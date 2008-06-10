» » Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. ФотоРаботы талантливых фотографов.

Фотографы со всего мира прислали более 6000 фотографий на 8-й ежегодный конкурс Best of the Besting Photo Contest. На каждом снимке – влюблённые пары, которые отправились в романтическое путешествие, чтобы остаться наедине друг с другом. Глядя на эти фотографии понимаешь, что миром точно правит любовь, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

1. Сказка под звездами

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Авторы снимка – фотографы Сирьяна Сингх (Sirjana Singh) и Бен Лейн (Ben Lane) из Новой Зеландии.

2. Лучшее приключение

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – канадский фотограф Сара Роджерс (Sara Rogers).

3. Время для веселья!

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – американский фотограф Сет Санкер (Seth Sanker).

4. Вопреки всему

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Буди Пратама (Budy Pratama).

5. Ники и Фил

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – американский фотограф под псевдонимом Autumn Nicole.

6. У сердце-озера

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Эрин Нортокт (Erin Northcutt).

7. Океан любви

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Джадд Грин (Judd Green).

8. Захватывающий сюжет

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Мотейюс Салкаускас (Motiejus Salkauskas) из Великобритании.

9. Альберто и Николь

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Авторы снимка – фотографы Nico & Vinx из Шотландии.

10. Родная душа

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Ана Хинойоса (Ana Hinojosa).

11. Двойная радуга

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Данель Бохане (Danelle Bohane) из Новой Зеландии.

12. Держи меня крепко…

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – американский фотограф Коди Харрис (Cody Harris).

13. Одинаковые!

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – итальянский фотограф Магдалена Гловацка (Magdalena Glowacka).

14. Море, песок и… любовь

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Бейли Деннис (Baylee Dennis).

15. Влюбленные путешественники

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Лукас Коринта (Lukas Korynta) из США.

16. Романтика Венеции

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – канадский фотограф Гейб МакКлинток (Gabe McClintock).

17. Любовь в Бруклине

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – американский фотограф Брэнди Поттер (Brandi Potter).

18. Чистое счастье

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Лукас Пиятк (Lukas Piatek).

19. Ночной поцелуй

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Рената Ксавьер (Renata Xavier) из Бразилии.

20. Навстречу судьбе

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Андре Дхармаван (Andre Dharmawan).

21. Счастливчики

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Говинда Руми (Govinda Rumi).

22. Безумная любовь

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – канадский фотограф Том Армстронг (Tom Armstrong).

23. Архитектор моего сердца

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Уилл Хури (Will Khoury) из США.

24. Озорной ветер

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Эндрю Нгуен (Andrew Nguyеn).

25. Я никогда тебя не отпущу…

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Мария Ширяева (Maria Shiriaeva) из Индонези.

26. Верхом на железном коне

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Качи Баум (Kaci Baum).

27. Тайное место

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Мелия Люсида (Melia Lucida) из США.

28. Посреди золотых колосьев

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Наман Верма (Naman Verma).

29. Желанный поцелуй

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Кевин Бибербах (Kevin Biberbach).

Читайте также: Лучшие снимки природы по версии престижного фотоконкурса. Фото

30. Под каплями дождя

Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото


Автор снимка – фотограф Али Биглиаз (Ale Bigliazz).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: конкурс, романтика

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
     361
     0

Похожие новости по теме

Десять запоминающихся снимков с фотоконкурса National Geographic. Фото Десять запоминающихся снимков с фотоконкурса National Geographic. Фото

Их называют фаворитами конкурса.

Лучшие снимки по версии конкурса от National Geographic. Фото Лучшие снимки по версии конкурса от National Geographic. Фото

Лучшие из лучших.

Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото Лучшие снимки по версии 1x Photo Awards. Фото

Они заслуживают всяческих похвал.

Лучшие черно-белые снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото Лучшие черно-белые снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото

Отличные монохромные фотографии.

Девять несложных правил хорошего снимка. Фото Девять несложных правил хорошего снимка. Фото

О них рассказал Стив МакКарри - фотограф National Geographic.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх