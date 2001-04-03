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Пасхальные традиции разных стран. Фото
Один из главных религиозных праздников.
Пасха — один из важнейших религиозных праздников. Его отмечают христиане почти всех конфессий, кроме того, иудеи и караимисты. Собственно, христиане унаследовали этот праздник от евреев, но придают ему новый, связанный с Христом, смысл. Кроме смысла, различаются и даты, и способы праздноватьпередает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Так, иудеи начинают отмечать Песах (так звучит слово «Пасха» на иврите) на 14 день месяца нисана по своему календарю, и празднование длится неделю в Израиле и 8 дней — вне его. Католики, часть православных и другие христиане празднуют Пасху чуть раньше православных России и чуть позже Песаха, сама Пасха обязательно приходится на воскресенье. Дело в том, что Русская православная церковь пользуется особенным календарём, «сдвинутым» относительно того, который мы сейчас используем в светской жизни (и который совпадает с календарём других христиан) примерно на две недели.
Для различения смыслов праздника иудейский Песах также называют Ветхозаветной Пасхой, а христианский праздник — Новозаветной. Далеко не у всех народов Европы при этом название праздника восходит к еврейскому. В немецком и английском языке оно отсылает к весенним празднованиям в честь богини плодородия Иштар. Правда, богиня была аккадской — это очень далеко и от Британии, и от Германии.
Иудеи и караимы празднуют исход древних евреев из рабства в Египте. Христиане — воскресение Иисуса, которого римляне распяли как раз на иудейскую Пасху. Получается, воскрес он после Песаха, потому и христианская Пасха празднуется позже.
Благодатный огонь
Важной частью подготовки к празднику для православных считается вынос Благодатного огня из храма Воскресения в Иерусалиме. Он совершается в субботу перед Пасхой по юлианскому календарю — тому самому, по которому рассчитывает даты праздников Русская Православная Церковь. Считается, что Благодатный огонь сам спускается с небес накануне Пасхи.
Во время схождения Благодатного огня в храме Воскресения его выносят к верующим священники коптской (египетской), сирийской, армянской и греческой иерусалимской церквей.
Пасха в Украине, России и Беларуси.
Русские на Пасху традиционно готовят особенные пасхальные блюда. Во-первых, пекут куличи — высокие круглые хлеба из дрожжевого теста. Само тесто на вкус нейтрально, и куличи подслащивают, покрывая верхушку сахарной глазурью. Кулич принято печь в предпасхальный четверг и перед самым праздником освящать в церкви.
Во-вторых, готовят пасху — творожное блюдо в форме усечённой пирамиды. Форму придают специальными дощечками, на которых вырезаны углубления в форме букв «ХВ» (»Христос Воскресе!» — традиционный пасхальный возглас), и разного рода фигур — креста, копья, проросших зёрен, ростков и цветов. Крест и копьё напоминают о казни Христа, зёрна, ростки и цветы — символ неостановимости жизни. Пасху смешивают из творога, какого-нибудь жирного молочного наполнителя (масла, сливок, сметаны) и изюма. Могут добавлять и разного рода вкусности, вроде орехов или цукат.
В-третьих, красят яйца. Традиционно их красили в разные оттенки красного, в честь легенды о том, как Мария Магдалина принесла весть римскому императору о воскресении Христа. Тот сказал, что человек не может воскреснуть, как яйцо не может покраснеть. Мария указала на яйцо, которое он держал в своей руке, и император увидел, что теперь у него красная скорлупа. Красили яйца луковой шелухой и потом, держа в руке, стукались яйцами — у кого крепче, тот и выиграл. Были и другие игры с яйцами — их «катали» и прятали в кучки песка. В последнем случае надо было найти с первого раза, в какой из кучек спрятано яичко.
Раскрашенные яйца могут называться крашенками, писанками или крапанками в зависимости от того, как именно их раскрасили. Крашенки — один цвет на всё яйцо, писанки — с картинками пасхального содержания, крапанки — в крапинку.
