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Пасхальные традиции разных стран. Фото

Пасхальные традиции разных стран. ФотоОдин из главных религиозных праздников.

Пасха — один из важнейших религиозных праздников. Его отмечают христиане почти всех конфессий, кроме того, иудеи и караимисты. Собственно, христиане унаследовали этот праздник от евреев, но придают ему новый, связанный с Христом, смысл. Кроме смысла, различаются и даты, и способы праздноватьпередает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Так, иудеи начинают отмечать Песах (так звучит слово «Пасха» на иврите) на 14 день месяца нисана по своему календарю, и празднование длится неделю в Израиле и 8 дней — вне его. Католики, часть православных и другие христиане празднуют Пасху чуть раньше православных России и чуть позже Песаха, сама Пасха обязательно приходится на воскресенье. Дело в том, что Русская православная церковь пользуется особенным календарём, «сдвинутым» относительно того, который мы сейчас используем в светской жизни (и который совпадает с календарём других христиан) примерно на две недели.

Для различения смыслов праздника иудейский Песах также называют Ветхозаветной Пасхой, а христианский праздник — Новозаветной. Далеко не у всех народов Европы при этом название праздника восходит к еврейскому. В немецком и английском языке оно отсылает к весенним празднованиям в честь богини плодородия Иштар. Правда, богиня была аккадской — это очень далеко и от Британии, и от Германии.

Иудеи и караимы празднуют исход древних евреев из рабства в Египте. Христиане — воскресение Иисуса, которого римляне распяли как раз на иудейскую Пасху. Получается, воскрес он после Песаха, потому и христианская Пасха празднуется позже.

Пасхальные традиции разных стран. Фото


Благодатный огонь

Важной частью подготовки к празднику для православных считается вынос Благодатного огня из храма Воскресения в Иерусалиме. Он совершается в субботу перед Пасхой по юлианскому календарю — тому самому, по которому рассчитывает даты праздников Русская Православная Церковь. Считается, что Благодатный огонь сам спускается с небес накануне Пасхи.

Во время схождения Благодатного огня в храме Воскресения его выносят к верующим священники коптской (египетской), сирийской, армянской и греческой иерусалимской церквей.

Пасхальные традиции разных стран. Фото


Пасха в Украине, России и Беларуси.

Русские на Пасху традиционно готовят особенные пасхальные блюда. Во-первых, пекут куличи — высокие круглые хлеба из дрожжевого теста. Само тесто на вкус нейтрально, и куличи подслащивают, покрывая верхушку сахарной глазурью. Кулич принято печь в предпасхальный четверг и перед самым праздником освящать в церкви.

Во-вторых, готовят пасху — творожное блюдо в форме усечённой пирамиды. Форму придают специальными дощечками, на которых вырезаны углубления в форме букв «ХВ» (»Христос Воскресе!» — традиционный пасхальный возглас), и разного рода фигур — креста, копья, проросших зёрен, ростков и цветов. Крест и копьё напоминают о казни Христа, зёрна, ростки и цветы — символ неостановимости жизни. Пасху смешивают из творога, какого-нибудь жирного молочного наполнителя (масла, сливок, сметаны) и изюма. Могут добавлять и разного рода вкусности, вроде орехов или цукат.

В-третьих, красят яйца. Традиционно их красили в разные оттенки красного, в честь легенды о том, как Мария Магдалина принесла весть римскому императору о воскресении Христа. Тот сказал, что человек не может воскреснуть, как яйцо не может покраснеть. Мария указала на яйцо, которое он держал в своей руке, и император увидел, что теперь у него красная скорлупа. Красили яйца луковой шелухой и потом, держа в руке, стукались яйцами — у кого крепче, тот и выиграл. Были и другие игры с яйцами — их «катали» и прятали в кучки песка. В последнем случае надо было найти с первого раза, в какой из кучек спрятано яичко.

Раскрашенные яйца могут называться крашенками, писанками или крапанками в зависимости от того, как именно их раскрасили. Крашенки — один цвет на всё яйцо, писанки — с картинками пасхального содержания, крапанки — в крапинку.

Именно перед Пасхой в русских домах раньше делали самую большую, предпасхальную, уборку, вылизывая дом сверху донизу и начищая стёкла в окнах так, чтобы казалось на просвет, будто их нет.

Похожим образом Пасху отмечают украинцы и беларусы. Но у украинцев, как и русских казаков, творожной пасхи на столе нет, а самим словом или похожим (»паска») обозначают кулич.

Пасхальные традиции разных стран. Фото


Цыганская Пасха

Пасха почитается православными цыганами как главный из праздников и называется «Патради». В таборах во время праздника принято обходить всех соседей, и потому куличи пекут большие, чтобы угостить можно было всех. Как форма, используется обычно ведро. Яйца тоже красят десятками. Некоторые цыгане украшают дома на Пасху красными лентами.

Пасхальные традиции разных стран. Фото


Пасха у англичан

В этот день по традиции каждый старается надеть только новую одежду. К чаю пекут специальные булочки с изображением креста, внутри их начиняют изюмом и смородиной. В тесто также кладут много пряностей, так, что во рту от них горит. Это должно напоминать о страданиях Христа. Куличи тоже пекут, но они не играют такой роли в празднике, как у русских. На середину стола ставят корзину с белыми лилиями.

