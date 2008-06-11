Необычные животные, но которых ничего не знают ученые. Фото

Их считают инопланетными существами.



Серьезные ученые (NASA, к примеру) так часто выдают свежие новости о космосе и возможных внеземных цивилизациях, будто пытаются подготовить людей к известию: во вселенной мы не одиноки. Но вот вопрос, что если на Земле до сих пор живут создания, никогда не виданные прежде? Ведь тот же океан не исследован даже на 30%. Взгляните на эти вот снимки странных, ни на что не похожих созданий, которые ставят современную науку в тупик, передает







Рыба Федорцова



Роман Федорцов — моряк из Мурманска, который работает на траулере и ведет один из самых странных твиттеров в мире. В сети его команды частенько попадают невероятные, невиданные нигде твари. Вот это, к примеру, странная рыба-мутант вообще не поддается идентификации.







Инопланетные похороны в Таиланде



Не только в Зоне 51 ходят слухи об инопланетном вторжении. На этом снимке изображены похороны страшного, не похожего ни на что существующее в реальности создание. И почему вокруг собралось столько народа?







Морской монстр острова Крюк



Роберт Ле Серрек лицом к лицу столкнулся с монстром летом 1964 года. Во время развлекательной прогулки на недавно купленном катере Ле Серрек заметил странную фигуру, держащуюся у поверхности воды. Он решил спустить с борта фонарь и увидел змея невероятных размеров. Просто чудо, что катеру удалось вырваться из этих мест!







Тайна в Индонезии



Тушу огромного морского зверя вынесло прибоем на берег одного индонезийского острова. Прибывшие на место специалисты просто не смогли понять, кто же перед ними. Скорее всего, это останки легендарного гигантского кальмара, описанного еще средневековыми моряками.







Монстр с Монте-Айленд



Первый скелет необычного создания вынесло на пляж Монте-Айленда в ноябре 1953 года. Тогда местных подняли на смех, ведь никто не догадался сделать снимков. Но осенью 2016 года на берег выбросило аналогичные останки странного существа, которое теперь исследуют морские биологи.







Человек-козел



Согласно городской легенде, впервые это существо появилось в районе округа Принс-Джордж в Мэриленде. Тогда же по всему штату прокатилась необъяснимая волна зверств: люди находили обезглавленных собак, а подростки несколько раз были вынуждены просто спасаться бегством от пугающего создания.



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Новозеландское нечто



В 1977 году неподалеку от побережья Новой Зеландии японский рыболовный траулер Цуи-Мару поднял из воды плезиозавра. К сожалению, сохранилась только вот эта фотография: рыбаки были вынуждены выбросить тяжеленную тушу обратно в воду.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Серьезные ученые (NASA, к примеру) так часто выдают свежие новости о космосе и возможных внеземных цивилизациях, будто пытаются подготовить людей к известию: во вселенной мы не одиноки. Но вот вопрос, что если на Земле до сих пор живут создания, никогда не виданные прежде? Ведь тот же океан не исследован даже на 30%. Взгляните на эти вот снимки странных, ни на что не похожих созданий, которые ставят современную науку в тупик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Роман Федорцов — моряк из Мурманска, который работает на траулере и ведет один из самых странных твиттеров в мире. В сети его команды частенько попадают невероятные, невиданные нигде твари. Вот это, к примеру, странная рыба-мутант вообще не поддается идентификации.Не только в Зоне 51 ходят слухи об инопланетном вторжении. На этом снимке изображены похороны страшного, не похожего ни на что существующее в реальности создание. И почему вокруг собралось столько народа?Роберт Ле Серрек лицом к лицу столкнулся с монстром летом 1964 года. Во время развлекательной прогулки на недавно купленном катере Ле Серрек заметил странную фигуру, держащуюся у поверхности воды. Он решил спустить с борта фонарь и увидел змея невероятных размеров. Просто чудо, что катеру удалось вырваться из этих мест!Тушу огромного морского зверя вынесло прибоем на берег одного индонезийского острова. Прибывшие на место специалисты просто не смогли понять, кто же перед ними. Скорее всего, это останки легендарного гигантского кальмара, описанного еще средневековыми моряками.Первый скелет необычного создания вынесло на пляж Монте-Айленда в ноябре 1953 года. Тогда местных подняли на смех, ведь никто не догадался сделать снимков. Но осенью 2016 года на берег выбросило аналогичные останки странного существа, которое теперь исследуют морские биологи.Согласно городской легенде, впервые это существо появилось в районе округа Принс-Джордж в Мэриленде. Тогда же по всему штату прокатилась необъяснимая волна зверств: люди находили обезглавленных собак, а подростки несколько раз были вынуждены просто спасаться бегством от пугающего создания.В 1977 году неподалеку от побережья Новой Зеландии японский рыболовный траулер Цуи-Мару поднял из воды плезиозавра. К сожалению, сохранилась только вот эта фотография: рыбаки были вынуждены выбросить тяжеленную тушу обратно в воду.



