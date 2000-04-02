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Колумбиец создает необычные скульптуры из гильз. Фото
Работы Федерико Урибе.
Если кто и использует гильзы в мирных целях, то это колумбийский художник Федерико Урибе, который создает удивительные скульптуры животных из гильз, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
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Если кто и использует гильзы в мирных целях, то это колумбийский художник Федерико Урибе, который создает удивительные скульптуры животных из гильз, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Читайте также: Австралиец создает из металлолома необычные скульптуры. Фото
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