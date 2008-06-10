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Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
У него безграничная фантазия.
Художник, который творит под именем Том Боб (Tom Bob), никогда не покупает холсты и не продает картины. Чистым листом для него служат улицы Нью-Йорка, Дубая, тайваньского Гаосюна и других городов, в которые приезжает творец. Том Боб так мастерски находит новые образы для совершенно обычных (а иногда даже уродливых) городских пейзажей, что у него появилась своя армия поклонников, умоляющих художника наведаться и в их города, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
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Мы отобрали для вас несколько работ автора, чтобы показать, какими красивыми могут быть обычные вещи, если к ним приложит руку человек с фантазией.
Художник, который творит под именем Том Боб (Tom Bob), никогда не покупает холсты и не продает картины. Чистым листом для него служат улицы Нью-Йорка, Дубая, тайваньского Гаосюна и других городов, в которые приезжает творец. Том Боб так мастерски находит новые образы для совершенно обычных (а иногда даже уродливых) городских пейзажей, что у него появилась своя армия поклонников, умоляющих художника наведаться и в их города, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Мы отобрали для вас несколько работ автора, чтобы показать, какими красивыми могут быть обычные вещи, если к ним приложит руку человек с фантазией.
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