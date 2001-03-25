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Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. ФотоКомиксы от талантливой художницы.

Siyu Cao — графический дизайнер родом из Пекина. За годы учебы и работы в США, Франции и Великобритании она пришла к выводу, что иностранцы знают о ее стране очень мало и в основном мыслят стереотипами. И тогда девушка решила создать комиксы, посвященные китайской культуре. Так появился проект Tiny Eyes, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Уже больше года Siyu публикует в своем инстаграм-аккаунте истории из жизни, знакомя подписчиков с традициями и менталитетом ее соотечественников. По словам девушки, эти душевные, веселые и аутентичные комиксы служат альтернативным источником информации о Китае.

Мы предлагаем вам взглянуть на мир глазами автора и вместе с ней подметить разницу между Востоком и Западом.

1. Универсальность — она такая

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


2. Общение с продавцом

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


3. Так много поводов для пельменей (цзяоцзы)

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


4. Подарки в упаковках vs. деньги в конвертах

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


5. Кто как одевается

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


6. Известные бренды

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


7. Проявление заботы вместо выражения чувств

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


8. Желание жить с родителями после колледжа

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


9. Реакция на комплимент

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


10. От идеи к действию

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


11. Отсутствие зрительного контакта как способ проявить уважение

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


12. Отношение к природе

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


13. Смирение и молчание, пока тебя не спросят

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


14. Самые популярные специи

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


15. Коллективизм превыше всего

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


16. Как характеризует людей ответ на один и тот же вопрос

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


17. Еда важнее

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


18. Китайцы не едят кошек!

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


19. Азиатки молодо выглядят

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


20. Скромность даже в деловой среде

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


21. Студенческое общежитие

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


22. Не аист принес, однако

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


23. Разные эмоции — одно выражение

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


24. Мечты, мечты...


Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


25. Когда подарок — это что-то личное

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


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Бонус: секрет крепких отношений с иностранцем

Китайская художница показала разницу между Европой и Азией. Фото


Siyu Cao считает, что в современном мире очень важно поддерживать связь с людьми из разных стран. Она надеется, что ее комиксы позволят читателям понять китайцев и проникнуться уважением к их культуре.
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 Теги: Азия, художник

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Сегодня, 09:58 » Автор: Анна Мартынова
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