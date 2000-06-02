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Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото

Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. ФотоЗдесь дети живут полной, счастливой жизнью.

Герман Дамар (Herman Damar) - фотограф-самоучка живущий в Индонезии и специализирующийся на пейзажной и портретной съемке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Талантливый фотограф смог запечатлеть красивые моменты из повседневной жизни деревенских жителей, живущих за пределами Джакарты, столицы страны.

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На его фотографиях резвятся и играют счастливые дети, рыбаки забрасывают сети, а жизнь течёт медленно и размеренно, наполняя гармонией каждый снимок фотографа.

Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
Будни жителей индонезийской деревни в ярких снимках. Фото
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 Теги: Индонезия, деревня

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Сегодня, 13:36 » Автор: Анна Мартынова
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