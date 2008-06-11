Эти люди умудряются выглядеть на десятки лет моложе. Фото

Им остается лишь позавидовать.



Все мы боремся за то, чтобы на лице было меньше морщин, тело было подтянутым, а грудь и попа всегда радовали своей упругостью. Кому-то, благодаря естественной красоте, не нужно беспокоиться о старении, ну, а некоторые запасаются кремами и различными примочками уже в двадцать пять лет, передает



«Почему я не такой?», или как эти люди могут выглядеть так молодо в свои годы?



Секрет вечной молодости еще до сих пор не раскрыт, но, глядя на людей, о которых мы сегодня вам расскажем, возникает вполне логичный вопрос: а не обладают они тайными знаниями и не хранят ли тот самый заветный рецептик долголетия и красоты у себя?



Чуандо Тан







Ну что же можно сказать, глядя на эту фотографию пятидесятилетнего бывшего манекенщика, а сейчас фотографа Чуандо Тан? Превосходно? Удивительно? Невероятно? Скорее всего, даже адекватных слов подобрать нельзя просто потому, что мозг отказывается верить в реальный возраст этого мужчины. Но, тем не менее, это так. Стоит ли говорить, что его страничка в социальной сети Instagram очень популярна, как среди мужчин, так и среди женщин? Чуандо активно несет в массы спорт и правильное питание.







Когда ему задают вопросы по поводу пластической хирургии, то мужчина отвечает, что никогда не прибегал к услугам пластических хирургов, а такое тело «сделал» сам, только благодаря упорным занятиям спортом и, конечно же, правильному питанию. А как вы думаете, он говорит правду?



Жаклин







Красивая женщина, не так ли? Если посмотреть на ее страничку в Instagram, то можно увидеть, что у нее больше четыреста тысяч подписчиков, и она активно выкладывает разные снимки не только с собой в главной роли, но и со своей внучкой.







Да, да, вы все правильно прочли. Жаклин не только мама, но уже и бабушка. Можно ли поверить, что этой удивительно красивой женщине исполнилось сорок девять лет? Жаклин очень любит свою семью, и, судя по фотографиям, она частенько путешествует со своей дочкой и внучкой. Женщина уверена, что только мы сами в силах в себе что-то поменять.



Мелисса







Мелисса активная пользовательница популярной социальной сети Instagram. На данный момент ее аккаунт насчитывает больше семнадцати с половиной тысяч подписчиков, и ее популярность с каждым днем все больше растет. Кто бы мог подумать, что этой красивой женщине уже стукнуло шестьдесят два года?







Невероятно, правда? Помимо активных публикаций в «Инстаграме», Мелисса ведет свой личный видеоканал. Она призывает всех женщин меньше пользоваться увлажняющими кремами, а также есть продукты, которые содержат большое количество витамина А. Помимо этого, 62-летняя женщина, в своих видео, обсуждает тему спорта для тех, кому за 50.



Лужэ Нсу







Никогда не угадаете, сколько этой красотке лет. Родом она из Тайваня, она работает дизайнером интерьеров. Всю свою сознательную жизнь Лужэ придерживается овощной диеты и выпивает в день большое количество воды. Нсу на этой фотографии сорок два года, хотя, если не знать реальный возраст этой красотки, то можно смело давать ей не больше двадцати.







У женщины есть две сестры, одной из них тридцать пять лет, а другой тридцать семь. Согласитесь, они тоже не выглядят на свой возраст. Неужели только диета и спорт помогли Луже и ее сестрам добиться таких успехов?



Ажда Пеккан







Турецкая певица и актриса Ажда Пеккан уже много лет радует своим голосом многих любителей восточных исполнителей. Помимо певческой карьеры, Ажда активно снимается в фильмах, даже несмотря на то, что ей исполнился семьдесят один год! Вы только представьте, красотке, которая изображена выше, семьдесят один! Невероятно!







Ходят слухи, что женщина очень любит посещать пластических хирургов, но сама она ничего не комментирует. Несмотря на свой почтенный возраст, она активно занимается спортом и придерживается строгой диеты.



