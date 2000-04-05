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Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото

Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото В моде был стиль пин-ап.

В годы Второй мировой войны в армии США издавали журнал Yank, The Army Weekly, неотъемлемой частью которого были фотографии симпатичных девушек в стиле Пинап. Давайте взглянем на интересные снимки из этого журнала, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
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 Теги: Вторая мировая война, красота

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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