Раздел: Фоторепортажи
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Здесь дети живут полной, счастливой жизнью.
Герман Дамар (Herman Damar) - фотограф-самоучка живущий в Индонезии и специализирующийся на пейзажной и портретной съемке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Талантливый фотограф смог запечатлеть красивые моменты из повседневной жизни деревенских жителей, живущих за пределами Джакарты, столицы страны.
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На его фотографиях резвятся и играют счастливые дети, рыбаки забрасывают сети, а жизнь течёт медленно и размеренно, наполняя гармонией каждый снимок фотографа.
Герман Дамар (Herman Damar) - фотограф-самоучка живущий в Индонезии и специализирующийся на пейзажной и портретной съемке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Талантливый фотограф смог запечатлеть красивые моменты из повседневной жизни деревенских жителей, живущих за пределами Джакарты, столицы страны.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
На его фотографиях резвятся и играют счастливые дети, рыбаки забрасывают сети, а жизнь течёт медленно и размеренно, наполняя гармонией каждый снимок фотографа.
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