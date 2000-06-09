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Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото

Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. ФотоПроект «24 поцелуя вокруг Нью-Йорка за 24 часа».

Фотограф Райан Макгинли сделал серию снимков для спецвыпуска The New York Times, посвященного любви. Для этого пришлось провести на улицах Нью-Йорка 24 часа — Макгинли гулял, катался на метро, разглядывал витрины кафе, где обедали парочки, и просил понравившиеся ему дуэты как можно больше целоваться, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Самые чувственные кадры в итоге стали основой для серии «24 поцелуя вокруг Нью-Йорка за 24 часа» (24 kisses around New York city in 24 hours).

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«Выбирая эту тему и сильно ограничивая временные рамки, мы надеялись передать магическую близость города, — обратился к своим читателям The New York Times после публикации снимков. — Передать, как проявляется частное общение одной пары влюбленных в общей массе, в энергичной шумной толпе, состоящей из бесчисленных любовников».

Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото
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 Теги: Поцелуи, фотопроект

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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