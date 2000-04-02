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Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Невеста решила снять свадебную фотосессию самостоятельно.
Эстонскому фотографу Лиизе Лутс пришла в голову довольно неординарная идея: она решила сыграть не самую обычную роль на своей свадьбе и быть не только невестой, но и фотографом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Вместо традиционного запечатления всех события в день торжества Лииза решила делать фотографии так, как она видела происходящее, от своего лица: начиная с того, как проснулась утром, и заканчивая тем, как легла в постель первой брачной ночью.
Луиза и ее муж живут в столице Эстонии Таллине, где у них свое небольшое фотоагентство. «Когда мы решили пожениться, мы знали о том, что нам не нужен весь этот стресс и все это волнение, которое связано с подготовкой торжества.
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Мы просто хотели узаконить свои отношения и немного отпраздновать. Поэтому мы попытались избежать всех этих жутких сложностей, связанных с процессом планирования свадьбы, и просто плыли по течению. И логичным решением в данном случае стало то, что я решила сама делать фотографии на празднике», — рассказала Лииза.
Эстонскому фотографу Лиизе Лутс пришла в голову довольно неординарная идея: она решила сыграть не самую обычную роль на своей свадьбе и быть не только невестой, но и фотографом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Вместо традиционного запечатления всех события в день торжества Лииза решила делать фотографии так, как она видела происходящее, от своего лица: начиная с того, как проснулась утром, и заканчивая тем, как легла в постель первой брачной ночью.
Луиза и ее муж живут в столице Эстонии Таллине, где у них свое небольшое фотоагентство. «Когда мы решили пожениться, мы знали о том, что нам не нужен весь этот стресс и все это волнение, которое связано с подготовкой торжества.
Читайте также: Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото
Мы просто хотели узаконить свои отношения и немного отпраздновать. Поэтому мы попытались избежать всех этих жутких сложностей, связанных с процессом планирования свадьбы, и просто плыли по течению. И логичным решением в данном случае стало то, что я решила сама делать фотографии на празднике», — рассказала Лииза.
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