Читайте также: Эти дельные советы помогут выглядеть моложе своих лет



В заключение







Все эти люди доказали, что возраст – это всего лишь цифра в паспорте. Не важно сколько вам лет, не важно какой вы национальности – все в ваших руках. Следите за собой и никогда не забывайте заботиться о себе, ведь очень много зависит исключительно от нашей силы воли и желания. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Все мы боремся за то, чтобы на лице было меньше морщин, тело было подтянутым, а грудь и попа всегда радовали своей упругостью. Кому-то, благодаря естественной красоте, не нужно беспокоиться о старении, ну, а некоторые запасаются кремами и различными примочками уже в двадцать пять лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер ..«Почему я не такой?», или как эти люди могут выглядеть так молодо в свои годы?Секрет вечной молодости еще до сих пор не раскрыт, но, глядя на людей, о которых мы сегодня вам расскажем, возникает вполне логичный вопрос: а не обладают они тайными знаниями и не хранят ли тот самый заветный рецептик долголетия и красоты у себя?Ну что же можно сказать, глядя на эту фотографию пятидесятилетнего бывшего манекенщика, а сейчас фотографа Чуандо Тан? Превосходно? Удивительно? Невероятно? Скорее всего, даже адекватных слов подобрать нельзя просто потому, что мозг отказывается верить в реальный возраст этого мужчины. Но, тем не менее, это так. Стоит ли говорить, что его страничка в социальной сети Instagram очень популярна, как среди мужчин, так и среди женщин? Чуандо активно несет в массы спорт и правильное питание.Когда ему задают вопросы по поводу пластической хирургии, то мужчина отвечает, что никогда не прибегал к услугам пластических хирургов, а такое тело «сделал» сам, только благодаря упорным занятиям спортом и, конечно же, правильному питанию. А как вы думаете, он говорит правду?Красивая женщина, не так ли? Если посмотреть на ее страничку в Instagram, то можно увидеть, что у нее больше четыреста тысяч подписчиков, и она активно выкладывает разные снимки не только с собой в главной роли, но и со своей внучкой.Да, да, вы все правильно прочли. Жаклин не только мама, но уже и бабушка. Можно ли поверить, что этой удивительно красивой женщине исполнилось сорок девять лет? Жаклин очень любит свою семью, и, судя по фотографиям, она частенько путешествует со своей дочкой и внучкой. Женщина уверена, что только мы сами в силах в себе что-то поменять.Мелисса активная пользовательница популярной социальной сети Instagram. На данный момент ее аккаунт насчитывает больше семнадцати с половиной тысяч подписчиков, и ее популярность с каждым днем все больше растет. Кто бы мог подумать, что этой красивой женщине уже стукнуло шестьдесят два года?Невероятно, правда? Помимо активных публикаций в «Инстаграме», Мелисса ведет свой личный видеоканал. Она призывает всех женщин меньше пользоваться увлажняющими кремами, а также есть продукты, которые содержат большое количество витамина А. Помимо этого, 62-летняя женщина, в своих видео, обсуждает тему спорта для тех, кому за 50.Никогда не угадаете, сколько этой красотке лет. Родом она из Тайваня, она работает дизайнером интерьеров. Всю свою сознательную жизнь Лужэ придерживается овощной диеты и выпивает в день большое количество воды. Нсу на этой фотографии сорок два года, хотя, если не знать реальный возраст этой красотки, то можно смело давать ей не больше двадцати.У женщины есть две сестры, одной из них тридцать пять лет, а другой тридцать семь. Согласитесь, они тоже не выглядят на свой возраст. Неужели только диета и спорт помогли Луже и ее сестрам добиться таких успехов?Турецкая певица и актриса Ажда Пеккан уже много лет радует своим голосом многих любителей восточных исполнителей. Помимо певческой карьеры, Ажда активно снимается в фильмах, даже несмотря на то, что ей исполнился семьдесят один год! Вы только представьте, красотке, которая изображена выше, семьдесят один! Невероятно!Ходят слухи, что женщина очень любит посещать пластических хирургов, но сама она ничего не комментирует. Несмотря на свой почтенный возраст, она активно занимается спортом и придерживается строгой диеты.Все эти люди доказали, что возраст – это всего лишь цифра в паспорте. Не важно сколько вам лет, не важно какой вы национальности – все в ваших руках. Следите за собой и никогда не забывайте заботиться о себе, ведь очень много зависит исключительно от нашей силы воли и желания.



