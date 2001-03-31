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Вьетнамский художник восхитил искусством оригами. Фото
Его работы впечатляют.
Вообще оригами — геометричное искусство, но вьетнамский художник Хоанг Тьен Кует с использованием сложной техники «влажного складывания» делает волнистые бумажные фигуры. Это придает его работам скульптурность, что делает его оригами-зверей поистине примечательными. Секрет мастера: воды надо мало, а бумага должна высыхать до того, как складывание завершено, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Хоанг Тьен Кует занимается оригами с 90-х годов и знает толк в том, что делает. Редакция Бигпикчи зафанатела от его лисичек и совушки. Также рекомендуем подписаться на его канал на «Ютубе» — он там иногда выкладывает видеоинструкции, как делать простые оригами.
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Вообще оригами — геометричное искусство, но вьетнамский художник Хоанг Тьен Кует с использованием сложной техники «влажного складывания» делает волнистые бумажные фигуры. Это придает его работам скульптурность, что делает его оригами-зверей поистине примечательными. Секрет мастера: воды надо мало, а бумага должна высыхать до того, как складывание завершено, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Хоанг Тьен Кует занимается оригами с 90-х годов и знает толк в том, что делает. Редакция Бигпикчи зафанатела от его лисичек и совушки. Также рекомендуем подписаться на его канал на «Ютубе» — он там иногда выкладывает видеоинструкции, как делать простые оригами.
Читайте также: Художник создает удивительные инсталляции из стекла. Фото
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