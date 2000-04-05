Раздел: Фоторепортажи
Красавицы, украшавшие журналы во времена Второй Мировой. Фото
В моде был стиль пин-ап.
В годы Второй мировой войны в армии США издавали журнал Yank, The Army Weekly, неотъемлемой частью которого были фотографии симпатичных девушек в стиле Пинап. Давайте взглянем на интересные снимки из этого журнала, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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В годы Второй мировой войны в армии США издавали журнал Yank, The Army Weekly, неотъемлемой частью которого были фотографии симпатичных девушек в стиле Пинап. Давайте взглянем на интересные снимки из этого журнала, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Вот как выглядели бункеры времен Второй Мировой войны. Фото
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