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Дани: быт самого изолированного в мире племени. Фото
Они живут по своим правилам.
В горных районах Западной Новой Гвинеи, Индонезия, живет самое изолированное пламя в мире — Дани. Они прославились на весь мир благодаря своим уникальным и весьма странным обычаям в середине двадцатого века. Больше всего внимания привлекает мужской обычай носить странные конусообразные и прочие палочки вместо нижнего белья. Конечно, у этого племени имеется и другие сумасшедшие для нас обычаи, на которые мы приглашаем вас взглянуть далее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Повседневная жизнь самого загадочного племени Индии. Фото
В горных районах Западной Новой Гвинеи, Индонезия, живет самое изолированное пламя в мире — Дани. Они прославились на весь мир благодаря своим уникальным и весьма странным обычаям в середине двадцатого века. Больше всего внимания привлекает мужской обычай носить странные конусообразные и прочие палочки вместо нижнего белья. Конечно, у этого племени имеется и другие сумасшедшие для нас обычаи, на которые мы приглашаем вас взглянуть далее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Повседневная жизнь самого загадочного племени Индии. Фото
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