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Успешные модели, разрушившие представления о красоте. Фото
Стандарты красоты - понятие относительное.
Как правило, с экранов телевизоров и обложек глянцевых журналов мы привыкли видеть худощавых моделей с привлекательной внешностью. Но сегодняшние реалии таковы, что публике уже мало просто созерцать лица симпатичных девушек, она требует эпатажа. Сегодня мы собрали 16 успешных моделей с особой красотой, которые разрушают каноны фешн-бизнеса, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Лорен Элис
Лорен Элис 26 лет, она живет в Чикаго, работает визажистом, участвует в фотосессиях и активно продвигает свой аккаунт в Instagram. Однако, невооруженным взглядом видно, что Лорен необычная девушка. Все началось в детстве, когда на коленях у Элис появились белые пятна. Тогда врачи поставили малышке диагноз - витилиго. Со временем все больше участков на теле Лорен теряли пигментацию, превращаясь в белые пятна. Американка долго не могла смириться с заболеванием, но со временем поняла, что ее изъян - это достоинство. С помощью макияжа Лорен Элиз научилась подчеркивать необычный цвет своей кожи и с радостью делится своими «фишками» с другими девушками.
2. Тиа Джонсон
Белокурая красавица страдает нарушением пигментации, которое наиболее заметно на лбу и голове. Заболевание поразило не только кожу, но и обесцветило несколько прядей волос у лица девушки. Однако, редкая болезнь не помешала девушке стать успешной моделью с незабываемой внешностью. Тиа состоит в модельном агентстве Anti-Agency, которое специализируется на поиске людей с нестандартной внешностью. В отличие от многих женщин мисс Джонсон совершенно не комплексует из-за своей внешности, называя пятна своей уникальной особенностью.
3. Мелани Гайдос
Мелани Гайдос считают самой провокационной моделью в мире. Из-за своей внешности девушка не раз подвергалась нападкам и оскорблениям. Необратимые изменения внешности - результат редкого генетического нарушения под названием эктодермальная дисплазия. Стоит отметить, что специфическая внешность, которую многие считают уродством, не помешала Мелани стать успешной фотомоделью. Сейчас Гайдос 26 лет, она активно принимает участие в различных показах и фотосессиях, а все кто знаком с ней лично, отмечают ее невероятную энергетику, харизму и внутреннюю красоту.
4. Кайла Коулман
Внешность Кайлы Коулман из Вашингтона сложно назвать идеальной: нос картошкой, огромные губы и маленькие глаза. Внешность девушки нередко ставала предметом насмешек для сверстников и причиной формирования различных комплексов. Набравшись смелости Коулмен пришла на кастинг популярного шоу «Топ-модель по-американски». Жюри конкурса высоко оценили внешние данные модели и ее стремление работать. Сейчас у Кайлы есть все шансы одержать победу и получить звание новой топ-модели Америки.
5. Карисса Пинкстон
Лицо и тело Кариссы щедро покрыто веснушками, а ее кудрявые волосы имеют огненно-рыжий оттенок. Неудивительно, что столь необычная внешность не раз ставала предметом насмешек и издевок. Однако именно эти недостатки сделали Кариссу Пинкстон знаменитой. Девушку со столь незаурядной внешностью сложно не заметить и невозможно забыть. Модель активно участвует в фотосессиях для глянцевых изданий и признается, что любит яркие образы, которые привлекают к ней еще больше внимания.
6. Маэва Никита Жиани
Француженка Маэва Жиани страдает от гиперпигментации. Большая часть ее лица покрыта заметными родимыми пятнами. Столь необычный изъян не помешал Маэве стать успешной моделью. Сейчас девушка работает в Нью-Йорке, а ее страничка в Instagram имеет огромное количество подписчиков. Там Маэва, не стесняясь публикует свои снимки без макияжа, давая другим девушкам понять что нужно любить и принимать себя такой, какой тебя создала природа.
7. Христиана Казакова
Бодипозитивная модель из Сибири Христиана Казакова стала одной из финалисток шоу «Топ-модель по-американски». Казакова уверена, что красота - это не «90-60-90». Девушка не стесняясь демонстрирует свои пышные формы, целлюлит и растяжки. Кроме лишнего веса Христина нарушила и существующие возрастные ограничения, ведь ей 32 года. Казакова вошла в четверку финалисток популярного американского шоу, активно ведет свои странички в социальных сетях, мотивируя женщин не стесняться лишнего веса, целлюлита и морщин.
8. Сомалия Найт
В школьные годы ее оттопыренные ушки не раз ставали предметом насмешек. Однако, повзрослев Сомалия поняла, что ее уникальные ушки - не изъян, а достоинство, своеобразная фишка, которая выделяет ее из толпы. Сейчас девушка является успешной и перспективной моделью. Кроме того, Сомалия часто проводит беседы с подростками, помогая им справиться с комплексами и научится принимать свою внешность.