Именно перед Пасхой в русских домах раньше делали самую большую, предпасхальную, уборку, вылизывая дом сверху донизу и начищая стёкла в окнах так, чтобы казалось на просвет, будто их нет.
Похожим образом Пасху отмечают украинцы и беларусы. Но у украинцев, как и русских казаков, творожной пасхи на столе нет, а самим словом или похожим (»паска») обозначают кулич.
Цыганская Пасха
Пасха почитается православными цыганами как главный из праздников и называется «Патради». В таборах во время праздника принято обходить всех соседей, и потому куличи пекут большие, чтобы угостить можно было всех. Как форма, используется обычно ведро. Яйца тоже красят десятками. Некоторые цыгане украшают дома на Пасху красными лентами.
Пасха у англичан
В этот день по традиции каждый старается надеть только новую одежду. К чаю пекут специальные булочки с изображением креста, внутри их начиняют изюмом и смородиной. В тесто также кладут много пряностей, так, что во рту от них горит. Это должно напоминать о страданиях Христа. Куличи тоже пекут, но они не играют такой роли в празднике, как у русских. На середину стола ставят корзину с белыми лилиями.
К чисто английским обычаям относится и танец в костюмах а-ля Робин Гуд, который танцуют на улицах тут и там любители всякой карнавальщины.
Англичане говорят детям, что крашеные яйца приносит специальный пасхальный кролик. И он же прячет их на лужайке возле дома. Дети весь день на них охотятся. Сейчас для этого вместо настоящих яиц могут прятать шоколадные и к тому же угощать малышей шоколадными кроликами.
А главное пасхальное блюдо для англичан — приготовленный особым образом ягнёнок. Его запекают с овощами и поливают мятным соусом или посыпают розмарином.
От англичан пасхальные обычаи унаследовали их бывшие колонии — США, Канада, Австралия.
Пасха в Скандинавии
Если для большинства других христиан главный пасхальным цвет - это красный, то в скандинавских странах всё украшают жёлтым. Вместо лилий в Финляндии и Норвегии дома украшают нарциссами. Шведы едят на Пасху маринованую селёдку с варёными яйцами и запеканку из картошки с луком. Во всех скандинавских странах, как по всей Европе, едят баранину. Финны также подают на десерт мямми - запечёную сладкую ржаную кашу.
Шведские дети на праздник переодеваются пасхальными ведьмами, норвежцы обожают в этот день читать и смотреть детективы, датчане пишут друг другу загадки в стихах, а финны жгут костры.
Пасха и католики
Практически во всех католических странах дети ищут раскрашенные яйца. Очень часто яйца красят кофе — тогда они получаются шоколадного цвета. Именно их изображают знаменитые яйца из шоколада с сюпризом внутри — потому и пластиковый контейнер для сюрприза-игрушки жёлтый, как желток. Во многих странах на Пасху дарят друг другу букетики цветов или украшают ими дом.
Французы, как и англичане, запекают на Пасху ягнёнка, часто добавляя к нему салат из свежих одуванчиков и жареного цыплёнка. Некоторые делают шоколадные яйца сами, заполняя шоколадом скорлупу настоящих яиц как форму и аккуратно потом счищая её с лакомства,чтобы завернуть его в золотистую фольгу. Вообще французы едят на Пасху много шоколада, и не только в виде яиц и кроликов, но и в виде куриц и колокольчиков. Иногда к ним добавляются шоколадные рыбы — когда Пасха выпадает на 1 апреля. Рыба является одновременно символом первых христиан и первоапрельских шуток.
В Испании дарят крестникам и родственникам специальный пасхальный пирог (мона де Паскуа) в виде кольца, в которое вложено как украшение варёное яйцо. В старые времена испанцы также били друг друга яйцами по лбу, и очень часто для юношей и девушек такой обычай был поводом подойти друг к другу и познакомиться. Также на Пасху готовят торрихас — гренки, которые обжаривают, вымочив в вине или молоке и обмакнув в яйцо.
