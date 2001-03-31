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Интересные оригами вьетнамского художника. Фото
Мужчина делает фигурки из влажной бумаги.
Вообще оригами — геометричное искусство, но вьетнамский художник Хоанг Тьен Кует с использованием сложной техники «влажного складывания» делает волнистые бумажные фигуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Это придает его работам скульптурность, что делает его оригами-зверей поистине примечательными.
Секрет мастера: воды надо мало, а бумага должна высыхать до того, как складывание завершено.
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Хоанг Тьен Кует занимается оригами с 90-х годов и знает толк в том, что делает.
Вообще оригами — геометричное искусство, но вьетнамский художник Хоанг Тьен Кует с использованием сложной техники «влажного складывания» делает волнистые бумажные фигуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Это придает его работам скульптурность, что делает его оригами-зверей поистине примечательными.
Секрет мастера: воды надо мало, а бумага должна высыхать до того, как складывание завершено.
Читайте также: Весеннее чудо: так выглядит парк цветов в Японии. Фото
Хоанг Тьен Кует занимается оригами с 90-х годов и знает толк в том, что делает.
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