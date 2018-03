Самые большие гонорары, полученные звездами. Фото

Как заработать три миллиона долларов, сидя в тюрьме? А на сколько пополнился счет Майкла Джексона за 9 лет после его смерти? Ответы — ниже, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Джастин Тимберлейк получил $6 миллионов от McDonald’s, всего лишь пропев знаменитый джингл: «Па-ба-па-па-паааа…»Мэрайя Кери заработала $60 миллионов на песне All I Want For Christmas Is You, которая звучит в фильме «Реальная любовь».В 2017 году Дэвид Боуи заработал $9,5 миллионов. При том что музыканта не стало в 2016-м…Рокера переплюнул физик-теоретик Альберт Эйнштейн. Он за прошлый год заработал 10 миллионов долларов!Но все это меркнет перед заработками Майкла Джексона. Покойный поп-король в 2017 году заработал… $75 миллионов!Ок, вернемся к живым и здравствующим. Супермодель Хайди Клум получает $21 миллион в год за участие в шоу «В Америке есть таланты» (America’s Got Talent) и «Проект Подиум».Кэти Перри заработала $25 миллионов за судейство в шоу талантов American Idol.В 2014 году компания Apple заплатила группе U2 $100 миллионов за то, чтобы загрузить их новый альбом буквально во все «яблочные» устройства.Отбывая тюремный срок за вооруженное ограбление, О. Джей Симпсон заработал три миллиона долларов на продаже своих автографов.