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Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото

Художник превращает скучные стены в произведения искусства. ФотоУ него безграничная фантазия.

Художник, который творит под именем Том Боб (Tom Bob), никогда не покупает холсты и не продает картины. Чистым листом для него служат улицы Нью-Йорка, Дубая, тайваньского Гаосюна и других городов, в которые приезжает творец. Том Боб так мастерски находит новые образы для совершенно обычных (а иногда даже уродливых) городских пейзажей, что у него появилась своя армия поклонников, умоляющих художника наведаться и в их города, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

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Мы отобрали для вас несколько работ автора, чтобы показать, какими красивыми могут быть обычные вещи, если к ним приложит руку человек с фантазией.

Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные стены в произведения искусства. Фото
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 Теги: художник, искусство

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Сегодня, 15:46 » Автор: Анна Мартынова
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