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Так выглядели великие художники за работой. Фото
Фотограф показал своих друзей за работой.
Эта серия портретов художников «Парижской школы» считается уникальной и непревзойдённой. Мишель Сима дружил с живописцами и в атмосфере доверия сумел запечатлеть их с глубокой чуткостью, передает Хроника.инфо со ссылкой на cameralabs.
Работа над этой серией началась в 1946 году, когда ослабленный после концлагеря скульптор Мишель Сима по совету своего друга Пабло Пикассо переключился на фотографию. До Второй мировой он снимал для различных газет. Но в этот раз Сима документировал творческий процесс, как Пикассо создавал картину «Радость жизни». Он снимал не только различные этапы художественного исполнения (таков был изначальный замысел), но и отображал свои представления о том, что художник и его творчество – единое целое.
Мишель Сима и Пабло Пикассо.
Мишель Сима (урождённый Михал Змаевский) – польский скульптор, фотограф и керамист. Мировую известность ему принесла серия портретов, которая началась со съёмок Пикассо в Антибе в 1946 году. В последующее десятилетие Сима сфотографировал почти всех художников «Парижской школы». В его объективе побывали: Анри Матисс, Франсис Пикабиа, Осип Цадкин, Альберто Джакометти, Жан Кокто, Жан Арп, Мари Лорансен, Фернан Леже, Макс Эрнст, Ман Рэй, Марсель Дюшан, Андре Дерен, Кес ван Донген, Ле Корбюзье, Марк Шагал, Жоан Миро, Александр Колдер.
Сима близко дружил с художниками, которых фотографировал, и этой близостью пронизаны все его портреты. Она нашла выражение в особой чуткости, с которой фотограф запечатлевал личность и творчество каждого живописца, позирующего среди своих работа у себя в студии.
В 1959 году вышел фотоальбом Мишеля Сима, в предисловии к которому Жан Кокто написал:
У вас, мой дорогой Сима, возникла похвальная идея запечатлеть лица художников как бы в полёте – волнующие лица творцов в борьбе с чудищами, которых они сами породили, апокалиптических всадников, ввергающих нас в лабиринт, где нас охватывает дикое, двойственное желание, не встречаясь с Минотавром, всё-таки его увидеть.
Мишель Сима.
Дора Маар.
Франсис Пикабиа.
Жорж Брак.
Альберто Джакометти.
Альберто Джакометти.
Альберто Джакометти.
Жан Кокто.
Александр Колдер.
Огюст Эрбен.
Анри Матисс.
Жоан Миро.
Пабло Пикассо.
Ман Рэй.
Жоан Миро.
Пабло Пикассо и кот Гримальди, Антиб, Франция, 1946 год.
Пабло Пикассо, Антиб, Франция, 1946 год.
Пабло Пикассо, сова и портрет совы с морскими ежами, коммуна Антиб, Франция, 1946.
Пабло Пикассо в своей студии, Валлорис, Антиб, Франция, 1948 год.
Пабло Пикассо.
Альберто Маньелли.
Морис Утрилло, ок. 1955.
Макс Эрнст, 1955 год.
Жоан Миро, ок. 1955.
Жан Гелион и его «Ню с Батонами».
Антони Клаве, 1955.
Фернан Леже, 1955.
Жорж Брак, 1955.
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Лоран Анри, 1955.
Эта серия портретов художников «Парижской школы» считается уникальной и непревзойдённой. Мишель Сима дружил с живописцами и в атмосфере доверия сумел запечатлеть их с глубокой чуткостью, передает Хроника.инфо со ссылкой на cameralabs.
Работа над этой серией началась в 1946 году, когда ослабленный после концлагеря скульптор Мишель Сима по совету своего друга Пабло Пикассо переключился на фотографию. До Второй мировой он снимал для различных газет. Но в этот раз Сима документировал творческий процесс, как Пикассо создавал картину «Радость жизни». Он снимал не только различные этапы художественного исполнения (таков был изначальный замысел), но и отображал свои представления о том, что художник и его творчество – единое целое.
Мишель Сима и Пабло Пикассо.
Мишель Сима (урождённый Михал Змаевский) – польский скульптор, фотограф и керамист. Мировую известность ему принесла серия портретов, которая началась со съёмок Пикассо в Антибе в 1946 году. В последующее десятилетие Сима сфотографировал почти всех художников «Парижской школы». В его объективе побывали: Анри Матисс, Франсис Пикабиа, Осип Цадкин, Альберто Джакометти, Жан Кокто, Жан Арп, Мари Лорансен, Фернан Леже, Макс Эрнст, Ман Рэй, Марсель Дюшан, Андре Дерен, Кес ван Донген, Ле Корбюзье, Марк Шагал, Жоан Миро, Александр Колдер.
Сима близко дружил с художниками, которых фотографировал, и этой близостью пронизаны все его портреты. Она нашла выражение в особой чуткости, с которой фотограф запечатлевал личность и творчество каждого живописца, позирующего среди своих работа у себя в студии.
В 1959 году вышел фотоальбом Мишеля Сима, в предисловии к которому Жан Кокто написал:
У вас, мой дорогой Сима, возникла похвальная идея запечатлеть лица художников как бы в полёте – волнующие лица творцов в борьбе с чудищами, которых они сами породили, апокалиптических всадников, ввергающих нас в лабиринт, где нас охватывает дикое, двойственное желание, не встречаясь с Минотавром, всё-таки его увидеть.
Мишель Сима.
Дора Маар.
Франсис Пикабиа.
Жорж Брак.
Альберто Джакометти.
Альберто Джакометти.
Альберто Джакометти.
Жан Кокто.
Александр Колдер.
Огюст Эрбен.
Анри Матисс.
Жоан Миро.
Пабло Пикассо.
Ман Рэй.
Жоан Миро.
Пабло Пикассо и кот Гримальди, Антиб, Франция, 1946 год.
Пабло Пикассо, Антиб, Франция, 1946 год.
Пабло Пикассо, сова и портрет совы с морскими ежами, коммуна Антиб, Франция, 1946.
Пабло Пикассо в своей студии, Валлорис, Антиб, Франция, 1948 год.
Пабло Пикассо.
Альберто Маньелли.
Морис Утрилло, ок. 1955.
Макс Эрнст, 1955 год.
Жоан Миро, ок. 1955.
Жан Гелион и его «Ню с Батонами».
Антони Клаве, 1955.
Фернан Леже, 1955.
Жорж Брак, 1955.
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Лоран Анри, 1955.
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