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Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. ФотоПик их популярности уже прошел.

Мир шоу-бизнеса таков, что многие звезды в определенный момент исчезают из поля зрения по разным причинам. И мало кто сегодня вспоминает о тех, кто когда-то взрывал музыкальные чарты, мелькал на афишах кино или в ТВ-шоу. По MTV не крутят клипы Аврил Лавин, а героям «Американского пирога» уже под 40 и больше, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашел фотографии, которые покажут, как сильно изменились звезды с тех времен, когда были популярными.

1. Аврил Лавин

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


2. Кайли Миноуг

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


3. Джош Хартнетт

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


4. Кортни Кокс

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


5. Люси Лоулесс

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


6. Пинк

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


7. Пэрис Хилтон

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


8. Джессика Симпсон

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


9. Кристиан Слэйтер

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


10. Кевин Сорбо

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


11. Мина Сувари

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


12. Джон Траволта

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


13. Ферги

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


14. Алисса Милано

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


15. Томас Джейн

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


16. Сара Мишель Геллар

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


17. Фредди Принц — младший

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


18. Хайди Клум

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


19. Том Уэллинг

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


20. Дженнифер Кулидж

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


21. Джоди Фостер

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


22. Алисия Сильверстоун

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


23. Хилари Дафф

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


24. Эми Ли

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото


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25. Брендан Фрейзер

Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото
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 Теги: звезды, популярность

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Сегодня, 15:45 » Автор: Анна Мартынова
     1969
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