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Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото

Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. ФотоВыглядит это довольно странно.

Сегодня устроим экскурсию по косметическим салонам начала прошлого века. Каким только процедурам не подвергались представительницы прекрасного пола, чтобы стать красивее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

1. Завивка волос перманентом. Германия, 1929 год.

Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото


2. Сушка феном, 1920-е.

Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото


3. Процедура по удалению веснушек с помощью диоксида углерода, 1930-е гг.

Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото


4. Маска для разогрева лица и кожи головы. Июль 1940-го.

Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото


5. Массаж ног металлическими роликами для похудения. США, 1940-е гг.

Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото


6. Устройство, помогающее корректировать нанесение грима, изобретение Макса Фактора, 1930-е годы.

Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото


7. Ледяная маска от Max Factor.

Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото


8. Специальная маска, которая с помощью снижения атмосферного давления гарантировала розовый цвет лица и якобы заменяла собой прогулку в горах.

Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото


9. Приспособление для создания ямочек на щеках. Надевалось на ночь, было запущено в производство в 1936 году.

Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото


10. Еще один прибор для перманентной завивки волос. С такой штукой на голове женщинам приходилось сидеть часами.

Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото


11. Процедуры красоты в салоне Хелены Рубинштейн. 1940-е гг.

Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото


12. Резиновые «маски красоты», которые носили, чтобы избавиться от морщин и недостатков кожи. 1921 год.

Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото


13. Фруктовая маска. 1930 год.

Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото


14. Вакуумный массаж для гладкости кожи и прекрасного цвета лица. 1930-е.

Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото


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15. Маленькое привидение с мотором? Вовсе нет! Так красавицы 40-х берегли свою кожу от ожогов до того, как был изобретен солнцезащитный крем.

Странные процедуры в салонах красоты начала ХХ века. Фото
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 Теги: салон красоты, фото

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Сегодня, 14:52 » Автор: Анна Мартынова
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