9. Джина Тернер
Джина Тернер - еще одна участница популярного тв-шоу «Топ-модель по-американски». Большую часть своей жизни 24-летняя девушка прожила в борьбе с алопецией, но ее волосы так и не отрасли. Участие в проекте дало Джине уверенность в себе. Она наконец-то сняла парик и приняла себя вместе со своей проблемой. Своим примером она подала пример тысячам женщин, которые, как и она, изо дня в день скрывают то, с чем справиться не в силах.
10. Винни Харлоу
Канадская модель Винни Харлоу с 4-х лет страдает от редкого кожного заболевания, в связи с которым на коже появляются белые обесцвеченные участки. Со временем пятна становятся больше, а также увеличивается их количество. Из-за болезни девушку не раз обзывали коровой и зеброй. Принять свое тело вместе с необычным цветом кожи Винни помог проект «Топ-модель по-американски». После участия в шоу на девушку обрушилась настоящая популярность.
11. Мадлен Стюарт
18-летняя Мадлен Стюарт с детства мечтала о танцах и модельной карьере. С помощью своей мамы девушка похудела на 20 килограмм и решила попробовать себя в модельной индустрии. Успех не заставил себя долго ждать, уже через несколько недель Мадлен начали поступать предложения о сотрудничестве, а позднее она даже смогла поучаствовать в показе на Неделе моды в Нью-Йорке. Своим примером Мадлен показала миллионам людей, что болезнь - не повод отказываться от мечты, нужно просто работать немного упорнее.
12. Слик Вудс
Слик Вудс никогда не отличалась женственностью. В ее жизни были проблемы с наркотиками и с законом. Не так давно девушка отсидела в тюрьме, а ее мать и сейчас отбывает наказание за убийство. Внешне Слик выглядит эдакой пацанкой, ее бритая голова и огромная щель между зубами не попадают под стандарты модельной индустрии. Однако в 2017 году Слик Вудс приняла участие в показах Fenty Puma by Rihanna и Yeezy, а также завоевала статус музы дизайнера Gypsy Sport Рио Урибе.
13. София Хаджипантели
А вот киприотка София Хаджипантели, кажется, никогда не комплексовала по поводу своих очень густых бровей, которые она унаследовала от матери. Девушке не раз говорили, что она похожа на художницу Фриду Кало. Интерес к ее бровям заставил Софию понять, в чем ее особенность. Вместо того, чтобы выщипывать свои брови, девушка наоборот красит их в темный оттенок. На ее страничку в социальной сети подписалось более 50 тысяч человек, а известные журналы просят Софию поделиться секретами ухода за бровями.
14. Ньяким Гатвех
Африканка Ньяким Гатвех была рождена, чтобы стать знаменитой. Не сложно заметить, что оттенок ее кожи намного темнее, чем у среднестатистических афроамериканцев. Однако это не стало проблемой для Ньяким. Девушка гордится уникальным цветом своей кожи, работает моделью и активно борется за права чернокожих.
15. Харнаам Каур
Долгие годы потребовались 25-ти летней британке Харнаам Каур, чтобы принять свою естественную красоту и без стеснения демонстрировать ее окружающим. Растительность на лице девушке стала симптомом гормонального нарушения, когда ей только исполнилось 12. Прием гормональных препаратов сильно отразился на ее фигуре и стал еще одним поводом для насмешек. Чтобы хоть как-то помочь дочери, мама отвела девочку в салон красоты, где мастера ежедневно удаляли ей волосы с помощью воска. Однако и это не спасло ее от нападок сверстников, которые потешались над ее ежедневными процедурами. Далее была попытка суицида, которая, к счастью, не увенчалась успехом. После этого Харнаам решила навсегда прекратить эпиляцию и начала носить тюрбан, как символ силы и гордости. Сегодня Каур смело носит бороду в сочетании с лиловой помадой и пирсингом, пропагандирует бодипозитив, принимает участие в модных съемках и считает себя счастливым человеком.
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16. Ясмина Росси
Француженка Ясмина Росси начала свою карьеру модели в возрасте 40 лет. Сейчас ей 61 и кажется, что с каждым годом она только молодеет и расцветает. Знаменитость признается, что в свои 20 лет она не была красавицей, обладая совершенно заурядной внешностью. Эта прекрасная женщина никогда не прибегала к помощи пластических хирургов, не красила волосы и не делала инъекций. Она просто живет счастливой жизнью, делает то, что ей нравиться и совершенно не стесняется естественных изменений, которые происходят с ее внешностью.
