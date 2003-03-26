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Как сейчас выглядят звезды, потерявшие популярность. Фото
Пик их популярности уже прошел.
Мир шоу-бизнеса таков, что многие звезды в определенный момент исчезают из поля зрения по разным причинам. И мало кто сегодня вспоминает о тех, кто когда-то взрывал музыкальные чарты, мелькал на афишах кино или в ТВ-шоу. По MTV не крутят клипы Аврил Лавин, а героям «Американского пирога» уже под 40 и больше, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашел фотографии, которые покажут, как сильно изменились звезды с тех времен, когда были популярными.
1. Аврил Лавин
2. Кайли Миноуг
3. Джош Хартнетт
4. Кортни Кокс
5. Люси Лоулесс
6. Пинк
7. Пэрис Хилтон
8. Джессика Симпсон
9. Кристиан Слэйтер
10. Кевин Сорбо
11. Мина Сувари
12. Джон Траволта
13. Ферги
14. Алисса Милано
15. Томас Джейн
16. Сара Мишель Геллар
17. Фредди Принц — младший
18. Хайди Клум
19. Том Уэллинг
20. Дженнифер Кулидж
21. Джоди Фостер
22. Алисия Сильверстоун
23. Хилари Дафф
24. Эми Ли
Читайте также: Вот как выглядят сейчас звезды 90-х. Фото
25. Брендан Фрейзер
Мир шоу-бизнеса таков, что многие звезды в определенный момент исчезают из поля зрения по разным причинам. И мало кто сегодня вспоминает о тех, кто когда-то взрывал музыкальные чарты, мелькал на афишах кино или в ТВ-шоу. По MTV не крутят клипы Аврил Лавин, а героям «Американского пирога» уже под 40 и больше, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашел фотографии, которые покажут, как сильно изменились звезды с тех времен, когда были популярными.
1. Аврил Лавин
2. Кайли Миноуг
3. Джош Хартнетт
4. Кортни Кокс
5. Люси Лоулесс
6. Пинк
7. Пэрис Хилтон
8. Джессика Симпсон
9. Кристиан Слэйтер
10. Кевин Сорбо
11. Мина Сувари
12. Джон Траволта
13. Ферги
14. Алисса Милано
15. Томас Джейн
16. Сара Мишель Геллар
17. Фредди Принц — младший
18. Хайди Клум
19. Том Уэллинг
20. Дженнифер Кулидж
21. Джоди Фостер
22. Алисия Сильверстоун
23. Хилари Дафф
24. Эми Ли
Читайте также: Вот как выглядят сейчас звезды 90-х. Фото
25. Брендан Фрейзер
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