Поляки называют Пасху «Великой ночью». Вместо кулича пекут очень сладкий пирог — пасхальную бабку. Вместе с бабкой и яйцами поляки освящают в храме колбасу. Вместо запечённого ягнёнка поляки едят печенье и пряники в виде ягнят. К пасхальным блюдам относятся и специальные коржики-мазурки. А накануне Пасхи традиционно хоронят постный суп-жур. Хоронят вместе с ним и селёдку.
Одним из способов завести, наконец, разговор с девушкой для деревенских парней некогда было разбить о её дверь в Великую Субботу горшок с журом. Девушка выходила отмывать дверь, тут-то и кавалер со своими комплиментами. Правда, непонятно, насколько такая тактика была удачной. Вряд ли девушкам нравилось перемывать и так вымытый к празднику вход.
В Италии к традиционным пасхальным блюдам относится коломба — пирог в виде голубки, и паскуалино, пирог с 33 слоями, по количеству прожитых Христом лет. На завтрак в день Пасхи принято есть варёные яйца и копчёную колбасу, на обед или ужин — ягнёнка.
Пасха у иудеев и караимов
В день Песаха запрещена всякая работа, поскольку празднуется он в субботу — по иудейской традиции, день, запретный для труда. Евреи едят на Песах пресные хлебцы — мацу из одной только муки и воды. Мука может быть пшеничная, ржаная, ячменная, овсяная или из полбы. Караимы (крымская тюркская народность, исповедующая специфическую версию иудаизма) добавляют в пасхальное тесто молоко и мёд и делают на лепёшках защипы, от которых они становятся похожи на солнышки.
Читайте также: Пасхальные «куличи» в разных странах мира. Фото
Перед Песахом дом очень тщательно убирают, стараясь избавиться от любых следов хамеца — пищи или напитков на закваске, даже от крошек хлеба или алкоголя, который мог бы забродить. Чтобы показать, что их в доме не осталось, на Песах вместо яиц отцы семейств демонстративно ищут по всему дому крошки. Также в пасхальный вечер каждый должен выпить четыре чашки виноградного вина или сока.
Пасха — один из важнейших религиозных праздников. Его отмечают христиане почти всех конфессий, кроме того, иудеи и караимисты. Собственно, христиане унаследовали этот праздник от евреев, но придают ему новый, связанный с Христом, смысл. Кроме смысла, различаются и даты, и способы праздноватьпередает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Так, иудеи начинают отмечать Песах (так звучит слово «Пасха» на иврите) на 14 день месяца нисана по своему календарю, и празднование длится неделю в Израиле и 8 дней — вне его. Католики, часть православных и другие христиане празднуют Пасху чуть раньше православных России и чуть позже Песаха, сама Пасха обязательно приходится на воскресенье. Дело в том, что Русская православная церковь пользуется особенным календарём, «сдвинутым» относительно того, который мы сейчас используем в светской жизни (и который совпадает с календарём других христиан) примерно на две недели.
Для различения смыслов праздника иудейский Песах также называют Ветхозаветной Пасхой, а христианский праздник — Новозаветной. Далеко не у всех народов Европы при этом название праздника восходит к еврейскому. В немецком и английском языке оно отсылает к весенним празднованиям в честь богини плодородия Иштар. Правда, богиня была аккадской — это очень далеко и от Британии, и от Германии.
Иудеи и караимы празднуют исход древних евреев из рабства в Египте. Христиане — воскресение Иисуса, которого римляне распяли как раз на иудейскую Пасху. Получается, воскрес он после Песаха, потому и христианская Пасха празднуется позже.
Благодатный огонь
Важной частью подготовки к празднику для православных считается вынос Благодатного огня из храма Воскресения в Иерусалиме. Он совершается в субботу перед Пасхой по юлианскому календарю — тому самому, по которому рассчитывает даты праздников Русская Православная Церковь. Считается, что Благодатный огонь сам спускается с небес накануне Пасхи.
Во время схождения Благодатного огня в храме Воскресения его выносят к верующим священники коптской (египетской), сирийской, армянской и греческой иерусалимской церквей.
