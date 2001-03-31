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Интересные оригами вьетнамского художника. Фото

Интересные оригами вьетнамского художника. Фото Мужчина делает фигурки из влажной бумаги.

Вообще оригами — геометричное искусство, но вьетнамский художник Хоанг Тьен Кует с использованием сложной техники «влажного складывания» делает волнистые бумажные фигуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Это придает его работам скульптурность, что делает его оригами-зверей поистине примечательными.

Секрет мастера: воды надо мало, а бумага должна высыхать до того, как складывание завершено.

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Хоанг Тьен Кует занимается оригами с 90-х годов и знает толк в том, что делает.

Интересные оригами вьетнамского художника. Фото
Интересные оригами вьетнамского художника. Фото
Интересные оригами вьетнамского художника. Фото
Интересные оригами вьетнамского художника. Фото
Интересные оригами вьетнамского художника. Фото
Интересные оригами вьетнамского художника. Фото
Интересные оригами вьетнамского художника. Фото
Интересные оригами вьетнамского художника. Фото
Интересные оригами вьетнамского художника. Фото
Интересные оригами вьетнамского художника. Фото
Интересные оригами вьетнамского художника. Фото
Интересные оригами вьетнамского художника. Фото
Интересные оригами вьетнамского художника. Фото
Интересные оригами вьетнамского художника. Фото
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 Теги: оригами, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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