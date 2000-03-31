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Раздел: Фоторепортажи  
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Дани: быт самого изолированного в мире племени. Фото

Дани: быт самого изолированного в мире племени. Фото Они живут по своим правилам.

В горных районах Западной Новой Гвинеи, Индонезия, живет самое изолированное пламя в мире — Дани. Они прославились на весь мир благодаря своим уникальным и весьма странным обычаям в середине двадцатого века. Больше всего внимания привлекает мужской обычай носить странные конусообразные и прочие палочки вместо нижнего белья. Конечно, у этого племени имеется и другие сумасшедшие для нас обычаи, на которые мы приглашаем вас взглянуть далее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Дани: быт самого изолированного в мире племени. Фото
Дани: быт самого изолированного в мире племени. Фото
Дани: быт самого изолированного в мире племени. Фото
Дани: быт самого изолированного в мире племени. Фото
Дани: быт самого изолированного в мире племени. Фото
Дани: быт самого изолированного в мире племени. Фото
Дани: быт самого изолированного в мире племени. Фото
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 Теги: Дани, племя

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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