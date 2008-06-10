Раздел: Фоторепортажи
Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото
Работы талантливых фотографов.
Фотографы со всего мира прислали более 6000 фотографий на 8-й ежегодный конкурс Best of the Besting Photo Contest. На каждом снимке – влюблённые пары, которые отправились в романтическое путешествие, чтобы остаться наедине друг с другом. Глядя на эти фотографии понимаешь, что миром точно правит любовь, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
1. Сказка под звездами
Авторы снимка – фотографы Сирьяна Сингх (Sirjana Singh) и Бен Лейн (Ben Lane) из Новой Зеландии.
2. Лучшее приключение
Автор снимка – канадский фотограф Сара Роджерс (Sara Rogers).
3. Время для веселья!
Автор снимка – американский фотограф Сет Санкер (Seth Sanker).
4. Вопреки всему
Автор снимка – фотограф Буди Пратама (Budy Pratama).
5. Ники и Фил
Автор снимка – американский фотограф под псевдонимом Autumn Nicole.
6. У сердце-озера
Автор снимка – фотограф Эрин Нортокт (Erin Northcutt).
7. Океан любви
Автор снимка – фотограф Джадд Грин (Judd Green).
8. Захватывающий сюжет
Автор снимка – фотограф Мотейюс Салкаускас (Motiejus Salkauskas) из Великобритании.
9. Альберто и Николь
Авторы снимка – фотографы Nico & Vinx из Шотландии.
10. Родная душа
Автор снимка – фотограф Ана Хинойоса (Ana Hinojosa).
11. Двойная радуга
Автор снимка – фотограф Данель Бохане (Danelle Bohane) из Новой Зеландии.
12. Держи меня крепко…
Автор снимка – американский фотограф Коди Харрис (Cody Harris).
13. Одинаковые!
Автор снимка – итальянский фотограф Магдалена Гловацка (Magdalena Glowacka).
14. Море, песок и… любовь
Автор снимка – фотограф Бейли Деннис (Baylee Dennis).
15. Влюбленные путешественники
Автор снимка – фотограф Лукас Коринта (Lukas Korynta) из США.
16. Романтика Венеции
Автор снимка – канадский фотограф Гейб МакКлинток (Gabe McClintock).
17. Любовь в Бруклине
Автор снимка – американский фотограф Брэнди Поттер (Brandi Potter).
18. Чистое счастье
Автор снимка – фотограф Лукас Пиятк (Lukas Piatek).
19. Ночной поцелуй
Автор снимка – фотограф Рената Ксавьер (Renata Xavier) из Бразилии.
20. Навстречу судьбе
Автор снимка – фотограф Андре Дхармаван (Andre Dharmawan).
21. Счастливчики
Автор снимка – фотограф Говинда Руми (Govinda Rumi).
22. Безумная любовь
Автор снимка – канадский фотограф Том Армстронг (Tom Armstrong).
23. Архитектор моего сердца
Автор снимка – фотограф Уилл Хури (Will Khoury) из США.
24. Озорной ветер
Автор снимка – фотограф Эндрю Нгуен (Andrew Nguyеn).
25. Я никогда тебя не отпущу…
Автор снимка – фотограф Мария Ширяева (Maria Shiriaeva) из Индонези.
26. Верхом на железном коне
Автор снимка – фотограф Качи Баум (Kaci Baum).
27. Тайное место
Автор снимка – фотограф Мелия Люсида (Melia Lucida) из США.
28. Посреди золотых колосьев
Автор снимка – фотограф Наман Верма (Naman Verma).
29. Желанный поцелуй
Автор снимка – фотограф Кевин Бибербах (Kevin Biberbach).
Читайте также: Лучшие снимки природы по версии престижного фотоконкурса. Фото
30. Под каплями дождя
Автор снимка – фотограф Али Биглиаз (Ale Bigliazz).
Фотографы со всего мира прислали более 6000 фотографий на 8-й ежегодный конкурс Best of the Besting Photo Contest. На каждом снимке – влюблённые пары, которые отправились в романтическое путешествие, чтобы остаться наедине друг с другом. Глядя на эти фотографии понимаешь, что миром точно правит любовь, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
1. Сказка под звездами
Авторы снимка – фотографы Сирьяна Сингх (Sirjana Singh) и Бен Лейн (Ben Lane) из Новой Зеландии.
2. Лучшее приключение
Автор снимка – канадский фотограф Сара Роджерс (Sara Rogers).
3. Время для веселья!
Автор снимка – американский фотограф Сет Санкер (Seth Sanker).
4. Вопреки всему
Автор снимка – фотограф Буди Пратама (Budy Pratama).
5. Ники и Фил
Автор снимка – американский фотограф под псевдонимом Autumn Nicole.
6. У сердце-озера
Автор снимка – фотограф Эрин Нортокт (Erin Northcutt).
7. Океан любви
Автор снимка – фотограф Джадд Грин (Judd Green).
8. Захватывающий сюжет
Автор снимка – фотограф Мотейюс Салкаускас (Motiejus Salkauskas) из Великобритании.
9. Альберто и Николь
Авторы снимка – фотографы Nico & Vinx из Шотландии.
10. Родная душа
Автор снимка – фотограф Ана Хинойоса (Ana Hinojosa).
11. Двойная радуга
Автор снимка – фотограф Данель Бохане (Danelle Bohane) из Новой Зеландии.
12. Держи меня крепко…
Автор снимка – американский фотограф Коди Харрис (Cody Harris).
13. Одинаковые!
Автор снимка – итальянский фотограф Магдалена Гловацка (Magdalena Glowacka).
14. Море, песок и… любовь
Автор снимка – фотограф Бейли Деннис (Baylee Dennis).
15. Влюбленные путешественники
Автор снимка – фотограф Лукас Коринта (Lukas Korynta) из США.
16. Романтика Венеции
Автор снимка – канадский фотограф Гейб МакКлинток (Gabe McClintock).
17. Любовь в Бруклине
Автор снимка – американский фотограф Брэнди Поттер (Brandi Potter).
18. Чистое счастье
Автор снимка – фотограф Лукас Пиятк (Lukas Piatek).
19. Ночной поцелуй
Автор снимка – фотограф Рената Ксавьер (Renata Xavier) из Бразилии.
20. Навстречу судьбе
Автор снимка – фотограф Андре Дхармаван (Andre Dharmawan).
21. Счастливчики
Автор снимка – фотограф Говинда Руми (Govinda Rumi).
22. Безумная любовь
Автор снимка – канадский фотограф Том Армстронг (Tom Armstrong).
23. Архитектор моего сердца
Автор снимка – фотограф Уилл Хури (Will Khoury) из США.
24. Озорной ветер
Автор снимка – фотограф Эндрю Нгуен (Andrew Nguyеn).
25. Я никогда тебя не отпущу…
Автор снимка – фотограф Мария Ширяева (Maria Shiriaeva) из Индонези.
26. Верхом на железном коне
Автор снимка – фотограф Качи Баум (Kaci Baum).
27. Тайное место
Автор снимка – фотограф Мелия Люсида (Melia Lucida) из США.
28. Посреди золотых колосьев
Автор снимка – фотограф Наман Верма (Naman Verma).
29. Желанный поцелуй
Автор снимка – фотограф Кевин Бибербах (Kevin Biberbach).
Читайте также: Лучшие снимки природы по версии престижного фотоконкурса. Фото
30. Под каплями дождя
Автор снимка – фотограф Али Биглиаз (Ale Bigliazz).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
361
0
Оставьте свой комментарий