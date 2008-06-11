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В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото

В Сети показали самые красивые места Барселоны. ФотоЭтот город просто бесподобен.

Барселона — старинный город, на улицах которого, кажется, давно и навсегда поселилось солнце. Здесь каждая улица играет яркими красками, а каждый дом — произведение искусства. Здесь продаются вкуснейшие сладости, свежая рыба и хорошее вино. Здесь удивительно теплое и ласковое море. Жители Барселоны всегда веселы, смешливы, доброжелательны, и неспроста: ведь они уверены, что живут в лучшем городе мира! И мы склонны с ними согласиться: этот жаркий прибрежный испанский городок поражает гостей нарядностью и неповторимой красотой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Храм Святого Семейства, спроектированный знаменитым Антонио Гауди. Строительство началось в 1882 году и продолжается до сих пор. (© TTstudio / Shutterstock.com)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото


Стены храма вблизи. (© ribeiroantonio / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото


Парк Гуэля, где можно гулять бесконечно. (© Aleksandar Todorovic / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото


Ящерица в парке Гуэля — легендарный символ Барселоны. (© catwalker / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото


Готический квартал. Многие здания сохранились со времен Средневековья. (© Sergey Dzyuba / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото


Собор Святого Креста и Святой Евлалии в Готическом квартале. (© Sergey Dzyuba / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото


Уютное кафе среди исторических зданий. (© Catarina Belova / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото


Дом Мила — тоже работа Гауди. В нескольких квартирах до сих пор живут простые каталонские семьи, в других расположены офисы и кафе. (© Iakov Filimonov / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото


Дом Бальо. (© r.nagy / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото

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Национальный музей искусства Каталонии на горе Монжуик — еще один неофициальный символ города наряду с ящерицей и творениями Гауди. (© Brian Kinney / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото


Вид на город с горы Монжуик. (© Galina Savina / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото


Знаменитый рынок близ улицы Рамбла, где можно купить все, что душа пожелает. (© Zuieva Oleksandra / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото


Традиционная паэлья. Наверняка очень вкусно. (© Ayotography / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото


Барселонский пляж. (© Boule / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото


Фонтан в парке Цитадели. В Барселоне вообще очень много парков и фонтанов. (© Fotokon / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото


Загородный коттедж на пути к горе Монсеррат. За городом тоже безумно красиво. (© Karol Kozlowski / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото


Монастырь Монсеррат в 50 км от города основан в 1025 году. Имя монастырь получил в честь горы Монсеррат. Почти у каждого пика есть свое романтичное название: Мумия, Брюхо епископа, Хобот слона, Лошадь Бернарда. (© Reidl / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото


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Вид на город. (© Elenamiv / shutterstock)

В Сети показали самые красивые места Барселоны. Фото
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 Теги: Барселона, туриз

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Сегодня, 12:13 » Автор: Анна Мартынова
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