Как правило, с экранов телевизоров и обложек глянцевых журналов мы привыкли видеть худощавых моделей с привлекательной внешностью. Но сегодняшние реалии таковы, что публике уже мало просто созерцать лица симпатичных девушек, она требует эпатажа. Сегодня мы собрали 16 успешных моделей с особой красотой, которые разрушают каноны фешн-бизнеса, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Лорен Элис
Лорен Элис 26 лет, она живет в Чикаго, работает визажистом, участвует в фотосессиях и активно продвигает свой аккаунт в Instagram. Однако, невооруженным взглядом видно, что Лорен необычная девушка. Все началось в детстве, когда на коленях у Элис появились белые пятна. Тогда врачи поставили малышке диагноз - витилиго. Со временем все больше участков на теле Лорен теряли пигментацию, превращаясь в белые пятна. Американка долго не могла смириться с заболеванием, но со временем поняла, что ее изъян - это достоинство. С помощью макияжа Лорен Элиз научилась подчеркивать необычный цвет своей кожи и с радостью делится своими «фишками» с другими девушками.
2. Тиа Джонсон
Белокурая красавица страдает нарушением пигментации, которое наиболее заметно на лбу и голове. Заболевание поразило не только кожу, но и обесцветило несколько прядей волос у лица девушки. Однако, редкая болезнь не помешала девушке стать успешной моделью с незабываемой внешностью. Тиа состоит в модельном агентстве Anti-Agency, которое специализируется на поиске людей с нестандартной внешностью. В отличие от многих женщин мисс Джонсон совершенно не комплексует из-за своей внешности, называя пятна своей уникальной особенностью.
3. Мелани Гайдос
Мелани Гайдос считают самой провокационной моделью в мире. Из-за своей внешности девушка не раз подвергалась нападкам и оскорблениям. Необратимые изменения внешности - результат редкого генетического нарушения под названием эктодермальная дисплазия. Стоит отметить, что специфическая внешность, которую многие считают уродством, не помешала Мелани стать успешной фотомоделью. Сейчас Гайдос 26 лет, она активно принимает участие в различных показах и фотосессиях, а все кто знаком с ней лично, отмечают ее невероятную энергетику, харизму и внутреннюю красоту.
4. Кайла Коулман
Внешность Кайлы Коулман из Вашингтона сложно назвать идеальной: нос картошкой, огромные губы и маленькие глаза. Внешность девушки нередко ставала предметом насмешек для сверстников и причиной формирования различных комплексов. Набравшись смелости Коулмен пришла на кастинг популярного шоу «Топ-модель по-американски». Жюри конкурса высоко оценили внешние данные модели и ее стремление работать. Сейчас у Кайлы есть все шансы одержать победу и получить звание новой топ-модели Америки.
5. Карисса Пинкстон
Лицо и тело Кариссы щедро покрыто веснушками, а ее кудрявые волосы имеют огненно-рыжий оттенок. Неудивительно, что столь необычная внешность не раз ставала предметом насмешек и издевок. Однако именно эти недостатки сделали Кариссу Пинкстон знаменитой. Девушку со столь незаурядной внешностью сложно не заметить и невозможно забыть. Модель активно участвует в фотосессиях для глянцевых изданий и признается, что любит яркие образы, которые привлекают к ней еще больше внимания.
6. Маэва Никита Жиани
Француженка Маэва Жиани страдает от гиперпигментации. Большая часть ее лица покрыта заметными родимыми пятнами. Столь необычный изъян не помешал Маэве стать успешной моделью. Сейчас девушка работает в Нью-Йорке, а ее страничка в Instagram имеет огромное количество подписчиков. Там Маэва, не стесняясь публикует свои снимки без макияжа, давая другим девушкам понять что нужно любить и принимать себя такой, какой тебя создала природа.
7. Христиана Казакова
Бодипозитивная модель из Сибири Христиана Казакова стала одной из финалисток шоу «Топ-модель по-американски». Казакова уверена, что красота - это не «90-60-90». Девушка не стесняясь демонстрирует свои пышные формы, целлюлит и растяжки. Кроме лишнего веса Христина нарушила и существующие возрастные ограничения, ведь ей 32 года. Казакова вошла в четверку финалисток популярного американского шоу, активно ведет свои странички в социальных сетях, мотивируя женщин не стесняться лишнего веса, целлюлита и морщин.
8. Сомалия Найт
В школьные годы ее оттопыренные ушки не раз ставали предметом насмешек. Однако, повзрослев Сомалия поняла, что ее уникальные ушки - не изъян, а достоинство, своеобразная фишка, которая выделяет ее из толпы. Сейчас девушка является успешной и перспективной моделью. Кроме того, Сомалия часто проводит беседы с подростками, помогая им справиться с комплексами и научится принимать свою внешность.
