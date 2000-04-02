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Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото

Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото Невеста решила снять свадебную фотосессию самостоятельно.

Эстонскому фотографу Лиизе Лутс пришла в голову довольно неординарная идея: она решила сыграть не самую обычную роль на своей свадьбе и быть не только невестой, но и фотографом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Вместо традиционного запечатления всех события в день торжества Лииза решила делать фотографии так, как она видела происходящее, от своего лица: начиная с того, как проснулась утром, и заканчивая тем, как легла в постель первой брачной ночью.

Луиза и ее муж живут в столице Эстонии Таллине, где у них свое небольшое фотоагентство. «Когда мы решили пожениться, мы знали о том, что нам не нужен весь этот стресс и все это волнение, которое связано с подготовкой торжества.

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Мы просто хотели узаконить свои отношения и немного отпраздновать. Поэтому мы попытались избежать всех этих жутких сложностей, связанных с процессом планирования свадьбы, и просто плыли по течению. И логичным решением в данном случае стало то, что я решила сама делать фотографии на празднике», — рассказала Лииза.

Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
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 Теги: свадьба, селфи

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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