Самые романтичные снимки по версии престижного фотоконкурса. Фото

Фотографы со всего мира прислали более 6000 фотографий на 8-й ежегодный конкурс Best of the Besting Photo Contest. На каждом снимке – влюблённые пары, которые отправились в романтическое путешествие, чтобы остаться наедине друг с другом. Глядя на эти фотографии понимаешь, что миром точно правит любовь, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info 1. Сказка под звездамиАвторы снимка – фотографы Сирьяна Сингх (Sirjana Singh) и Бен Лейн (Ben Lane) из Новой Зеландии.2. Лучшее приключениеАвтор снимка – канадский фотограф Сара Роджерс (Sara Rogers).3. Время для веселья!Автор снимка – американский фотограф Сет Санкер (Seth Sanker).4. Вопреки всемуАвтор снимка – фотограф Буди Пратама (Budy Pratama).5. Ники и ФилАвтор снимка – американский фотограф под псевдонимом Autumn Nicole.6. У сердце-озераАвтор снимка – фотограф Эрин Нортокт (Erin Northcutt).7. Океан любвиАвтор снимка – фотограф Джадд Грин (Judd Green).8. Захватывающий сюжетАвтор снимка – фотограф Мотейюс Салкаускас (Motiejus Salkauskas) из Великобритании.9. Альберто и НикольАвторы снимка – фотографы Nico & Vinx из Шотландии.10. Родная душаАвтор снимка – фотограф Ана Хинойоса (Ana Hinojosa).11. Двойная радугаАвтор снимка – фотограф Данель Бохане (Danelle Bohane) из Новой Зеландии.12. Держи меня крепко…Автор снимка – американский фотограф Коди Харрис (Cody Harris).13. Одинаковые!Автор снимка – итальянский фотограф Магдалена Гловацка (Magdalena Glowacka).14. Море, песок и… любовьАвтор снимка – фотограф Бейли Деннис (Baylee Dennis).15. Влюбленные путешественникиАвтор снимка – фотограф Лукас Коринта (Lukas Korynta) из США.16. Романтика ВенецииАвтор снимка – канадский фотограф Гейб МакКлинток (Gabe McClintock).17. Любовь в БруклинеАвтор снимка – американский фотограф Брэнди Поттер (Brandi Potter).18. Чистое счастьеАвтор снимка – фотограф Лукас Пиятк (Lukas Piatek).19. Ночной поцелуйАвтор снимка – фотограф Рената Ксавьер (Renata Xavier) из Бразилии.20. Навстречу судьбеАвтор снимка – фотограф Андре Дхармаван (Andre Dharmawan).21. СчастливчикиАвтор снимка – фотограф Говинда Руми (Govinda Rumi).22. Безумная любовьАвтор снимка – канадский фотограф Том Армстронг (Tom Armstrong).23. Архитектор моего сердцаАвтор снимка – фотограф Уилл Хури (Will Khoury) из США.24. Озорной ветерАвтор снимка – фотограф Эндрю Нгуен (Andrew Nguyеn).25. Я никогда тебя не отпущу…Автор снимка – фотограф Мария Ширяева (Maria Shiriaeva) из Индонези.26. Верхом на железном конеАвтор снимка – фотограф Качи Баум (Kaci Baum).27. Тайное местоАвтор снимка – фотограф Мелия Люсида (Melia Lucida) из США.28. Посреди золотых колосьевАвтор снимка – фотограф Наман Верма (Naman Verma).29. Желанный поцелуйАвтор снимка – фотограф Кевин Бибербах (Kevin Biberbach).30. Под каплями дождяАвтор снимка – фотограф Али Биглиаз (Ale Bigliazz).