22. Не аист принес, однако
23. Разные эмоции — одно выражение
24. Мечты, мечты...
25. Когда подарок — это что-то личное
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Бонус: секрет крепких отношений с иностранцем
Siyu Cao считает, что в современном мире очень важно поддерживать связь с людьми из разных стран. Она надеется, что ее комиксы позволят читателям понять китайцев и проникнуться уважением к их культуре.
Siyu Cao — графический дизайнер родом из Пекина. За годы учебы и работы в США, Франции и Великобритании она пришла к выводу, что иностранцы знают о ее стране очень мало и в основном мыслят стереотипами. И тогда девушка решила создать комиксы, посвященные китайской культуре. Так появился проект Tiny Eyes, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Уже больше года Siyu публикует в своем инстаграм-аккаунте истории из жизни, знакомя подписчиков с традициями и менталитетом ее соотечественников. По словам девушки, эти душевные, веселые и аутентичные комиксы служат альтернативным источником информации о Китае.
Мы предлагаем вам взглянуть на мир глазами автора и вместе с ней подметить разницу между Востоком и Западом.
1. Универсальность — она такая
2. Общение с продавцом
3. Так много поводов для пельменей (цзяоцзы)
4. Подарки в упаковках vs. деньги в конвертах
5. Кто как одевается
6. Известные бренды
7. Проявление заботы вместо выражения чувств
8. Желание жить с родителями после колледжа
9. Реакция на комплимент
10. От идеи к действию
11. Отсутствие зрительного контакта как способ проявить уважение
12. Отношение к природе
13. Смирение и молчание, пока тебя не спросят
14. Самые популярные специи
15. Коллективизм превыше всего
16. Как характеризует людей ответ на один и тот же вопрос
17. Еда важнее
18. Китайцы не едят кошек!
19. Азиатки молодо выглядят
20. Скромность даже в деловой среде
21. Студенческое общежитие
22. Не аист принес, однако
23. Разные эмоции — одно выражение
24. Мечты, мечты...
25. Когда подарок — это что-то личное
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Бонус: секрет крепких отношений с иностранцем
Siyu Cao считает, что в современном мире очень важно поддерживать связь с людьми из разных стран. Она надеется, что ее комиксы позволят читателям понять китайцев и проникнуться уважением к их культуре.
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