Пасха в Украине, России и Беларуси.
Русские на Пасху традиционно готовят особенные пасхальные блюда. Во-первых, пекут куличи — высокие круглые хлеба из дрожжевого теста. Само тесто на вкус нейтрально, и куличи подслащивают, покрывая верхушку сахарной глазурью. Кулич принято печь в предпасхальный четверг и перед самым праздником освящать в церкви.
Во-вторых, готовят пасху — творожное блюдо в форме усечённой пирамиды. Форму придают специальными дощечками, на которых вырезаны углубления в форме букв «ХВ» (»Христос Воскресе!» — традиционный пасхальный возглас), и разного рода фигур — креста, копья, проросших зёрен, ростков и цветов. Крест и копьё напоминают о казни Христа, зёрна, ростки и цветы — символ неостановимости жизни. Пасху смешивают из творога, какого-нибудь жирного молочного наполнителя (масла, сливок, сметаны) и изюма. Могут добавлять и разного рода вкусности, вроде орехов или цукат.
В-третьих, красят яйца. Традиционно их красили в разные оттенки красного, в честь легенды о том, как Мария Магдалина принесла весть римскому императору о воскресении Христа. Тот сказал, что человек не может воскреснуть, как яйцо не может покраснеть. Мария указала на яйцо, которое он держал в своей руке, и император увидел, что теперь у него красная скорлупа. Красили яйца луковой шелухой и потом, держа в руке, стукались яйцами — у кого крепче, тот и выиграл. Были и другие игры с яйцами — их «катали» и прятали в кучки песка. В последнем случае надо было найти с первого раза, в какой из кучек спрятано яичко.
Раскрашенные яйца могут называться крашенками, писанками или крапанками в зависимости от того, как именно их раскрасили. Крашенки — один цвет на всё яйцо, писанки — с картинками пасхального содержания, крапанки — в крапинку.
Именно перед Пасхой в русских домах раньше делали самую большую, предпасхальную, уборку, вылизывая дом сверху донизу и начищая стёкла в окнах так, чтобы казалось на просвет, будто их нет.
Похожим образом Пасху отмечают украинцы и беларусы. Но у украинцев, как и русских казаков, творожной пасхи на столе нет, а самим словом или похожим (»паска») обозначают кулич.
Цыганская Пасха
Пасха почитается православными цыганами как главный из праздников и называется «Патради». В таборах во время праздника принято обходить всех соседей, и потому куличи пекут большие, чтобы угостить можно было всех. Как форма, используется обычно ведро. Яйца тоже красят десятками. Некоторые цыгане украшают дома на Пасху красными лентами.
Пасха у англичан
В этот день по традиции каждый старается надеть только новую одежду. К чаю пекут специальные булочки с изображением креста, внутри их начиняют изюмом и смородиной. В тесто также кладут много пряностей, так, что во рту от них горит. Это должно напоминать о страданиях Христа. Куличи тоже пекут, но они не играют такой роли в празднике, как у русских. На середину стола ставят корзину с белыми лилиями.
К чисто английским обычаям относится и танец в костюмах а-ля Робин Гуд, который танцуют на улицах тут и там любители всякой карнавальщины.
Англичане говорят детям, что крашеные яйца приносит специальный пасхальный кролик. И он же прячет их на лужайке возле дома. Дети весь день на них охотятся. Сейчас для этого вместо настоящих яиц могут прятать шоколадные и к тому же угощать малышей шоколадными кроликами.
А главное пасхальное блюдо для англичан — приготовленный особым образом ягнёнок. Его запекают с овощами и поливают мятным соусом или посыпают розмарином.
От англичан пасхальные обычаи унаследовали их бывшие колонии — США, Канада, Австралия.
Пасха в Скандинавии
Если для большинства других христиан главный пасхальным цвет - это красный, то в скандинавских странах всё украшают жёлтым. Вместо лилий в Финляндии и Норвегии дома украшают нарциссами. Шведы едят на Пасху маринованую селёдку с варёными яйцами и запеканку из картошки с луком. Во всех скандинавских странах, как по всей Европе, едят баранину. Финны также подают на десерт мямми - запечёную сладкую ржаную кашу.
