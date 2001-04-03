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"Человек-оркестр" создает самые необычные костюмы в мире. Фото
Ник Кейв отличается множеством разных талантов.
Рок-звезда Ник Кейв, безусловно, личность весьма одаренная. Музыкант, поэт, писатель, автор музыки к фильмам, актер, сценарист — это еще не полный перечень его талантов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Кто бы мог подумать, что у этого любителя всего черного и мрачного может оказаться еще и такое необычное, яркое и красочное хобби...
Дело в том, что в свободное время Кейв создает так называемые Soundsuits («звуковые костюмы») — интригующие, захватывающие, экспрессивные и невероятно детальные носибельные скульптуры из ткани и не только.
В ход идут ветки, крашеные человеческие волосы, сизаль, искусственный мех, проволока, куклы, рога, блестки, пуговицы, перья и, в общем, любой мусор. Рассматривать их можно практически бесконечно. Но это не единственное их предназначение.
Ник Кейв — артист, которого сложно отнести к какой-то определенной категории. Он работает на стыке скульптуры, инсталляции, перформанса, видео, дизайна и моды и стремится использовать свою работу в качестве стимула для глобального изменения общества.
По словам артиста, его костюмы предоставляют уход от действительности и безопасность. Тот, кто находится внутри звукового костюма, полностью скрыт и свободен от дискриминации.
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Звуковые костюмы как бы дают вторую кожу, скрывающую расу, пол и социальный статус, заставляя зрителей смотреть на «героя» без предрассудков и осуждения.
Рок-звезда Ник Кейв, безусловно, личность весьма одаренная. Музыкант, поэт, писатель, автор музыки к фильмам, актер, сценарист — это еще не полный перечень его талантов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Кто бы мог подумать, что у этого любителя всего черного и мрачного может оказаться еще и такое необычное, яркое и красочное хобби...
Дело в том, что в свободное время Кейв создает так называемые Soundsuits («звуковые костюмы») — интригующие, захватывающие, экспрессивные и невероятно детальные носибельные скульптуры из ткани и не только.
В ход идут ветки, крашеные человеческие волосы, сизаль, искусственный мех, проволока, куклы, рога, блестки, пуговицы, перья и, в общем, любой мусор. Рассматривать их можно практически бесконечно. Но это не единственное их предназначение.
Ник Кейв — артист, которого сложно отнести к какой-то определенной категории. Он работает на стыке скульптуры, инсталляции, перформанса, видео, дизайна и моды и стремится использовать свою работу в качестве стимула для глобального изменения общества.
По словам артиста, его костюмы предоставляют уход от действительности и безопасность. Тот, кто находится внутри звукового костюма, полностью скрыт и свободен от дискриминации.
Читайте также: Идеальные сочетания больших деревьев и домов. Фото
Звуковые костюмы как бы дают вторую кожу, скрывающую расу, пол и социальный статус, заставляя зрителей смотреть на «героя» без предрассудков и осуждения.
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