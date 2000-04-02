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Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото

Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. ФотоРаботы Федерико Урибе.

Если кто и использует гильзы в мирных целях, то это колумбийский художник Федерико Урибе, который создает удивительные скульптуры животных из гильз, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

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Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
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 Теги: скульптуры, животные

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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