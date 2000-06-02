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Афганистан в ретро-снимках середины прошлого века. Фото
Документальные ретро фотографии.
История Афганистана – это история интервенции, которая длилась не одно столетие. И только в середине XX века этой стране удалось сделать несколько неуверенных шагов по пути модернизации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Именно в 50-х – 60-х годах прошлого века были достигнуты значительные успехи по установлению либерального строя. И даже паранджа стала необязательной.
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Никто и предположить не мог, что прогресс этот закончится серией кровавых переворотов, вторжений и гражданской войной, которая не закончилась и сегодня.
История Афганистана – это история интервенции, которая длилась не одно столетие. И только в середине XX века этой стране удалось сделать несколько неуверенных шагов по пути модернизации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Именно в 50-х – 60-х годах прошлого века были достигнуты значительные успехи по установлению либерального строя. И даже паранджа стала необязательной.
Читайте также: Колоритные украинки на ретро-снимках 19 века. Фото
Никто и предположить не мог, что прогресс этот закончится серией кровавых переворотов, вторжений и гражданской войной, которая не закончилась и сегодня.
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