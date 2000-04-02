Раздел: Фоторепортажи
Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото
Выглядит это довольно странно.
Сегодня устроим экскурсию по косметическим салонам начала прошлого века. Каким только процедурам не подвергались представительницы прекрасного пола, чтобы стать красивее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Завивка волос перманентом. Германия, 1929 год.
2. Сушка феном, 1920-е.
3. Процедура по удалению веснушек с помощью диоксида углерода, 1930-е гг.
4. Маска для разогрева лица и кожи головы. Июль 1940-го.
5. Массаж ног металлическими роликами для похудения. США, 1940-е гг.
6. Устройство, помогающее корректировать нанесение грима, изобретение Макса Фактора, 1930-е годы.
7. Ледяная маска от Max Factor.
8. Специальная маска, которая с помощью снижения атмосферного давления гарантировала розовый цвет лица и якобы заменяла собой прогулку в горах.
9. Приспособление для создания ямочек на щеках. Надевалось на ночь, было запущено в производство в 1936 году.
10. Еще один прибор для перманентной завивки волос. С такой штукой на голове женщинам приходилось сидеть часами.
11. Процедуры красоты в салоне Хелены Рубинштейн. 1940-е гг.
12. Резиновые «маски красоты», которые носили, чтобы избавиться от морщин и недостатков кожи. 1921 год.
13. Фруктовая маска. 1930 год.
14. Вакуумный массаж для гладкости кожи и прекрасного цвета лица. 1930-е.
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15. Маленькое привидение с мотором? Вовсе нет! Так красавицы 40-х берегли свою кожу от ожогов до того, как был изобретен солнцезащитный крем.
Сегодня устроим экскурсию по косметическим салонам начала прошлого века. Каким только процедурам не подвергались представительницы прекрасного пола, чтобы стать красивее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Завивка волос перманентом. Германия, 1929 год.
2. Сушка феном, 1920-е.
3. Процедура по удалению веснушек с помощью диоксида углерода, 1930-е гг.
4. Маска для разогрева лица и кожи головы. Июль 1940-го.
5. Массаж ног металлическими роликами для похудения. США, 1940-е гг.
6. Устройство, помогающее корректировать нанесение грима, изобретение Макса Фактора, 1930-е годы.
7. Ледяная маска от Max Factor.
8. Специальная маска, которая с помощью снижения атмосферного давления гарантировала розовый цвет лица и якобы заменяла собой прогулку в горах.
9. Приспособление для создания ямочек на щеках. Надевалось на ночь, было запущено в производство в 1936 году.
10. Еще один прибор для перманентной завивки волос. С такой штукой на голове женщинам приходилось сидеть часами.
11. Процедуры красоты в салоне Хелены Рубинштейн. 1940-е гг.
12. Резиновые «маски красоты», которые носили, чтобы избавиться от морщин и недостатков кожи. 1921 год.
13. Фруктовая маска. 1930 год.
14. Вакуумный массаж для гладкости кожи и прекрасного цвета лица. 1930-е.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
15. Маленькое привидение с мотором? Вовсе нет! Так красавицы 40-х берегли свою кожу от ожогов до того, как был изобретен солнцезащитный крем.
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