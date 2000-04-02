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Предметы одежды, позволяющие женщине всегда выглядеть безупречно. Фото
Советы от настоящих профессионалов.
В очередной раз, рассматривая модные образы знаменитостей, мы с завистью думаем, что умение красиво одеваться дано им от природы. Однако на самом деле каждый идеальный образ заранее был продуман армией стилистов. В этом материале мы собрали 13 советов от профессионалов своего дела, которые помогут каждой женщине выглядеть безупречно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Туфли телесного цвета
Планируя покупку бежевых туфель, выбирайте модель максимально подходящую тону вашей кожи или тону колготок, которые вы носите. Такой прием поможет визуально удлинить ноги и сделают ваш образ максимально стильным и эффектным.
2. Идеальная длина брюк
К выбору длины брюк нужно подходить очень тщательно, чтобы между штанами и обувью не возникало диссонанса. В идеале расстояние между штаниной и полом должно составлять 1,3-1,5 сантиметров, независимо от типа обуви. Такой прием позволит сделать ноги длиннее и стройнее, а ведь именно об этом и мечтают все женщины. Естественно данный совет не касается ультрамодных джинсов скинни и укороченных брюк.
3. Грамотно скрываем недостатки
В то время, как одни женщины мечтают о большом бюсте, другие только и думают о том, как грамотно его прикрыть. Чаще всего в комплексе с пышной грудью природа награждает женщин развитыми плечами и достаточно большими руками. Скрыть этот недостаток поможет одежда с V-образным вырезом и прикрытыми плечами. Единственный нюанс - глубина выреза не должна опускаться ниже грудной впадины.
4. Расставляем акценты
Помните, в каждой женщине должна быть загадка. Слишком откровенное платье едва ли сможет кого-то заинтриговать. Помните, раздеваться тоже надо грамотно. Поэтому, оголяя спину, позаботьтесь, чтобы грудь и ноги были закрыты. Платья с глубоким декольте обязательно должны прикрывать колени, а короткий наряд должен быть максимально скромным сверху.
5. Вертикальные полоски
Не стоит недооценивать роль принтов. Грамотно подобранный принт поможет подчеркнуть достоинства фигуры, в то время, как неудачный узор наоборот выставит напоказ все недостатки. Стройным девушкам невысокого роста стоит обратить внимание на одежду с вертикальными полосками. Такой принт поможет визуально вытянуть силуэт. Хотите, чтобы ноги выглядели длиннее и стройнее, носите брюки с вертикальными полосками.
6. Яркие цвета
Многие женщины избегают одежды ярких цветов, опасаясь, что станут похожими на попугаев и клоунов. Однако, стилисты уверяют, что не стоит бояться ярких цветов и сочетаний. Разбавляйте свой гардероб постепенно. Чтобы не ошибиться, сочетайте яркие наряды с одеждой нейтральных оттенков.
7. Нескучное пальто
Основа осенне-весенних образов - это различные пальто и плащи. Если в повседневной жизни вы предпочитаете одежду нейтральных неброских оттенков, можете смело выбирать яркое пальто. Такой предмет одежды станет настоящей изюминкой образа и не позволит вам затеряться в толпе.
8. Яркие аксессуары
Не пренебрегайте ролью аксессуаров. При небольшом бюджете с их помощью можно создавать оригинальные, яркие, а главное - разнообразные образы. Так что, не жалейте денег на приобретение цветных сумок, обуви, поясов, очков и эффектной бижутерии.
9. Длинные ноги
Мечтаете, чтобы ваши ножки выглядели стройнее и длиннее, выбирайте джинсы со средней или высокой посадкой. В отличие от моделей, которые сидят на бедрах, такие джинсы подходят всем и помогают выгодно изменить пропорции фигуры.
10. Акценты
Наверняка, в вас есть что-то, чем вы гордитесь. Подчеркивайте свои достоинства с помощью специальных средств и аксессуаров. Например, пухлые губы можно подчеркнуть с помощью помады, изящные щиколотки с помощью ремешков обуви, тонкие запястья - браслетами, а осиную талию - красивыми ремнями.
11. Одежда с завышенной талией
Неидеальную или не слишком выраженную талию можно подчеркнуть с помощью одежды с завышенной талией. Такие вещи сделают вашу фигуру более изящной и женственной.
12. Беспроигрышный вариант
Хотите выглядеть безупречно, но не знаете, что надеть? Выбирайте белую рубашку, черные брюки или юбку карандаш. Дополните образ маленьким клатчем, очками или другими лаконичными аксессуарами. В таком образе вы несомненно будете выглядеть элегантно, стильно и сексуально вне зависимости от возраста и обстоятельств.
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13. Блестящие вещи
Не переборщите с блеском. В идеальном вечернем образе может быть только одна блестящая вещь. Если на вас надето мерцающее платье, то аксессуары должны быть максимально простыми, если блестит сумочка, то наряд должен быть из матовой ткани.