К чисто английским обычаям относится и танец в костюмах а-ля Робин Гуд, который танцуют на улицах тут и там любители всякой карнавальщины.

Англичане говорят детям, что крашеные яйца приносит специальный пасхальный кролик. И он же прячет их на лужайке возле дома. Дети весь день на них охотятся. Сейчас для этого вместо настоящих яиц могут прятать шоколадные и к тому же угощать малышей шоколадными кроликами.

А главное пасхальное блюдо для англичан — приготовленный особым образом ягнёнок. Его запекают с овощами и поливают мятным соусом или посыпают розмарином.

От англичан пасхальные обычаи унаследовали их бывшие колонии — США, Канада, Австралия.

Пасхальные традиции разных стран. Фото


Пасха в Скандинавии

Если для большинства других христиан главный пасхальным цвет - это красный, то в скандинавских странах всё украшают жёлтым. Вместо лилий в Финляндии и Норвегии дома украшают нарциссами. Шведы едят на Пасху маринованую селёдку с варёными яйцами и запеканку из картошки с луком. Во всех скандинавских странах, как по всей Европе, едят баранину. Финны также подают на десерт мямми - запечёную сладкую ржаную кашу.

Шведские дети на праздник переодеваются пасхальными ведьмами, норвежцы обожают в этот день читать и смотреть детективы, датчане пишут друг другу загадки в стихах, а финны жгут костры.

Пасхальные традиции разных стран. Фото


Пасха и католики

Практически во всех католических странах дети ищут раскрашенные яйца. Очень часто яйца красят кофе — тогда они получаются шоколадного цвета. Именно их изображают знаменитые яйца из шоколада с сюпризом внутри — потому и пластиковый контейнер для сюрприза-игрушки жёлтый, как желток. Во многих странах на Пасху дарят друг другу букетики цветов или украшают ими дом.

Французы, как и англичане, запекают на Пасху ягнёнка, часто добавляя к нему салат из свежих одуванчиков и жареного цыплёнка. Некоторые делают шоколадные яйца сами, заполняя шоколадом скорлупу настоящих яиц как форму и аккуратно потом счищая её с лакомства,чтобы завернуть его в золотистую фольгу. Вообще французы едят на Пасху много шоколада, и не только в виде яиц и кроликов, но и в виде куриц и колокольчиков. Иногда к ним добавляются шоколадные рыбы — когда Пасха выпадает на 1 апреля. Рыба является одновременно символом первых христиан и первоапрельских шуток.

В Испании дарят крестникам и родственникам специальный пасхальный пирог (мона де Паскуа) в виде кольца, в которое вложено как украшение варёное яйцо. В старые времена испанцы также били друг друга яйцами по лбу, и очень часто для юношей и девушек такой обычай был поводом подойти друг к другу и познакомиться. Также на Пасху готовят торрихас — гренки, которые обжаривают, вымочив в вине или молоке и обмакнув в яйцо.

Поляки называют Пасху «Великой ночью». Вместо кулича пекут очень сладкий пирог — пасхальную бабку. Вместе с бабкой и яйцами поляки освящают в храме колбасу. Вместо запечённого ягнёнка поляки едят печенье и пряники в виде ягнят. К пасхальным блюдам относятся и специальные коржики-мазурки. А накануне Пасхи традиционно хоронят постный суп-жур. Хоронят вместе с ним и селёдку.

Одним из способов завести, наконец, разговор с девушкой для деревенских парней некогда было разбить о её дверь в Великую Субботу горшок с журом. Девушка выходила отмывать дверь, тут-то и кавалер со своими комплиментами. Правда, непонятно, насколько такая тактика была удачной. Вряд ли девушкам нравилось перемывать и так вымытый к празднику вход.

В Италии к традиционным пасхальным блюдам относится коломба — пирог в виде голубки, и паскуалино, пирог с 33 слоями, по количеству прожитых Христом лет. На завтрак в день Пасхи принято есть варёные яйца и копчёную колбасу, на обед или ужин — ягнёнка.

Пасхальные традиции разных стран. Фото


Пасха у иудеев и караимов

В день Песаха запрещена всякая работа, поскольку празднуется он в субботу — по иудейской традиции, день, запретный для труда. Евреи едят на Песах пресные хлебцы — мацу из одной только муки и воды. Мука может быть пшеничная, ржаная, ячменная, овсяная или из полбы. Караимы (крымская тюркская народность, исповедующая специфическую версию иудаизма) добавляют в пасхальное тесто молоко и мёд и делают на лепёшках защипы, от которых они становятся похожи на солнышки.

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Перед Песахом дом очень тщательно убирают, стараясь избавиться от любых следов хамеца — пищи или напитков на закваске, даже от крошек хлеба или алкоголя, который мог бы забродить. Чтобы показать, что их в доме не осталось, на Песах вместо яиц отцы семейств демонстративно ищут по всему дому крошки. Также в пасхальный вечер каждый должен выпить четыре чашки виноградного вина или сока.
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 Теги: Пасха, традиции

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Сегодня, 12:17 » Автор: Анна Мартынова
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