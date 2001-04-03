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"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото

"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото Ник Кейв отличается множеством разных талантов.

Рок-звезда Ник Кейв, безусловно, личность весьма одаренная. Музыкант, поэт, писатель, автор музыки к фильмам, актер, сценарист — это еще не полный перечень его талантов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Кто бы мог подумать, что у этого любителя всего черного и мрачного может оказаться еще и такое необычное, яркое и красочное хобби...

Дело в том, что в свободное время Кейв создает так называемые Soundsuits («звуковые костюмы») — интригующие, захватывающие, экспрессивные и невероятно детальные носибельные скульптуры из ткани и не только.

В ход идут ветки, крашеные человеческие волосы, сизаль, искусственный мех, проволока, куклы, рога, блестки, пуговицы, перья и, в общем, любой мусор. Рассматривать их можно практически бесконечно. Но это не единственное их предназначение.

Ник Кейв — артист, которого сложно отнести к какой-то определенной категории. Он работает на стыке скульптуры, инсталляции, перформанса, видео, дизайна и моды и стремится использовать свою работу в качестве стимула для глобального изменения общества.

По словам артиста, его костюмы предоставляют уход от действительности и безопасность. Тот, кто находится внутри звукового костюма, полностью скрыт и свободен от дискриминации.

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Звуковые костюмы как бы дают вторую кожу, скрывающую расу, пол и социальный статус, заставляя зрителей смотреть на «героя» без предрассудков и осуждения.

"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
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 Теги: костюмы, рок-звезда

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