В очередной раз, рассматривая модные образы знаменитостей, мы с завистью думаем, что умение красиво одеваться дано им от природы. Однако на самом деле каждый идеальный образ заранее был продуман армией стилистов. В этом материале мы собрали 13 советов от профессионалов своего дела, которые помогут каждой женщине выглядеть безупречно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Туфли телесного цвета
Планируя покупку бежевых туфель, выбирайте модель максимально подходящую тону вашей кожи или тону колготок, которые вы носите. Такой прием поможет визуально удлинить ноги и сделают ваш образ максимально стильным и эффектным.
2. Идеальная длина брюк
К выбору длины брюк нужно подходить очень тщательно, чтобы между штанами и обувью не возникало диссонанса. В идеале расстояние между штаниной и полом должно составлять 1,3-1,5 сантиметров, независимо от типа обуви. Такой прием позволит сделать ноги длиннее и стройнее, а ведь именно об этом и мечтают все женщины. Естественно данный совет не касается ультрамодных джинсов скинни и укороченных брюк.
3. Грамотно скрываем недостатки
В то время, как одни женщины мечтают о большом бюсте, другие только и думают о том, как грамотно его прикрыть. Чаще всего в комплексе с пышной грудью природа награждает женщин развитыми плечами и достаточно большими руками. Скрыть этот недостаток поможет одежда с V-образным вырезом и прикрытыми плечами. Единственный нюанс - глубина выреза не должна опускаться ниже грудной впадины.
4. Расставляем акценты
Помните, в каждой женщине должна быть загадка. Слишком откровенное платье едва ли сможет кого-то заинтриговать. Помните, раздеваться тоже надо грамотно. Поэтому, оголяя спину, позаботьтесь, чтобы грудь и ноги были закрыты. Платья с глубоким декольте обязательно должны прикрывать колени, а короткий наряд должен быть максимально скромным сверху.
5. Вертикальные полоски
Не стоит недооценивать роль принтов. Грамотно подобранный принт поможет подчеркнуть достоинства фигуры, в то время, как неудачный узор наоборот выставит напоказ все недостатки. Стройным девушкам невысокого роста стоит обратить внимание на одежду с вертикальными полосками. Такой принт поможет визуально вытянуть силуэт. Хотите, чтобы ноги выглядели длиннее и стройнее, носите брюки с вертикальными полосками.
6. Яркие цвета
Многие женщины избегают одежды ярких цветов, опасаясь, что станут похожими на попугаев и клоунов. Однако, стилисты уверяют, что не стоит бояться ярких цветов и сочетаний. Разбавляйте свой гардероб постепенно. Чтобы не ошибиться, сочетайте яркие наряды с одеждой нейтральных оттенков.
7. Нескучное пальто
Основа осенне-весенних образов - это различные пальто и плащи. Если в повседневной жизни вы предпочитаете одежду нейтральных неброских оттенков, можете смело выбирать яркое пальто. Такой предмет одежды станет настоящей изюминкой образа и не позволит вам затеряться в толпе.
8. Яркие аксессуары
Не пренебрегайте ролью аксессуаров. При небольшом бюджете с их помощью можно создавать оригинальные, яркие, а главное - разнообразные образы. Так что, не жалейте денег на приобретение цветных сумок, обуви, поясов, очков и эффектной бижутерии.
9. Длинные ноги
Мечтаете, чтобы ваши ножки выглядели стройнее и длиннее, выбирайте джинсы со средней или высокой посадкой. В отличие от моделей, которые сидят на бедрах, такие джинсы подходят всем и помогают выгодно изменить пропорции фигуры.
10. Акценты
Наверняка, в вас есть что-то, чем вы гордитесь. Подчеркивайте свои достоинства с помощью специальных средств и аксессуаров. Например, пухлые губы можно подчеркнуть с помощью помады, изящные щиколотки с помощью ремешков обуви, тонкие запястья - браслетами, а осиную талию - красивыми ремнями.
11. Одежда с завышенной талией
Неидеальную или не слишком выраженную талию можно подчеркнуть с помощью одежды с завышенной талией. Такие вещи сделают вашу фигуру более изящной и женственной.
12. Беспроигрышный вариант
Хотите выглядеть безупречно, но не знаете, что надеть? Выбирайте белую рубашку, черные брюки или юбку карандаш. Дополните образ маленьким клатчем, очками или другими лаконичными аксессуарами. В таком образе вы несомненно будете выглядеть элегантно, стильно и сексуально вне зависимости от возраста и обстоятельств.
Читайте также: Самые опасные предметы одежды в истории человечества. Фото
13. Блестящие вещи
Не переборщите с блеском. В идеальном вечернем образе может быть только одна блестящая вещь. Если на вас надето мерцающее платье, то аксессуары должны быть максимально простыми, если блестит сумочка, то наряд должен быть из матовой ткани.
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