Поцелуи в чувственном фотопроекте американского фотографа. Фото

Фотограф Райан Макгинли сделал серию снимков для спецвыпуска The New York Times, посвященного любви. Для этого пришлось провести на улицах Нью-Йорка 24 часа — Макгинли гулял, катался на метро, разглядывал витрины кафе, где обедали парочки, и просил понравившиеся ему дуэты как можно больше целоваться, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture Самые чувственные кадры в итоге стали основой для серии «24 поцелуя вокруг Нью-Йорка за 24 часа» (24 kisses around New York city in 24 hours).«Выбирая эту тему и сильно ограничивая временные рамки, мы надеялись передать магическую близость города, — обратился к своим читателям The New York Times после публикации снимков. — Передать, как проявляется частное общение одной пары влюбленных в общей массе, в энергичной шумной толпе, состоящей из бесчисленных любовников».