9. Джина Тернер
Джина Тернер - еще одна участница популярного тв-шоу «Топ-модель по-американски». Большую часть своей жизни 24-летняя девушка прожила в борьбе с алопецией, но ее волосы так и не отрасли. Участие в проекте дало Джине уверенность в себе. Она наконец-то сняла парик и приняла себя вместе со своей проблемой. Своим примером она подала пример тысячам женщин, которые, как и она, изо дня в день скрывают то, с чем справиться не в силах.
10. Винни Харлоу
Канадская модель Винни Харлоу с 4-х лет страдает от редкого кожного заболевания, в связи с которым на коже появляются белые обесцвеченные участки. Со временем пятна становятся больше, а также увеличивается их количество. Из-за болезни девушку не раз обзывали коровой и зеброй. Принять свое тело вместе с необычным цветом кожи Винни помог проект «Топ-модель по-американски». После участия в шоу на девушку обрушилась настоящая популярность.
11. Мадлен Стюарт
18-летняя Мадлен Стюарт с детства мечтала о танцах и модельной карьере. С помощью своей мамы девушка похудела на 20 килограмм и решила попробовать себя в модельной индустрии. Успех не заставил себя долго ждать, уже через несколько недель Мадлен начали поступать предложения о сотрудничестве, а позднее она даже смогла поучаствовать в показе на Неделе моды в Нью-Йорке. Своим примером Мадлен показала миллионам людей, что болезнь - не повод отказываться от мечты, нужно просто работать немного упорнее.
12. Слик Вудс
Слик Вудс никогда не отличалась женственностью. В ее жизни были проблемы с наркотиками и с законом. Не так давно девушка отсидела в тюрьме, а ее мать и сейчас отбывает наказание за убийство. Внешне Слик выглядит эдакой пацанкой, ее бритая голова и огромная щель между зубами не попадают под стандарты модельной индустрии. Однако в 2017 году Слик Вудс приняла участие в показах Fenty Puma by Rihanna и Yeezy, а также завоевала статус музы дизайнера Gypsy Sport Рио Урибе.
13. София Хаджипантели
А вот киприотка София Хаджипантели, кажется, никогда не комплексовала по поводу своих очень густых бровей, которые она унаследовала от матери. Девушке не раз говорили, что она похожа на художницу Фриду Кало. Интерес к ее бровям заставил Софию понять, в чем ее особенность. Вместо того, чтобы выщипывать свои брови, девушка наоборот красит их в темный оттенок. На ее страничку в социальной сети подписалось более 50 тысяч человек, а известные журналы просят Софию поделиться секретами ухода за бровями.
14. Ньяким Гатвех
Африканка Ньяким Гатвех была рождена, чтобы стать знаменитой. Не сложно заметить, что оттенок ее кожи намного темнее, чем у среднестатистических афроамериканцев. Однако это не стало проблемой для Ньяким. Девушка гордится уникальным цветом своей кожи, работает моделью и активно борется за права чернокожих.
15. Харнаам Каур
Долгие годы потребовались 25-ти летней британке Харнаам Каур, чтобы принять свою естественную красоту и без стеснения демонстрировать ее окружающим. Растительность на лице девушке стала симптомом гормонального нарушения, когда ей только исполнилось 12. Прием гормональных препаратов сильно отразился на ее фигуре и стал еще одним поводом для насмешек. Чтобы хоть как-то помочь дочери, мама отвела девочку в салон красоты, где мастера ежедневно удаляли ей волосы с помощью воска. Однако и это не спасло ее от нападок сверстников, которые потешались над ее ежедневными процедурами. Далее была попытка суицида, которая, к счастью, не увенчалась успехом. После этого Харнаам решила навсегда прекратить эпиляцию и начала носить тюрбан, как символ силы и гордости. Сегодня Каур смело носит бороду в сочетании с лиловой помадой и пирсингом, пропагандирует бодипозитив, принимает участие в модных съемках и считает себя счастливым человеком.
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16. Ясмина Росси
Француженка Ясмина Росси начала свою карьеру модели в возрасте 40 лет. Сейчас ей 61 и кажется, что с каждым годом она только молодеет и расцветает. Знаменитость признается, что в свои 20 лет она не была красавицей, обладая совершенно заурядной внешностью. Эта прекрасная женщина никогда не прибегала к помощи пластических хирургов, не красила волосы и не делала инъекций. Она просто живет счастливой жизнью, делает то, что ей нравиться и совершенно не стесняется естественных изменений, которые происходят с ее внешностью.
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