Шведские дети на праздник переодеваются пасхальными ведьмами, норвежцы обожают в этот день читать и смотреть детективы, датчане пишут друг другу загадки в стихах, а финны жгут костры.
Пасха и католики
Практически во всех католических странах дети ищут раскрашенные яйца. Очень часто яйца красят кофе — тогда они получаются шоколадного цвета. Именно их изображают знаменитые яйца из шоколада с сюпризом внутри — потому и пластиковый контейнер для сюрприза-игрушки жёлтый, как желток. Во многих странах на Пасху дарят друг другу букетики цветов или украшают ими дом.
Французы, как и англичане, запекают на Пасху ягнёнка, часто добавляя к нему салат из свежих одуванчиков и жареного цыплёнка. Некоторые делают шоколадные яйца сами, заполняя шоколадом скорлупу настоящих яиц как форму и аккуратно потом счищая её с лакомства,чтобы завернуть его в золотистую фольгу. Вообще французы едят на Пасху много шоколада, и не только в виде яиц и кроликов, но и в виде куриц и колокольчиков. Иногда к ним добавляются шоколадные рыбы — когда Пасха выпадает на 1 апреля. Рыба является одновременно символом первых христиан и первоапрельских шуток.
В Испании дарят крестникам и родственникам специальный пасхальный пирог (мона де Паскуа) в виде кольца, в которое вложено как украшение варёное яйцо. В старые времена испанцы также били друг друга яйцами по лбу, и очень часто для юношей и девушек такой обычай был поводом подойти друг к другу и познакомиться. Также на Пасху готовят торрихас — гренки, которые обжаривают, вымочив в вине или молоке и обмакнув в яйцо.
Поляки называют Пасху «Великой ночью». Вместо кулича пекут очень сладкий пирог — пасхальную бабку. Вместе с бабкой и яйцами поляки освящают в храме колбасу. Вместо запечённого ягнёнка поляки едят печенье и пряники в виде ягнят. К пасхальным блюдам относятся и специальные коржики-мазурки. А накануне Пасхи традиционно хоронят постный суп-жур. Хоронят вместе с ним и селёдку.
Одним из способов завести, наконец, разговор с девушкой для деревенских парней некогда было разбить о её дверь в Великую Субботу горшок с журом. Девушка выходила отмывать дверь, тут-то и кавалер со своими комплиментами. Правда, непонятно, насколько такая тактика была удачной. Вряд ли девушкам нравилось перемывать и так вымытый к празднику вход.
В Италии к традиционным пасхальным блюдам относится коломба — пирог в виде голубки, и паскуалино, пирог с 33 слоями, по количеству прожитых Христом лет. На завтрак в день Пасхи принято есть варёные яйца и копчёную колбасу, на обед или ужин — ягнёнка.
Пасха у иудеев и караимов
В день Песаха запрещена всякая работа, поскольку празднуется он в субботу — по иудейской традиции, день, запретный для труда. Евреи едят на Песах пресные хлебцы — мацу из одной только муки и воды. Мука может быть пшеничная, ржаная, ячменная, овсяная или из полбы. Караимы (крымская тюркская народность, исповедующая специфическую версию иудаизма) добавляют в пасхальное тесто молоко и мёд и делают на лепёшках защипы, от которых они становятся похожи на солнышки.
Читайте также: Пасхальные «куличи» в разных странах мира. Фото
Перед Песахом дом очень тщательно убирают, стараясь избавиться от любых следов хамеца — пищи или напитков на закваске, даже от крошек хлеба или алкоголя, который мог бы забродить. Чтобы показать, что их в доме не осталось, на Песах вместо яиц отцы семейств демонстративно ищут по всему дому крошки. Также в пасхальный вечер каждый должен выпить четыре чашки виноградного вина или сока.
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